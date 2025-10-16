100% "బందరు లడ్డూ రెసిపీ" - "కొనలేకపోయాం, తినలేకపోయాం" అనే బెంగ అక్కర్లేదు!
నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే లడ్డూ - వెన్నెలా మృదువుగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 5:22 PM IST
Bandar Laddu Recipe in Telugu : బందరు లడ్డూ గురించి వినడమే కానీ, ఎన్నడూ తినలేదని బాధపడుతున్నరా? ఇకపై ఆ బెంగ మీకు అక్కర్లేదు! అవును! బందరు లడ్డూ రెసిపీ మీ ముందుకు వచ్చేసింది. ఇది 100 పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్, టెక్చర్ వస్తుంది. ఆర్డర్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా స్వీట్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన పన్లేకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా మీరూ ఓ సారి ట్రై చేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపిండి 2.5 కప్పులు
- బియ్యం పిండి - అర కప్పు
- బెల్లం - కప్పు
- పంచదార - 2 కప్పులు
- యాలకుల పొడి - 1 స్పూన్
- నెయ్యి - అర కప్పు
- జీడిపప్పు - అలంకరణ కోసం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి 1.5 కప్పు జల్లించిన శనగపిండి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు బియ్యం పిండి వేసుకుని కొద్దిగా జారుగానే కలుపుకోవాలి. ఇపుడు పెద్ద రంద్రాలున్న కారప్పూస గిద్దెల్లోకి పిండి ముద్ద తీసుకుని నూనెలోకి వత్తుకుని ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
- ఎర్రగా వేగిన కారప్పూసను పక్కకు తీసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు బూందీ తయారు చేసుకోవడానికి ఓ గిన్నెలోకి అర కప్పు శనగ పిండి వేసుకుని నీళ్లు కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి.
- బజ్జీల పిండి మాదిరిగా కలుపుకోవాలి. ఇపుడు వేడి వేడి నూనెలో జల్లెడ గంటెతో పిండి పోసుకుని వేయించుకున్న బూందీని కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు కారప్పూసను చిదుముకుని రవ్వ మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ముందుగా ఓ సారి గ్రైండ్ చేశాక జల్లించుకుని మిగిలిన పదార్థాన్ని మరో సారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా రెండు మూడు సార్లు మొత్తం జల్లించుకున్న తర్వాత బూందీని కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని రెండింటినీ కలుపుకోవాలి. ఇపుడు ఓ పెద్ద గిన్నెలోకి బెల్లం, పంచదార వేసుకుని లేదా పూర్తిగా బెల్లం, పూర్తిగా పంచదార వేసుకోవచ్చు. నీళ్లు పోసి లేత తీగ పాకం వచ్చే వరకు ఆగాలి.
- లేత తీగపాకం వచ్చాక కొద్దిగా పక్కన పెట్టుకుని మిగిలిన పాకంలో యాలకుల పొడి, గ్రైండ్ చేసిన కారప్పూస, బూందీ పొడి కలిపి గరిటెతో కలుపుకోవాలి. ఆరిపోయాక గట్టిపడుతుంది. ఆ సమయంలో పావు కప్పు నెయ్యి వేసుకుని కలపాలి. ఇలా పొడి పొడి కాగానే మళ్లీ పక్కన పెట్టుకున్న పాకం కొద్దిగా, ఆ తర్వాత నూనె కొద్దిగా ఇలా విడతల వారీగా పాకం, నూనె ఒకేసారి కాకుండా వేర్వేరుగా వేస్తూ దంచుకోవాలి.
- రోట్లో లేదా గిన్నెలో పప్పు గుత్తితో మాష్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి. చివరకు లడ్డూ చుట్టుకునేలా పిండి మృదువుగా మారే వరకు కలుపుకుని చేతులకు కొద్దిగా నూనె రాసుకుని లడ్డూలు చుట్టుకోవాలి.
- జీడిపప్పు పలుకులు నెయ్యిలో వేయించి ఒక్కొక్క లడ్డూకు ఒక్కొక్కటి పెట్టుకుని లడ్డూ చుడితే చూడడానికి ఇంకా బాగుంటాయి.
