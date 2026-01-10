అరటిపండ్లతో "గుంత పొంగనాలు" - పది నిమిషాల్లో రెడీ - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్గా రెడీ!
-గుంత పొంగనాలు ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా చేస్తున్నారా? - ఇలా అరటిపండ్ల సాయంతో ఓసారి చేసుకోండి!
Published : January 10, 2026 at 1:14 PM IST
Banana Gunta Ponganalu: మెజార్టీ పీపుల్ ఇళ్లల్లో అరటిపండ్లు తప్పకుండా ఉంటాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా మంది వీటిని ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే చాలా మంది అరటిపండ్లను నేరుగా తినడం, లేదంటే మిల్క్షేక్, బూరెలు అంటూ రకరకాలుగా చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా అరటిపండ్లతో తియ్యని పొంగనాలు కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్గా అప్పటికప్పుడు 10 నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. రుచి చాలా బాగుంటాయి. వీటి కోసం ముందే ఎటువంటి ప్రిపరేషన్ అవసరం లేదు. మరి లేట్ చేయకుండా అరటిపండ్లతో కమ్మని తియ్యతియ్యని పొంగనాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బాగా పండిన అరటిపండు - 1
- మైదా పిండి - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
- బెల్లం పొడి - పావు కప్పు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్స్పూన్
- నువ్వులు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- బాగా పండిన అరటిపండు ఒకటి తీసుకుని తొక్క తీసేసి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆ పండును ఫోర్క్ స్పూన్ సాయంతో వీలైనంత మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
- అరటి పండు గుజ్జులోకి మైదా పిండి, బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బెల్లం తురుము, ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పదార్థాలను మంచిగా కలిపినాక అర కప్పు వాటర్ పోసి గుంత పొంగనాల కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్గా కలిపినాక పక్కన ఉంచాలి. ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి చిన్న పాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసి కరిగించాలి.
- కరిగిన నెయ్యిలో నువ్వులు, కొబ్బరి ముక్కలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి.
- నువ్వులు, కొబ్బరి వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని అరటిపండు మిక్స్లో యాడ్ చేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- చివరగా అరటి మిశ్రమంలోకి యాలకుల పొడి, బేకింగ్ సోడా వేసి మరోసారి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గుంత పొంగనాల పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కాక నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నెయ్యిలో కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని వేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని గుంతలలో పిండిని వేసుకున్నాక మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- పొంగనాలు ఓవైపు ఉడికాక మరోవైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఈ విధంగా రెండు వైపులా కాలినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే పొంగనాలుగా చేసుకుని వేడివేడిగా తింటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే అరటి పండుతో గుంత పొంగనాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బాగా పండినవి లేకున్నా మామూలుగా పండినవి ఉన్నా సరిపోతాయి. కానీ పచ్చివి మాత్రం తీసుకోవద్దు.
- మైదా పిండి బదులు గోధుమపిండి కూడా వాడొచ్చు. అలానే బెల్లం బదులు పంచదార యూజ్ చేయవచ్చు. కానీ బెల్లం అయినా, పంచదార అయినా పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం కాకుండా మీరు తినే తీపిని బట్టి తీసుకోవాలి.
- వాటర్ను ఒకేసారి కాకుండా కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ పొంగనాలకు సరిపడేలా కలుపుకోవాలి. అలా అని పిండి మరీ జారుగా ఉండొద్దు.
