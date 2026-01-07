అరటికాయలతో అద్దిరిపోయే "స్నాక్ రెసిపీ" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
కరకరలాడే "బనానా చివడా" - ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
January 7, 2026
Crispy Banana Chivda Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ స్నాక్గా ఎప్పుడూ చేసుకునే బజ్జీలు, పకోడీ, పునుగులు, చిప్స్ వంటివి రొటీన్గా అనిపించొచ్చు. అందుకే, మీకోసం ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కరకరలాడే "బనానా చివడా". అరటికాయలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ స్నాక్ను ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఒక్కసారి రుచి చూశారంటే తిన్నవారెవరైనా సరే అద్భుతం అనకుండా ఉండలేరు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో బనానా చివడాను మంచి రుచికరంగా ప్రిపేర్ చేసుకుని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా అరటికాయతో అద్దిరిపోయే ఈ స్నాక్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు - అరటికాయలు
- రెండు చెంచాలు - పల్లీలు
- ఒక చెంచా - కారం
- రెండు చెంచాలు - జీడిపప్పు
- రెండు చెంచాలు - కిస్మిస్
- ఒక చెంచా - ఆమ్చూర్ పొడి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక చెంచా - చక్కెర
- పావు చెంచా - ఇంగువ
- రెండు - ఎండుమిర్చి
- రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
- వేయించడానికి సరిపడా - ఆయిల్
- మూడు చెంచాలు - నీళ్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ కరకరలాడే స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో నీళ్లు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు తీసుకుని అన్నింటినీ కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, మరొక గిన్నెలో కారం, చక్కెర, ఆమ్చూర్పొడి, ఇంగువ వేసి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడెక్కాక పల్లీలను వేసి వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే నూనెలో జీడిపప్పు వేసి అవి లేత ఎరుపు రంగులోకి వచ్చే వరకు వేయించి మరో ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై కిస్మిస్, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చీలను కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మంచిగా వేయించుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇలా డ్రైఫ్రూట్స్ను వేయించి వేసుకోవడం ద్వారా చివడాకి మంచి టేస్ట్ వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు తాజా అరటికాయలను తీసుకుని పీలర్ లేదా చాకుతో వాటిపైన పైన తొక్కను తొలగించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి గ్రేటర్తో క్యారెట్ని తురిమినట్టుగా సన్నగా తురుముకొని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో ముందుగా కలిపిపెట్టుకున్న ఉప్పు, పసుపు మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న అరటికాయ తురుముని పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి అరటి తురుమును కరకలాడేలా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక బేషన్ తీసుకుని అందులో వేయించిన అరటి తురుము, ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు, జీడిపప్పు, కిస్మిస్, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న మరొక గిన్నెలో ఉన్న మసాలాపొడులు కూడా వేసి అవన్నీ అరటి తురుముకు బాగా పట్టేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "బనానా చివడా" రెడీ అవుతుంది!
- ఇక దీన్ని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే వారం పది రోజుల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ బదులుగా ఈ సంక్రాంతి సెలవుల్లో పిల్లలకు ఇలా అరటికాయతో వెరైటీగా ఈ స్నాక్ చేసి పెట్టండి.
- కరకరలాడుతూ కమ్మగా ఉండే దీన్ని చిన్నారులు హ్యాపీగా తినేస్తారు.
