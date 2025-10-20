మీ పిల్లలు 'అరటిపండు' తినట్లేదా? - కేరళ స్టైల్లో ఇలా " బజ్జీలు" చేసి పెట్టండి!
-నోరూరించే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'బనానా బజ్జీలు' - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : October 20, 2025 at 12:21 PM IST
Banana Snack Recipe in Kerala Style : సీజన్తో సంబంధం లేకుండా అన్ని కాలాల్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉండే పండ్లలో ఒకటి 'అరటి'. చౌక ధరకే లభించే ఈ పండ్లలో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అనేకం. కానీ, పోషక ప్రియమైన అరటిపండ్లను పిల్లలతో పాటు కొంతమంది పెద్దలూ తినడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటి వారికి ఇలా స్నాక్ చేసి పెట్టారంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అదే, నోరూరించే "బనానా బజ్జీలు". వీటిని కేరళ స్టైల్లో చేశారంటే క్రిస్పీగా, ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్నాక్ రెసిపీకి నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కేరళ బజ్జీలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పొడవాటి అరటిపండ్లు - నాలుగు
- మైదాపిండి - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- బియ్యప్పిండి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పంచదార - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - పావు చెంచా
- యాలకుల పొడి - పావు చెంచా
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
- కొబ్బరి తురుము - కొద్దిగా(గార్నిష్ కోసం)
తయారీ విధానం :
- కేరళ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో మైదాపిండి, బియ్యప్పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, చక్కెర, పసుపు, యాలకుల పొడి వేసి కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కలపాలి. ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ గట్టిగా లేదా జారుగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి.
- పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు పొడుగ్గా ఉండే తాజా నేంద్రన్ అరటిపండ్లు తీసుకుని తొక్క తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని సగానికి కోసి, మళ్లీ నిలువుగా సగానికి కోయాలి. ఇలా అన్ని అరటిపండ్లను ముక్కలుగా కోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి కట్ చేసి పెట్టుకున్న అరటిపండు ముక్కలను ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న పిండిలో ముంచి తీసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడిగా ఉండగానే కొబ్బరి తురుము చల్లి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, కేరళ స్టైల్లో ప్రత్యేకమైన రుచితో వహ్వా అనిపించే "అరటిపండు బజ్జీలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం పొడుగ్గా ఉండే తాజా నేంద్రన్ అరటిపండ్లను ఎంచుకోవాలి. ఇవి బయట సూపర్ మార్కెట్స్, ఆన్లైన్లో దొరుకుతాయి. అయితే, మరీ ఎక్కువ పండినవి కాకుండా మీడియంగా ఉండేవి తీసుకోవాలి.
- నేంద్రన్ అరటికాయలతో బజ్జీలు చేశారంటే మరింత రుచిగా ఉంటాయి. ఒకవేళ అవి దొరకని వారు నార్మల్గా బనానాతో కూడా వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు.
- అరటిపండు ముక్కలను పిండిలో ముంచేటప్పుడు చుట్టూ చక్కగా పిండి కోట్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి.
