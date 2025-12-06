ETV Bharat / offbeat

అరటి పండ్లతో "బూరెలు" - నూనె పీల్చకుండానే పొంగుతాయి - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

- అరటిపండ్లతో సరికొత్త రెసిపీ - చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు!

Banana Burelu
Banana Burelu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 6, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Banana Burelu: సీజన్​తో సంబంధం లేకుండా అన్ని కాలాల్లోనూ తక్కువ ధరకే అందరికీ అందుబాటులో ఉండే పండ్లలో అరటి పండ్లు ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది డజన్ల కొద్దీ తెస్తుంటారు. అయితే అరటి పండ్లను కొద్ది మంది నేరుగా తింటే మరికొద్దిమంది మిల్క్​షేక్​, కేక్​ అంటూ వెరైటీలు చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా అరటి పండుతో బూరెలు తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలకు స్నాక్స్​గా వీటిని చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా అరటి పండు బూరెలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Banana Burelu
అరటి పండ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • బెల్లం తురుము - పావు కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • నువ్వులు - 2 టీ​స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పండిన అరటిపండ్లు - 3
Banana Burelu
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అరటి పండ్లపై తొక్క తీసేసి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ ముక్కలను మిక్సీజార్​లో వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి గోధుమపిండి, బియ్యప్పిండి, బెల్లం తురుము, నెయ్యి, నువ్వులు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ పదార్థాలు మొత్తం పర్ఫెక్ట్​గా కలిసిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన అరటి పండు గుజ్జును వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఈ గుజ్జుతోటే పిండిని చపాతీ ముద్ద మాదిరి కలుపుకోవాలి. ఒకవేళ పిండి కలవడం లేదు అనుకుంటే పాలను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ అరటి పండు గుజ్జు కలిపాక పిండి ఏమైనా లూజుగా అనిపిస్తే మరికొంచెం గోధుమపిండి యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
Banana Burelu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • పిండిని చపాతీ ముద్ద మాదిరి కలుపుకున్న తర్వాత బూరెల సైజ్​కు సరిపడేలా కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి కాగనివ్వాలి.
  • ఈలోపు బటర్​ పేపర్​ లేదా ఆయిల్​ ప్యాకెట్​ మీద లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసి ఓ ఉండను ఉంచి చేతితోనే బూరెలుగా చేసుకోవాలి. ఇలా చేసిన వాటిని ఓ ప్లేట్​లో పెట్టాలి.
Banana Burelu
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి.
  • బూరెలు రెండు వైపులా వేగి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇలానే మిగిలిన వాటిని కాల్చుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే అరటి బూరెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Banana Burelu
బనానా బూరెలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • అరటి పండ్లు తియ్యగా ఉంటాయి కాబట్టి బెల్లం తక్కువే పడుతుంది.
  • ఒకవేళ మీరు స్వీట్ ఎక్కువ తినేవారు అయితే అరకప్పు తీసుకోండి.
  • పిండిని చపాతీ ముద్దమాదిరి సాఫ్ట్​గా కలుపుకుంటేనే నూనెలో వేసినప్పుడు పర్ఫెక్ట్​గా పొంగడంతోపాటు నూనె పీల్చవు.
  • ఒక్కొక్క ఉండను తీసుకుని ప్రెస్​ చేస్తూ అయినా నూనెలో వేసి కాల్చుకోవచ్చు.
  • లేదంటే ఉండలన్నింటినీ ఒకేసారి చేసుకుని అయినా కాల్చుకోవచ్చు.

