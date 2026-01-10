ETV Bharat / offbeat

అరటిపండ్లతో "గుంత పొంగనాలు" - పది నిమిషాల్లో రెడీ - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​గా రెడీ!

-గుంత పొంగనాలు ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా చేస్తున్నారా? - ఇలా అరటిపండ్ల సాయంతో ఓసారి చేసుకోండి!

Banana Gunta Ponganalu
Banana Gunta Ponganalu: మెజార్టీ పీపుల్​ ఇళ్లల్లో అరటిపండ్లు తప్పకుండా ఉంటాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా మంది వీటిని ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే చాలా మంది అరటిపండ్లను నేరుగా తినడం, లేదంటే మిల్క్​షేక్​, బూరెలు అంటూ రకరకాలుగా చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా అరటిపండ్లతో తియ్యని పొంగనాలు కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్​గా అప్పటికప్పుడు 10 నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. రుచి చాలా బాగుంటాయి. వీటి కోసం ముందే ఎటువంటి ప్రిపరేషన్​ అవసరం లేదు. మరి లేట్​ చేయకుండా అరటిపండ్లతో కమ్మని తియ్యతియ్యని పొంగనాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Banana Gunta Ponganalu
కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బాగా పండిన అరటిపండు - 1
  • మైదా పిండి - 1 కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
  • బెల్లం పొడి - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
Banana Gunta Ponganalu
తయారీ విధానం:

  • బాగా పండిన అరటిపండు ఒకటి తీసుకుని తొక్క తీసేసి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆ పండును ఫోర్క్​ స్పూన్​ సాయంతో వీలైనంత మెత్తగా మాష్​ చేసుకోవాలి.
  • అరటి పండు గుజ్జులోకి మైదా పిండి, బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బెల్లం తురుము, ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Banana Gunta Ponganalu
  • పదార్థాలను మంచిగా కలిపినాక అర కప్పు వాటర్​ పోసి గుంత పొంగనాల కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా ఉండలు లేకుండా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండిని ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్​గా కలిపినాక పక్కన ఉంచాలి. ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న పాన్​ పెట్టి నెయ్యి వేసి కరిగించాలి.
  • కరిగిన నెయ్యిలో నువ్వులు, కొబ్బరి ముక్కలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయించాలి.
Banana Gunta Ponganalu
  • నువ్వులు, కొబ్బరి వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని అరటిపండు మిక్స్​లో యాడ్​ చేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • చివరగా అరటి మిశ్రమంలోకి యాలకుల పొడి, బేకింగ్​ సోడా వేసి మరోసారి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గుంత పొంగనాల పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కాక నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
Banana Gunta Ponganalu
  • కాగిన నెయ్యిలో కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని వేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని గుంతలలో పిండిని వేసుకున్నాక మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • పొంగనాలు ఓవైపు ఉడికాక మరోవైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఈ విధంగా రెండు వైపులా కాలినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే పొంగనాలుగా చేసుకుని వేడివేడిగా తింటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే అరటి పండుతో గుంత పొంగనాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Banana Gunta Ponganalu
చిట్కాలు:

  • బాగా పండినవి లేకున్నా మామూలుగా పండినవి ఉన్నా సరిపోతాయి. కానీ పచ్చివి మాత్రం తీసుకోవద్దు.
  • మైదా పిండి బదులు గోధుమపిండి కూడా వాడొచ్చు. అలానే బెల్లం బదులు పంచదార యూజ్​ చేయవచ్చు. కానీ బెల్లం అయినా, పంచదార అయినా పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం కాకుండా మీరు తినే తీపిని బట్టి తీసుకోవాలి.
  • వాటర్​ను ఒకేసారి కాకుండా కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ పొంగనాలకు సరిపడేలా కలుపుకోవాలి. అలా అని పిండి మరీ జారుగా ఉండొద్దు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

