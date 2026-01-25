స్వీట్ షాప్ స్టైల్ "బాదుషాలు" - కమ్మగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!
పసందైన బాదుషాలు - ఇలా చేస్తే మృదువుగా, గుల్లగా వస్తాయి!
January 25, 2026
Balushahi Making Process : చాలా మందికి బాదుషా పేరు చెప్పగానే నోరూరుతుంది. ఇది బయట క్రిస్పీగా, లోపల జ్యూసీజ్యూసీగా ఉంటుంది. అందుకే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు! అయితే ఇవి తినాలనిపించినప్పుడు బయట స్వీట్ షాప్లో కొనుగోలు చేస్తారు. కానీ వీటిని ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే మిఠాయి దుకాణాల్లో చేసినట్టుగానే వస్తాయి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ బాదుషాలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఏ విధంగా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మైదాపిండి - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- వంటసోడా - చిటికెడు
- బేకింగ్ సోడా - చిటికెడు
- డాల్డా - 2 టీ స్పూన్
- పంచదార - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- పటిక - అర స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టీ స్పూన్ల డాల్డా వేసి వేడి చేయాలి.
- అలాగే మిక్సింగ్ బౌల్లో 250 గ్రాముల మైదాపిండి, చిటికెడు వంటసోడా, చిటికెడు బేకింగ్ సోడా వేయాలి. అలాగే వేడి చేసిన డాల్డా వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని మూడు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసి పైన తడి క్లాత్ వేసి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 500 గ్రాముల పంచదార, 200 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. ఇందులోనే అర స్పూన్ పటిక వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు పాకం తీగపాకానికి తక్కువ, గులాబ్జామ్ పాకానికి కాస్త ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పిండి మిశ్రమాన్ని చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఒక్కొ ఉండను తీసుకొని చిన్న గారెలాగా చేసి మధ్యలో వేలితో నొక్కి రెండు వైపులా రంధ్రం వచ్చేలా చేసి ప్లేట్లో వేయాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయికి సరిపడా బాదుషాలను వేసి 30 సెకన్ల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి.
- బాదుషాలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చాక రెడీ చేసుకున్న పంచదార పాకంలో 30 సెకన్ల పాటు వేయాలి. 30 సెకన్ల తర్వాత వీటిని తీసి గిన్నెలో వేయాలి.
- అంతే స్వీట్ షాప్ స్టైల్ బాదుషాలు రెడీ అయినట్లే!
- ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
- మీరు ఈ బాదుషాలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే మైదాపిండి, చక్కెరతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
