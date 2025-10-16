ETV Bharat / offbeat

100% "బందరు లడ్డూ రెసిపీ" - "కొనలేకపోయాం, తినలేకపోయాం" అనే బెంగ అక్కర్లేదు!

నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే లడ్డూ - వెన్నెలా మృదువుగా ఉంటుంది!

Bandar Laddu Recipe in Telugu : బందరు లడ్డూ గురించి వినడమే కానీ, ఎన్నడూ తినలేదని బాధపడుతున్నరా? ఇకపై ఆ బెంగ మీకు అక్కర్లేదు! అవును! బందరు లడ్డూ రెసిపీ మీ ముందుకు వచ్చేసింది. ఇది 100 పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్, టెక్చర్ వస్తుంది. ఆర్డర్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా స్వీట్ షాప్​ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన పన్లేకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా మీరూ ఓ సారి ట్రై చేయండి!

Bandar_Laddu_Recipe_in_Telugu
Bandar_Laddu_Recipe_in_Telugu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి 2.5 కప్పులు
  • బియ్యం పిండి - అర కప్పు
  • బెల్లం - కప్పు
  • పంచదార - 2 కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - 1 స్పూన్
  • నెయ్యి - అర కప్పు
  • జీడిపప్పు - అలంకరణ కోసం
Bandar_Laddu_Recipe_in_Telugu
Bandar_Laddu_Recipe_in_Telugu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి 1.5 కప్పు జల్లించిన శనగపిండి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు బియ్యం పిండి వేసుకుని కొద్దిగా జారుగానే కలుపుకోవాలి. ఇపుడు పెద్ద రంద్రాలున్న కారప్పూస గిద్దెల్లోకి పిండి ముద్ద తీసుకుని నూనెలోకి వత్తుకుని ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
  • ఎర్రగా వేగిన కారప్పూసను పక్కకు తీసుకుని పెట్టుకోవాలి.
Bandar_Laddu_Recipe_in_Telugu
Bandar_Laddu_Recipe_in_Telugu (Getty images)
  • ఇపుడు బూందీ తయారు చేసుకోవడానికి ఓ గిన్నెలోకి అర కప్పు శనగ పిండి వేసుకుని నీళ్లు కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి.
  • బజ్జీల పిండి మాదిరిగా కలుపుకోవాలి. ఇపుడు వేడి వేడి నూనెలో జల్లెడ గంటెతో పిండి పోసుకుని వేయించుకున్న బూందీని కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు కారప్పూసను చిదుముకుని రవ్వ మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ముందుగా ఓ సారి గ్రైండ్ చేశాక జల్లించుకుని మిగిలిన పదార్థాన్ని మరో సారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Bandar_Laddu_Recipe_in_Telugu
Bandar_Laddu_Recipe_in_Telugu (Getty images)
  • ఇలా రెండు మూడు సార్లు మొత్తం జల్లించుకున్న తర్వాత బూందీని కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని రెండింటినీ కలుపుకోవాలి. ఇపుడు ఓ పెద్ద గిన్నెలోకి బెల్లం, పంచదార వేసుకుని లేదా పూర్తిగా బెల్లం, పూర్తిగా పంచదార వేసుకోవచ్చు. నీళ్లు పోసి లేత తీగ పాకం వచ్చే వరకు ఆగాలి.
  • లేత తీగపాకం వచ్చాక కొద్దిగా పక్కన పెట్టుకుని మిగిలిన పాకంలో యాలకుల పొడి, గ్రైండ్ చేసిన కారప్పూస, బూందీ పొడి కలిపి గరిటెతో కలుపుకోవాలి. ఆరిపోయాక గట్టిపడుతుంది. ఆ సమయంలో పావు కప్పు నెయ్యి వేసుకుని కలపాలి. ఇలా పొడి పొడి కాగానే మళ్లీ పక్కన పెట్టుకున్న పాకం కొద్దిగా, ఆ తర్వాత నూనె కొద్దిగా ఇలా విడతల వారీగా పాకం, నూనె ఒకేసారి కాకుండా వేర్వేరుగా వేస్తూ దంచుకోవాలి.
Bandar_Laddu_Recipe_in_Telugu
Bandar_Laddu_Recipe_in_Telugu (Getty images)
  • రోట్లో లేదా గిన్నెలో పప్పు గుత్తితో మాష్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి. చివరకు లడ్డూ చుట్టుకునేలా పిండి మృదువుగా మారే వరకు కలుపుకుని చేతులకు కొద్దిగా నూనె రాసుకుని లడ్డూలు చుట్టుకోవాలి.
  • జీడిపప్పు పలుకులు నెయ్యిలో వేయించి ఒక్కొక్క లడ్డూకు ఒక్కొక్కటి పెట్టుకుని లడ్డూ చుడితే చూడడానికి ఇంకా బాగుంటాయి.

