అరటి పండ్లతో "బూరెలు" - నూనె పీల్చకుండానే పొంగుతాయి - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
- అరటిపండ్లతో సరికొత్త రెసిపీ - చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
Published : December 6, 2025 at 1:47 PM IST
Banana Burelu: సీజన్తో సంబంధం లేకుండా అన్ని కాలాల్లోనూ తక్కువ ధరకే అందరికీ అందుబాటులో ఉండే పండ్లలో అరటి పండ్లు ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది డజన్ల కొద్దీ తెస్తుంటారు. అయితే అరటి పండ్లను కొద్ది మంది నేరుగా తింటే మరికొద్దిమంది మిల్క్షేక్, కేక్ అంటూ వెరైటీలు చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా అరటి పండుతో బూరెలు తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలకు స్నాక్స్గా వీటిని చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా అరటి పండు బూరెలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- బెల్లం తురుము - పావు కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- నువ్వులు - 2 టీస్పూన్లు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పండిన అరటిపండ్లు - 3
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అరటి పండ్లపై తొక్క తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఈ ముక్కలను మిక్సీజార్లో వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి గోధుమపిండి, బియ్యప్పిండి, బెల్లం తురుము, నెయ్యి, నువ్వులు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఈ పదార్థాలు మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా కలిసిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన అరటి పండు గుజ్జును వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఈ గుజ్జుతోటే పిండిని చపాతీ ముద్ద మాదిరి కలుపుకోవాలి. ఒకవేళ పిండి కలవడం లేదు అనుకుంటే పాలను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ అరటి పండు గుజ్జు కలిపాక పిండి ఏమైనా లూజుగా అనిపిస్తే మరికొంచెం గోధుమపిండి యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- పిండిని చపాతీ ముద్ద మాదిరి కలుపుకున్న తర్వాత బూరెల సైజ్కు సరిపడేలా కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి కాగనివ్వాలి.
- ఈలోపు బటర్ పేపర్ లేదా ఆయిల్ ప్యాకెట్ మీద లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసి ఓ ఉండను ఉంచి చేతితోనే బూరెలుగా చేసుకోవాలి. ఇలా చేసిన వాటిని ఓ ప్లేట్లో పెట్టాలి.
- కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి.
- బూరెలు రెండు వైపులా వేగి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇలానే మిగిలిన వాటిని కాల్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే అరటి బూరెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- అరటి పండ్లు తియ్యగా ఉంటాయి కాబట్టి బెల్లం తక్కువే పడుతుంది.
- ఒకవేళ మీరు స్వీట్ ఎక్కువ తినేవారు అయితే అరకప్పు తీసుకోండి.
- పిండిని చపాతీ ముద్దమాదిరి సాఫ్ట్గా కలుపుకుంటేనే నూనెలో వేసినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా పొంగడంతోపాటు నూనె పీల్చవు.
- ఒక్కొక్క ఉండను తీసుకుని ప్రెస్ చేస్తూ అయినా నూనెలో వేసి కాల్చుకోవచ్చు.
- లేదంటే ఉండలన్నింటినీ ఒకేసారి చేసుకుని అయినా కాల్చుకోవచ్చు.
