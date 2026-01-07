ETV Bharat / offbeat

అరటికాయలతో అద్దిరిపోయే "స్నాక్ రెసిపీ" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

కరకరలాడే "బనానా చివడా" - ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Crispy Banana Chivda Recipe
Crispy Banana Chivda Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 7, 2026 at 6:15 PM IST

3 Min Read
Crispy Banana Chivda Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా ఎప్పుడూ చేసుకునే బజ్జీలు, పకోడీ, పునుగులు, చిప్స్ వంటివి రొటీన్​గా అనిపించొచ్చు. అందుకే, మీకోసం ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కరకరలాడే "బనానా చివడా". అరటికాయలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ స్నాక్​ను ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఒక్కసారి రుచి చూశారంటే తిన్నవారెవరైనా సరే అద్భుతం అనకుండా ఉండలేరు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో బనానా చివడాను మంచి రుచికరంగా ప్రిపేర్ చేసుకుని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా అరటికాయతో అద్దిరిపోయే ఈ స్నాక్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Banana Chivda Recipe
Banana Chivda Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు - అరటికాయలు
  • రెండు చెంచాలు - పల్లీలు
  • ఒక చెంచా - కారం
  • రెండు చెంచాలు - జీడిపప్పు
  • రెండు చెంచాలు - కిస్​మిస్
  • ఒక చెంచా - ఆమ్​చూర్ పొడి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒక చెంచా - చక్కెర
  • పావు చెంచా - ఇంగువ
  • రెండు - ఎండుమిర్చి
  • రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • వేయించడానికి సరిపడా - ఆయిల్
  • మూడు చెంచాలు - నీళ్లు

Banana Chivda Recipe
Banana Chivda Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ కరకరలాడే స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో నీళ్లు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు తీసుకుని అన్నింటినీ కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, మరొక గిన్నెలో కారం, చక్కెర, ఆమ్​చూర్​పొడి, ఇంగువ వేసి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడెక్కాక పల్లీలను వేసి వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే నూనెలో జీడిపప్పు వేసి అవి లేత ఎరుపు రంగులోకి వచ్చే వరకు వేయించి మరో ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Banana Chivda Recipe
Banana Chivda Recipe (Getty Images)
  • ఆపై కిస్​మిస్, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చీలను కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మంచిగా వేయించుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇలా డ్రైఫ్రూట్స్​ను వేయించి వేసుకోవడం ద్వారా చివడాకి మంచి టేస్ట్ వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు తాజా అరటికాయలను తీసుకుని పీలర్ లేదా చాకుతో వాటిపైన పైన తొక్కను తొలగించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి గ్రేటర్‌తో క్యారెట్‌ని తురిమినట్టుగా సన్నగా తురుముకొని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లో వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులో ముందుగా కలిపిపెట్టుకున్న ఉప్పు, పసుపు మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Banana Chivda Recipe
Banana Chivda Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న అరటికాయ తురుముని పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అరటి తురుమును కరకలాడేలా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక బేషన్ తీసుకుని అందులో వేయించిన అరటి తురుము, ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు, జీడిపప్పు, కిస్​మిస్, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి.
Banana Chivda Recipe
Banana Chivda Recipe (Getty Images)
  • అలాగే, ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న మరొక గిన్నెలో ఉన్న మసాలాపొడులు కూడా వేసి అవన్నీ అరటి తురుముకు బాగా పట్టేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "బనానా చివడా" రెడీ అవుతుంది!
  • ఇక దీన్ని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే వారం పది రోజుల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ బదులుగా ఈ సంక్రాంతి సెలవుల్లో పిల్లలకు ఇలా అరటికాయతో వెరైటీగా ఈ స్నాక్ చేసి పెట్టండి.
  • కరకరలాడుతూ కమ్మగా ఉండే దీన్ని చిన్నారులు హ్యాపీగా తినేస్తారు.
Banana Chivda Recipe
Banana Chivda Recipe (Getty Images)

