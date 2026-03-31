నూనె పీల్చని "అరటిపండు బోండాలు"! - తియ్య తియ్యగా టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి!
తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచినిచ్చే "బోండాలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
Published : March 31, 2026 at 11:24 AM IST
Simple Snack Recipe for Kids : ఒంటిపూట బడుల వేళ ఇంటి దగ్గర ఉండే చిన్నారులు ఈవెనింగ్ టైమ్ తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అలాంటి టైమ్లో అందరూ మిర్చీ బజ్జీలు, పునుగులు, పకోడీలు, బోండాలు వంటివి ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేసి పెడుతుంటారు. అయితే, పిల్లలు మాత్రం ఎప్పుడూ తినేవి కాకుండా కొత్తరకం రుచులను కోరుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, తియ్య తియ్యగా నోరూరించే "బనానా బోండాలు". లోపల స్టఫింగ్తో కమ్మగా ఉండే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసిపెట్టమని అడుగుతారు. ఇవి నూనెను కూడా ఎక్కువగా పీల్చుకోవు! పైగా, ఈ బోండాలను తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టంట్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. రెగ్యులర్ స్నాక్స్ తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఇవి సూపర్ ఛాయిస్. మరి, లేట్ చేయకుండా అరటిపండుతో అద్దిరిపోయే ఈ స్వీట్ బోండాలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అరటిపండ్లు - నాలుగు
- గోధుమపిండి - రెండు కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - మూడు కప్పులు
- బెల్లం తురుము - రెండు కప్పులు
- యాలకుల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- బేకింగ్ సోడా - కొద్దిగా
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
స్టవ్ వెలిగించకుండానే టేస్టీ "ఇడ్లీలు" - గ్యాస్ కొరత వేళ టిఫెన్స్లోకి సూపర్ ఛాయిస్!
తయారీ విధానం :
- ఈ రుచికరమైన ఇన్స్టంట్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా బెల్లాన్ని సన్నగా తురుముకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, గోధుమపిండిని జల్లించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్లో అరటిపండ్లను తొక్క తీసుకుని, ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులో యాలకుల పొడి వేసుకుని మెత్తని గుజ్జులా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ ఒక గిన్నెలో బెల్లం తురుము, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని బెల్లం పూర్తిగా కరిగే వరకూ గరిటెతో కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి సన్నని సెగ మీద పది నిమిషాల పాటు లేత పాకం వచ్చే వరకు మరిగించుకోవాలి. లేత పాకం వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
- అది చల్లారిన తర్వాత మరో గిన్నెలోకి వడకట్టుకోవాలి. అనంతరం వడకట్టుకున్న బెల్లం పాకం గిన్నెలో జల్లించి పెట్టుకున్న గోధుమపిండి, కాస్త వంటసోడా, బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న మెత్తని అరటిపండు గుజ్జును కూడా వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ మంచిగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమాన్ని చక్కగా కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి గంటసేపు పక్కనుంచాలి.
- గంట తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక స్టవ్ను మీడియం మంటపై ఉంచి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న అరటిపండు పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మీకు కావాల్చిసిన సైజ్లో చిన్న చిన్న బోండాలుగా చేసుకుని, కాగుతున్న ఆయిల్లో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు అలాగే కాలనివ్వాలి. కాసేపటి తర్వాత గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అవి చక్కగా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, అరటిపండుతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే స్వీట్ "బోండాలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈవెనింగ్ టైమ్లో రెగ్యులర్ స్నాక్స్ కాకుండా ఇలా తియ్య తియ్యని బోండాలు చేసి పెట్టండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
స్ట్రీట్ స్టైల్లో నోరూరించే "మసాలా పూరీ చాట్" - అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ!
టేస్టీ, హెల్దీ "మఖానా కుల్ఫీ ఐస్క్రీమ్" - పంచదారతో పనిలేదు!