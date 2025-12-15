ఇంట్లోనే బాదం, డాల్గోనా క్యాండీస్ - పిల్లల కోసం టేస్టీ టేస్టీగా చేసేయండి!
- ఇక టెన్షన్ లేకుండా పిల్లలకు చాక్లెట్లు తినిపించొచ్చు - ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు
Published : December 15, 2025 at 5:19 PM IST
Dalgona Candy : నిజంగా ఒక చిన్ని చాక్లెట్ నోట్లో కరిగిపోతుంటే.. మనసు పొందే మాధుర్యం అంతా ఇంతా కాదు! అది మాటల్లో చెప్పలేం. ఎవరికి వారు తిని అనుభవించాల్సిందే. అనుభూతి చెందాల్సిందే! అయితే.. దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేసే చాక్లెట్లలో పలు రకాల రంగులు ఉంటాయి. ఇంకా మరికొన్ని కెమికల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇలాంటి రసాయనాలు పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బ తీస్తాయి. పైగా దంతాలు కూడా పుచ్చిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది పేరెంట్స్ చాక్లెట్లు కొనివ్వడానికి ఒప్పుకోరు.
అందుకే ఇంట్లోనే తయారు చేసే క్యాండీ రెసిపీస్ మీకోసం తీసుకొచ్చాం. ఒకటి కాదు.. రెండు! అవే బాదం క్యాండీ, ఇంకా డాల్గోనా క్యాండీ. మరి, వీటిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
బాదం క్యాండీ :
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- 1 కప్పు కండెన్స్డ్ మిల్క్
- అర స్పూన్ వెన్న
- కాస్త స్ట్రాబెర్రీ ఎసెన్స్
- కాస్త వెనీలా ఎసెన్స్
- దోసెడు బాదం పప్పులు
- 3 స్పూన్ల కిస్మిస్
- 2 స్పూన్ల నెయ్యి
- ఒకటిన్నర స్పూన్ పంచదార
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో కండెన్స్డ్ మిల్క్ పోయండి
- అడుగంటకుండా గరిటతో కలుపుతూనే ఉండాలి. ఈ పని విరామం లేకుండా సాగుతూనే ఉండాలి
- నీరు ఆవిరైపోయి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేయాలి. అయితే.. ఎప్పుడు స్టౌ ఆఫ్ చేయాలి? అడానికి ఓ చిట్కా ఉంది.
- దగ్గరకైన కండెన్స్డ్ మిల్క్ మిశ్రమంలో నుంచి పావు స్పూన్ అంత తీసుకొని నీళ్లలో వేయాలి.
- ఆ మిశ్రమం ఉండలా తయారైతే వెంటనే స్టౌ ఆఫ్ చేయాలి. ఉండ కట్టలేదంటే మరో నిమిషం పాటు ఉంచితే సరిపోతుంది
- ఆ తర్వాత అందులో వెనీలా ఎసెన్స్, స్ట్రాబెర్రీ ఎసెన్స్, బాదం పలుకులు, కిస్మిస్ యాడ్ చేసి గరిటతో కలుపుకోవాలి
- ఈ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఒక ప్లేట్ తీసుకొని, దానికి నెయ్యి రాయాలి.
- ఆ మిశ్రమాన్ని నెయ్యిరాసిన ప్లేట్లో వేసి సమంగా సర్దుకోవాలి
- ఆ తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్లో ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుకుంటే సరిపోతుంది
- ఆ తర్వాత వాటిపై చక్కెర చల్లితే అంటుకోకుండా ఉంటాయి. వీటిని గాలి చొరబడని గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజులు ఉంటాయి.
- పిల్లలు వీటిని ఎంతే ఇష్టంగా లాగిస్తారు.
డాల్గోనా క్యాండీ :
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కప్పు పంచదార
- అర స్పూన్ పంచదార పొడి
- 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్
- 2 స్పూన్ల షుగర్ కోటెడ్ సోంపు (కలర్ఫుల్)
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో చక్కెర వేయాలి. బేకింగ్ పౌడర్ కూడా వేసి గరిటతో తిప్పుతూ హీట్ చేయాలి
- చక్కెర కరిగిపోయి బేకింగ్ సోడాతో కలిసిపోయి "క్యారమెల్" తయారవుతుంది
- ఇప్పుడు స్టౌ ఆఫ్ చేసి, సిలికాన్ పేపర్ పైన సగం వరకు కలర్ఫుల్ సోంపు వేయాలి. తర్వాత క్యారమెల్ను సమంగా సర్దుకొని, దాని మీద మిగిలిన సోంపును చల్లుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కుకీస్ కటర్ తీసుకొని, ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని, ఐస్క్రీమ్ పుల్లలను గుచ్చాలి.
- అన్నీ ఇలా తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఆఖరుగా వాటిపై చక్కెర పౌడర్ చల్లుకోవాలి
- ఇంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే డాల్గోనా క్యాండీ సిద్ధమైపోతుంది
- ఈ క్యాండీ పిల్లలకు మాత్రమే కాదు, పెద్దలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది
- మీక్కూడా నచ్చితే తప్పకుండా ప్రిపేర్ చేయండి.
