ఇంట్లోనే "బాదం ప్రీమిక్స్​ పౌడర్​" - కోరుకున్న వెంటనే "బాదం పాలు"!

- బయట లభించే టేస్ట్​తోనే ఇంట్లో బాదం పాలు - ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మూడు నెలల నిల్వ! - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తాగుతారు!

Badam Milk Pre Mix Powder
Badam Milk Pre Mix Powder (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 12, 2026 at 1:01 PM IST

3 Min Read
Badam Milk Pre Mix Powder: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడి భగభగలు మొదలవుతున్నాయి. మార్చి మొదటి నుంచి క్రమక్రమంగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఇక సమ్మర్​ అంటే మెజార్టీ పీపుల్​ కూల్​డ్రింక్స్​, బాదం పాలు వంటివి తీసుకుంటుంటారు. చల్లచల్లగా గొంతు దిగుతుంటే ఆ ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. అయితే బయట లభించే బాదం పాలు అంత టేస్టీగా ఉండవు. పైగా అందులో కలర్​, ఫ్లేవర్​ కోసం కెమికల్స్​ కలుపుతుంటారు. ఈ క్రమంలో ఇంట్లో చేసుకోవడం మంచి ఆప్షన్​. అయితే బాదం పాలు కావాలన్నా ప్రతిసారి ఇంట్లో ప్రిపేర్​ చేయాలంటే కాస్త కష్టమే. అందుకే దానికి అనుగుణంగా బాదం ప్రీమిక్స్​ పౌడర్​ ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే కోరుకున్న వెంటనే బాదం పాలు రెడీ అవుతాయి. పైగా ఈ పొడి మూడు నెలల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా బాదం ప్రీమిక్స్​ పౌడర్​, బాదం పాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బాదం పప్పులు - 150 గ్రాములు
  • పటిక బెల్లం పొడి - 300 గ్రాములు
  • డ్రై ఫ్రూట్స్​ (బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా) - పావు కప్పు
  • యాలకులు - 10
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
Badam Milk Pre Mix Powder
Badam Milk Pre Mix Powder (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా బాదం పప్పు, పటిక బెల్లాన్ని పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం తీసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి అర లీటర్​ నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి అందులోకి బాదం పప్పులు వేసి ఓ రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • బాదం పొట్టు ముడుచుకుని పోయినాక ఆ నీటిని వంపేసుకోవాలి. అనంతరం బాదంపై ఉండే పొట్టు తీసేసి పలుకులను కాటన్​ క్లాత్​ మీద వేసుకోవాలి.
Badam Milk Pre Mix Powder
Badam Milk Pre Mix Powder (Getty Images)
  • ఇలా అన్నింటిపైనా పొట్టు తీసేసి తడి పోయే వరకు ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఫ్యాన్​ కింద ఆరబెట్టాలి.
  • బాదం ఆరినాక వేయించుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి బాదం వేసి లో-ఫ్లేమ్​లోనే కలుపుతూ వేయించాలి.
  • బాదం మంచిగా వేగి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్​లోకి డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసి దోరగా రోస్ట్​ చేసుకోవాలి.
  • వేయించుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్​ను సన్నగా కట్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి. మిక్సీజార్​లోకి పటిక బెల్లం, యాలకుల వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Badam Milk Pre Mix Powder
Badam Milk Pre Mix Powder (Getty Images)
  • అనంతరం అందులోకి వేయించిన బాదం, పసుపు వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆపుకుంటూ గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా మెత్తని పొడిలా చేసినాక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్​ పలుకులు, కుంకుమ పువ్వు వేసి ఓసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ పొడి చల్లారినాక గాజు డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే బాదం ప్రీమిక్స్​ రెడీ. ఈ పొడితో అచ్చం బయట లభించేలా బాదం పాలు తయారు చేసుకోవచ్చు.
Badam Milk Pre Mix Powder
Badam Milk Pre Mix Powder (ETV Bharat)

బాదం పాలు తయారీ:

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పాలు - అర లీటర్​
  • కస్టర్డ్​ పౌడర్​ - అర టీస్పూన్​
  • బాదం పొడి ప్రీమిక్స్​ - పావు కప్పు

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి పాలు పోసి మరిగించాలి. ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి కస్టర్డ్​ పౌడర్​, బాదం ప్రీమిక్స్​ పొడి, మరో అర కప్పు పాలు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • పాలు ఓ పొంగు వచ్చి మరుగుతున్నప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్​ బాదం మిక్స్​ను పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి 5 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే టేస్టీ బాదం పాలు రెడీ. ఒకవేళ మీకు కూల్​గా కావాలనుకుంటే పూర్తిగా చల్లారినాక ఫ్రిజ్​లో గంట పాటు ఉంచి ఆ తర్వాత సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి.
Badam Milk
Badam Milk (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • బాదం పప్పులను వేడి నీటిలో వెంటనే తీయడం సహా వడకట్టి పొట్టు తీసుకుని ఆరబెట్టేవరకు ప్రాసెస్​ అంత ఫాస్ట్​గా చేయాలి. ఎందుకుంటే ఎక్కువ సేపు వేడి మీద ఉండే అవి ఉడుకుబట్టినట్లు అయ్యి వేగడానికి ఎక్కువ టైమ్​ పడుతుంది.
  • బాదం పప్పులను లో-ఫ్లేమ్​లో వేయిస్తే లోపలి వరకు ఫ్రై అయ్యి పొడి పర్ఫెక్ట్​గా వస్తుంది.
  • కుంకుమ పువ్వు అనేది ఆప్షనల్​ మాత్రమే. కావాలనుకుంటే యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా పటిక బెల్లం ప్లేస్​లో పంచదార లేదంటే బెల్లం పొడి వేసుకోవచ్చు.
  • బాదం పప్పులను పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అలాగే మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చేసుకోవాలి. లేదంటే ముద్దలాగా అయ్యి సరిగ్గా గ్రైండ్​ అవ్వదు.

