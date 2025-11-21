"సజ్జ రొట్టెలు" ఇలా ప్రిపేర్ చేయండి - విరగకుండా గంటలపాటు సూపర్ సాఫ్ట్!
సజ్జ రొట్టెలు చేయడానికి ఎక్కువ టైమ్ పడుతోందా? - ఇలా చేస్తే నిమిషాల్లో రెడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 11:32 AM IST
Pearl Millet Roti Recipe : మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లలో భాగంగా ఎక్కువ మంది రొట్టెలను తింటున్నారు. అన్నం కంటే వీటిని ఎక్కువగా తినేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఇందులో సజ్జ రొట్టెలు కూడా ఒకటి. అయితే కొంతమందికి వీటిని ప్రిపేర్ చేయడం రాదు. ఒకవేళ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నా అవి పర్ఫెక్ట్గా రావని చేసినా కొద్దిసేపటికే గట్టి పడి విరిగిపోతుంటాయని బాధపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే బయట నుంచి కొని తెచ్చుకుంటారు.
అలాంటి వారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ సజ్జ రొట్టెలు చేశారంటే మెత్తగా వస్తాయి. ఇవి తినని వారు కూడా కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాదు ఇందులోకి సైడ్ డిష్ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. ఒకవేళ వెజ్, నాన్వెజ్ కర్రీలోకి కాంబినేషన్గా బాగుంటుంది. పైగా వీటి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా తేలిక! మరి టేస్టీ సజ్జ రొట్టెలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "పాల ముంజలు" - దీపావళికి ఇలా ఇంట్లోనే తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సొరకాయ తురుము - పావు కప్పు
- సజ్జ పిండి - 1 కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా సొరకాయను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆపై సొరకాయను గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఇందులో పావు కప్పు సొరకాయ తురుము వేసి ఒక పొంగు వచ్చే వరకు ఉంచాలి. (సొరకాయ అనేది కేవలం ఆప్షనల్ మాత్రమే)
- ఆ తర్వాత ఒక కప్పు సజ్జ పిండి వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టఫ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పిండిని ఐదు నిమిషాల పాటు ఒత్తుకోవాలి. ఇలా పిండిని బాగా కలపడం వల్ల రొట్టెలు మెత్తగా వస్తాయి. అనంతరం పిండిని బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని కర్రతో చపాతీ ఆకారంలో చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పెనం పెట్టుకొని రెడీ చేసుకున్న రొట్టెను వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- సజ్జ రొట్టెలు కాలడానికి కొంత టైమ్ పడుతుంది. త్వరగా కాల్చితే రంగు వస్తాయి కానీ, లోపల పిండి ఉడకదు. కాబట్టి, నెమ్మదిగా కాల్చుకోవాలి. ఈ రొట్టెలు సరిగ్గా కాలితే పొంగు వస్తాయి.
- అనంతరం కాల్చిన వైపు కాస్త నీళ్లు చిలకరించాలి. ఆ తర్వాత మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ రెండు నిమిషాల పాటు కాల్చుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి సజ్జ రొట్టె సిద్ధంగా ఉంటుంది! అంతే వీటిని వేడివేడిగా హాట్ బాక్స్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా చేస్తే ఎంత సేపైనా కూడా రొట్టెలు ఎంతో సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. సజ్జ రొట్టెను ఏదైనా వెజ్ లేదా నాన్వెజ్ కర్రీతో తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే!
అద్దిరిపోయే రుచితో "నాటుకోడి పులుసు" - ఇలా చేశారంటే తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది!
తాలింపు లేకుండానే "మినపప్పు రోటి పచ్చడి" - రైస్, టిఫిన్లకు చక్కటి జోడి!