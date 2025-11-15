ETV Bharat / offbeat

క్రిస్పీ, టేస్టీ "అరటికాయ మసాలా బోండాలు' - టీ టైమ్​కి పర్పెక్ట్ స్నాక్ జోడీ!

వేడివేడి అరటికాయ మసాలా బోండాలు - పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Aratikaya Masala Bonda
Aratikaya Masala Bonda (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Banana Masala Bonda Recipe : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్నాక్స్ చేస్తుంటారు. గారెలు, పునుగులు, బజ్జీలు లాంటివి ఉంటాయి. ఇందులో బోండాలు కూడా ఒకటి. అయితే ఓసారి ఇలా అరటికాయలతో ఇవి తయారు చేసి చూడండి? భలే క్రీస్పీగా వస్తాయి. అంతే కాకుండా ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ మరోకటి కావాలంటారు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Aratikaya Masala Bonda
అరటికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరటికాయలు - 2
  • అల్లం తరుగు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 1
  • ఉల్లిపాయలు - 2 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - పావు టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • గరం మసాలా - చిటికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • శనగపిండి - 1 కప్పు
  • మైదాపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • నూనె - సరిపడా
  • వంటసోడా - 2 చిటికెడ్లు
Aratikaya Masala Bonda
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు అరటికాయలను తీసుకొని నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో అరటికాయ ముక్కలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచాలి.
  • ఒక విజిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఉడికిన అరటికాయ ముక్కలను ప్లేట్​లో వేయాలి. ఇప్పుడు పైన పొట్టు తీసి ముక్కలను కచ్చాపచ్చాగా మాష్ చేసుకోవాలి.
Aratikaya Masala Bonda
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇందులో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు, పావు టీ స్పూన్ కారం వేయాలి. అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ పసుపు, చిటికెడు గరం మసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, అర చెక్క నిమ్మరసం, కొంచెం కరివేపాకు తరుగు వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Aratikaya Masala Bonda
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • మరోవైపు గిన్నెలో కప్పు శనగపిండి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మైదాపిండి వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర , కొద్దిగా కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని బాగా కలపాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేడి నూనె, రెండు చిటికెడ్ల వంటసోడా వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 5 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
Aratikaya Masala Bonda
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న పిండి బాల్స్​ను శనగపిండి,మైదాపిండి మిశ్రమంలో ముంచి నూనెలో కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అరటికాయ మసాలా బోండాలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే అరటికాయ మసాలా బోండాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
  • ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే పిల్లలకు ఫేవరెట్ స్నాక్​గా మారుతుంది!

