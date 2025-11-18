ETV Bharat / offbeat

అరటిపండుతో నోరూరించే "గులాబ్ జామూన్" - పిండి లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

కేరళ స్టైల్​లో తియ్యతియ్యని 'బనానా జామూన్' - ఐదే ఐదు పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే చేసుకోవచ్చు!

Banana Gulab Jamun
బనానా గులాబ్ జామూన్ (ETV Bharat)
November 18, 2025

Banana Gulab Jamun Recipe : స్వీట్స్​లో 'గులాబ్ జామూన్'​కు ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉండే దీన్ని చూస్తేనే చటుక్కున నోట్లో వేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఈ స్వీట్​ను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, చాలా మంది ఇంట్లో గులాబ్ జామూన్ రెడీ చేసుకోవడం టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్​గా భావిస్తారు. కానీ, మీకు తెలుసా? ఎలాంటి పిండి, పాలు, నూనె అవసరం లేకుండానే మంచి రుచికరంగా చేసుకునే ఒక సూపర్ జామూన్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "బనానా గులాబ్ జామూన్".

కేరళ స్టైల్​లో చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ​దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇన్​స్టంట్​గా ఏదైనా స్వీట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇది బెటర్ ఆప్షన్​గా నిలుస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్వీట్ రెసిపీని ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అరటిపండు తినని వారూ ఈ స్వీట్​ను భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి, అరటిపండుతో కమ్మని "గులాబ్ జామూన్" ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Banana Gulab Jamun Recipe
అరటిపండ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పండిన అరటి పండ్లు - ఒకట్రెండు
  • పంచదార - ఒక కప్పు
  • యాలకులపొడి - ఒకట్రెండు టీస్పూన్లు
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • నెయ్యి - ఒక కప్పు

Banana Gulab Jamun Recipe
చక్కెర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ తయారీకి ముందుగా బాగా పండిన అరటిపండ్లను తీసుకుని తొక్క తీసి అంగుళం పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇక్కడ మామూలు అరటిపండ్లు కాకుండా కేరళ స్పెషల్​ అయిన నేంద్రన్ అరటిపండ్లను తీసుకుంటే ఈ జామూన్ రెసిపీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. ఇవి బయట సూపర్ మార్కెట్స్, ఆన్​లైన్​లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి పంచదార, అరకప్పు నీళ్లు తీసుకుని కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
Banana Gulab Jamun Recipe
యాలకులు (Getty Images)
  • చక్కెర పూర్తిగా కరిగి లైట్​గా తీగ పాకం వస్తున్నప్పుడు అందులో మంచి ఫ్లేవర్​ కోసం యాలకులపొడి, చాలా కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి కాసేపు మరిగించి దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • అది కరిగి వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న అరటిపండు ముక్కలను వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో చిల్లుల గరిటెతో తిప్పుతూ రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అవి మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అరటిపండు ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా తీసి ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పంచదార పాకంలో వేసుకోవాలి.
Banana Gulab Jamun Recipe
నెయ్యి (Getty Images)
  • పాకంలో అన్నీ అరటిపండు ముక్కలను వేసుకున్నాక అవి పాకం చక్కగా పీల్చుకునేలా రెండు మూడు గంటలపాటు నాననివ్వాలి.
  • అనంతరం వాటిని సర్వింగ్ బౌల్స్​లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, తియ్యతియ్యగా నోరూరించే "అరటిపండు గులాబ్ జామూన్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • ఇక్కడ చక్కెర అనేది మీరు తినే తీపిని బట్టి ఎక్కువ, తక్కువ తీసుకోవాలి.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా 'బనానా జామూన్' ట్రై చేయండి. రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే సరికొత్త టేస్ట్​ను ఆస్వాదిస్తారు!

