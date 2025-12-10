ఘుమఘులాడే "బాల్టి మటన్ మసాలా" - ముక్క మెత్తగా, జ్యూసీగా!
మటన్ కర్రీ ఎప్పుడూ ఒకేలా తిని బోర్ కొట్టిందా? - ఇలా వెరైటీగా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 1:29 PM IST
Balti Gosht Making in Telugu : మటన్ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. ప్రతిసారి ఒకే రకమైన పద్ధతిలో మటన్ కర్రీ తినాలన్నా బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే నోరూరించే బాల్టి మటన్ మసాలా. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ముక్క మెత్తగా ఉడకడమే కాకుండా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. మొదటిసారి చేసేవారైనా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. అంతేకాక బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఘాటు ఘాటుగా ఘుమాయించే ఈ రెసిపీ వేడివేడి అన్నంతో పాటు రోటీ, పులావ్, చపాతీ, బగారా రైస్ వంటి వాటిల్లోకి సూపర్గా ఉంటుంది. మరి ఈ ఘుమఘుమలాడే బాల్టి మటన్ మసాలా కర్రీని ఇంట్లోనే ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- మసాలా దినుసులు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- పసుపు - అర స్పూన్
- గరం మసాలా - 1 స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- కారం - 1 స్పూన్
- టమోటా ముక్కలు - 1 కప్పు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో పావు కిలో మటన్ వేసి రెండుసార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత కుక్కర్లో మటన్, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, టమోటాలను కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో పావు కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ మసాలా దినుసులు, రెండు ఎండుమిర్చి వేయాలి. అలాగే రెండు బిర్యానీ ఆకులు, అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఒక స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక అర స్పూన్ పసుపు, ఒక స్పూన్ కారం, అర స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేయాలి. ఇందులోనే అర స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక స్పూన్ గరం మసాలా, ఒక కప్పు టమోటా ముక్కలు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు ముందుగా ఉడికించిన మటన్ వేసి కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
- మటన్ ఉడికిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టాలి. అనంతరం మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కకు దించుకోవాలి.
- ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే బాల్టి మటన్ మసాలా తయారైనట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ కర్రీని వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా లాగించేస్తారు.
