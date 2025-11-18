అరటిపండుతో నోరూరించే "గులాబ్ జామూన్" - పిండి లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!
కేరళ స్టైల్లో తియ్యతియ్యని 'బనానా జామూన్' - ఐదే ఐదు పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే చేసుకోవచ్చు!
Published : November 18, 2025 at 12:17 PM IST
Banana Gulab Jamun Recipe : స్వీట్స్లో 'గులాబ్ జామూన్'కు ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉండే దీన్ని చూస్తేనే చటుక్కున నోట్లో వేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఈ స్వీట్ను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, చాలా మంది ఇంట్లో గులాబ్ జామూన్ రెడీ చేసుకోవడం టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్గా భావిస్తారు. కానీ, మీకు తెలుసా? ఎలాంటి పిండి, పాలు, నూనె అవసరం లేకుండానే మంచి రుచికరంగా చేసుకునే ఒక సూపర్ జామూన్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "బనానా గులాబ్ జామూన్".
కేరళ స్టైల్లో చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టంట్గా ఏదైనా స్వీట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇది బెటర్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్వీట్ రెసిపీని ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అరటిపండు తినని వారూ ఈ స్వీట్ను భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి, అరటిపండుతో కమ్మని "గులాబ్ జామూన్" ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పండిన అరటి పండ్లు - ఒకట్రెండు
- పంచదార - ఒక కప్పు
- యాలకులపొడి - ఒకట్రెండు టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- నెయ్యి - ఒక కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ తయారీకి ముందుగా బాగా పండిన అరటిపండ్లను తీసుకుని తొక్క తీసి అంగుళం పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇక్కడ మామూలు అరటిపండ్లు కాకుండా కేరళ స్పెషల్ అయిన నేంద్రన్ అరటిపండ్లను తీసుకుంటే ఈ జామూన్ రెసిపీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. ఇవి బయట సూపర్ మార్కెట్స్, ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి పంచదార, అరకప్పు నీళ్లు తీసుకుని కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
- చక్కెర పూర్తిగా కరిగి లైట్గా తీగ పాకం వస్తున్నప్పుడు అందులో మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకులపొడి, చాలా కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి కాసేపు మరిగించి దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- అది కరిగి వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న అరటిపండు ముక్కలను వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో చిల్లుల గరిటెతో తిప్పుతూ రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అవి మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అరటిపండు ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా తీసి ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పంచదార పాకంలో వేసుకోవాలి.
- పాకంలో అన్నీ అరటిపండు ముక్కలను వేసుకున్నాక అవి పాకం చక్కగా పీల్చుకునేలా రెండు మూడు గంటలపాటు నాననివ్వాలి.
- అనంతరం వాటిని సర్వింగ్ బౌల్స్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, తియ్యతియ్యగా నోరూరించే "అరటిపండు గులాబ్ జామూన్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- ఇక్కడ చక్కెర అనేది మీరు తినే తీపిని బట్టి ఎక్కువ, తక్కువ తీసుకోవాలి.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా 'బనానా జామూన్' ట్రై చేయండి. రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే సరికొత్త టేస్ట్ను ఆస్వాదిస్తారు!
