తియ్యని "బనానా బోండాలు"- నూనె పీల్చకుండా క్రిస్పీగా, సాఫ్ట్గా వస్తాయి!
అరటిపండ్లతో ఈ స్వీట్ ట్రై చేయండి - నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 4:13 PM IST
Sweet Banana Bonda : అరటిపండ్లతో వివిధ రకాల తినుబండరాలు చేస్తుంటారు. అయితే పిల్లలు, పెద్దలూ మాత్రం వీటితో ఎప్పుడూ తినేవే కాకుండా కొత్తగా ఏదైనా చేయమని అడుగుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అవే బనానా బోండాలు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే అరటిపండు అంటే ఇష్టపడని పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. లోపల స్టఫింగ్తో తియ్య తియ్యగా, కమ్మగా ఉండటంతో ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. వీటిని ఇన్స్టంట్గా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుతాయి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అరటిపండ్లు - 3
- బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- బేకింగ్ సోడా - 2 టీ స్పూన్లు
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక కప్పు పరిమాణం వచ్చేలా బెల్లాన్ని సన్నగా తురిమి పెట్టుకోవాలి. అలాగే కప్పు గోధుమపిండిని జల్లించుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. అదేవిధంగా మూడు అరటిపండ్లను ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీ జార్లో అరటిపండ్ల ముక్కలు, రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు గిన్నెలో కప్పు బెల్లం తురుము, అర కప్పు నీళ్లు పోసి బెల్లం పూర్తిగా కరిగే వరకూ గరిటెతో కలపాలి.
- అనంతరం బెల్లం వాటర్ గిన్నెను స్టవ్పై పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు లేత పాకం వచ్చే వరకు మరిగించాలి. లేత పాకం వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- బెల్లం పాకం చల్లారిన తర్వాత మరో గిన్నెలోకి జాలితో వడగట్టాలి. ఇందులో కప్పు గోధుమపిండి, రెండు టీ స్పూన్ల వంట సోడా వేయాలి. అలాగే రెండు కప్పుల బొంబాయి రవ్వ, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న అరటిపండు మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం గిన్నెపై మూత పెట్టి గంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- గంట తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా మూడు నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి. ఆపై స్పూన్తో అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ బోండాలు రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- బోండాలు చక్కగా వేగిన తర్వాత ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే టేస్టీటేస్టీ బనానా బోండాలు తయారైనట్లే!
