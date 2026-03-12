ఇంట్లోనే "బాదం ప్రీమిక్స్ పౌడర్" - కోరుకున్న వెంటనే "బాదం పాలు"!
- బయట లభించే టేస్ట్తోనే ఇంట్లో బాదం పాలు - ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మూడు నెలల నిల్వ! - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తాగుతారు!
Published : March 12, 2026 at 1:01 PM IST
Badam Milk Pre Mix Powder: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడి భగభగలు మొదలవుతున్నాయి. మార్చి మొదటి నుంచి క్రమక్రమంగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఇక సమ్మర్ అంటే మెజార్టీ పీపుల్ కూల్డ్రింక్స్, బాదం పాలు వంటివి తీసుకుంటుంటారు. చల్లచల్లగా గొంతు దిగుతుంటే ఆ ఫీలింగ్ వేరే లెవల్. అయితే బయట లభించే బాదం పాలు అంత టేస్టీగా ఉండవు. పైగా అందులో కలర్, ఫ్లేవర్ కోసం కెమికల్స్ కలుపుతుంటారు. ఈ క్రమంలో ఇంట్లో చేసుకోవడం మంచి ఆప్షన్. అయితే బాదం పాలు కావాలన్నా ప్రతిసారి ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేయాలంటే కాస్త కష్టమే. అందుకే దానికి అనుగుణంగా బాదం ప్రీమిక్స్ పౌడర్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కోరుకున్న వెంటనే బాదం పాలు రెడీ అవుతాయి. పైగా ఈ పొడి మూడు నెలల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా బాదం ప్రీమిక్స్ పౌడర్, బాదం పాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బాదం పప్పులు - 150 గ్రాములు
- పటిక బెల్లం పొడి - 300 గ్రాములు
- డ్రై ఫ్రూట్స్ (బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా) - పావు కప్పు
- యాలకులు - 10
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా బాదం పప్పు, పటిక బెల్లాన్ని పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం తీసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి అర లీటర్ నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అందులోకి బాదం పప్పులు వేసి ఓ రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- బాదం పొట్టు ముడుచుకుని పోయినాక ఆ నీటిని వంపేసుకోవాలి. అనంతరం బాదంపై ఉండే పొట్టు తీసేసి పలుకులను కాటన్ క్లాత్ మీద వేసుకోవాలి.
- ఇలా అన్నింటిపైనా పొట్టు తీసేసి తడి పోయే వరకు ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఫ్యాన్ కింద ఆరబెట్టాలి.
- బాదం ఆరినాక వేయించుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి బాదం వేసి లో-ఫ్లేమ్లోనే కలుపుతూ వేయించాలి.
- బాదం మంచిగా వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్లోకి డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి దోరగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి.
- వేయించుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్ను సన్నగా కట్ చేసి పక్కన ఉంచాలి. మిక్సీజార్లోకి పటిక బెల్లం, యాలకుల వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి వేయించిన బాదం, పసుపు వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆపుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా మెత్తని పొడిలా చేసినాక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు, కుంకుమ పువ్వు వేసి ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఈ పొడి చల్లారినాక గాజు డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే బాదం ప్రీమిక్స్ రెడీ. ఈ పొడితో అచ్చం బయట లభించేలా బాదం పాలు తయారు చేసుకోవచ్చు.
బాదం పాలు తయారీ:
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పాలు - అర లీటర్
- కస్టర్డ్ పౌడర్ - అర టీస్పూన్
- బాదం పొడి ప్రీమిక్స్ - పావు కప్పు
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి పాలు పోసి మరిగించాలి. ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి కస్టర్డ్ పౌడర్, బాదం ప్రీమిక్స్ పొడి, మరో అర కప్పు పాలు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- పాలు ఓ పొంగు వచ్చి మరుగుతున్నప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ బాదం మిక్స్ను పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి 5 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ బాదం పాలు రెడీ. ఒకవేళ మీకు కూల్గా కావాలనుకుంటే పూర్తిగా చల్లారినాక ఫ్రిజ్లో గంట పాటు ఉంచి ఆ తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.
చిట్కాలు:
- బాదం పప్పులను వేడి నీటిలో వెంటనే తీయడం సహా వడకట్టి పొట్టు తీసుకుని ఆరబెట్టేవరకు ప్రాసెస్ అంత ఫాస్ట్గా చేయాలి. ఎందుకుంటే ఎక్కువ సేపు వేడి మీద ఉండే అవి ఉడుకుబట్టినట్లు అయ్యి వేగడానికి ఎక్కువ టైమ్ పడుతుంది.
- బాదం పప్పులను లో-ఫ్లేమ్లో వేయిస్తే లోపలి వరకు ఫ్రై అయ్యి పొడి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది.
- కుంకుమ పువ్వు అనేది ఆప్షనల్ మాత్రమే. కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా పటిక బెల్లం ప్లేస్లో పంచదార లేదంటే బెల్లం పొడి వేసుకోవచ్చు.
- బాదం పప్పులను పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చేసుకోవాలి. లేదంటే ముద్దలాగా అయ్యి సరిగ్గా గ్రైండ్ అవ్వదు.
లంచ్ బాక్స్ల్లోకి కిర్రాక్గా ఉండే "ముద్దపప్పు ఆవకాయ అన్నం" - ముద్దముద్దలో అమృతమే!
ఐదే నిమిషాల్లో "మజ్జిగ చారు" - తాలింపు ఒక్కటి చాలు - టేస్ట్ మార్వలెస్!