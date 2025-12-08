అయ్యప్ప స్వాములకు సాత్వికంగా - అద్భుతమైన మజ్జిగ పులుసు
- అల్లం వెల్లుల్లి లేకుండానే రుచికరమైన ఆహారం - ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు
Ayyappa swamy Bhiksha (Eenadu)
Published : December 8, 2025 at 10:04 AM IST
Ayyappa swamy Bhiksha : కార్తిక మాసం వచ్చిందంటే అయ్యప్ప మాలధారుల సందడి పెరుగుతుంది. ఎక్కడ చూసినా నలుపు దుస్తులతో స్వాములు కనిపిస్తుంటారు. 40 రోజులపాటు ఎంతో నియమనిష్ఠలు పాటిస్తూ దీక్షాకాలాన్ని పూర్తి చేస్తారు. ఈ సమయంలో వారు సాత్వికాహారం మాత్రమే తీసుకుంటారు. మాంసాహారంతోపాటు వెల్లుల్లి, ఉల్లి వంటి పదార్థాలు నిషిద్ధం. దాల్చినచెక్క, లవంగాలు మొదలైన మసాలాలు కూడా తినకూడదు. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి పదార్థాలు లేకుండా రుచికరమైన వంటలు చేసుకోవడం కాస్త ఇబ్బందిగానే అనిపిస్తుంది. అందుకే మీ కోసం సూపర్ టేస్టీ రెసిపీలను తీసుకొచ్చాం. అవేంటో, ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సొరకాయ ముక్కలు 2 కప్పులు
- బూడిదగుమ్మడి ముక్కలు 2 కప్పులు
- క్యారెట్ ముక్కలు 2 కప్పులు
- టమాటా ముక్కలు 2 కప్పులు
- కప్పున్నర పెరుగు
- తగినంత ఉప్పు
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరి తురుము
- 3 స్పూన్ల శనగపిండి
- 3 పచ్చిమిర్చి
- 1 స్పూన్ అల్లం ముద్ద
- అర స్పూన్ కారం
- అర స్పూన్ పసుపు
- అర స్పూన్ ఆవాలు
- అర స్పూన్ జీలకర్ర
- 2 ఎండుమిర్చి
- 3 రెబ్బలు కరివేపాకు
- పావు స్పూన్ ఇంగువ
- 2 స్పూన్ల నూనె
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పైన చెప్పుకున్న కూరగాయ ముక్కలు సిద్ధం చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి వాటిని ఉడికించి పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో పెరుగు వేసి గిలకొట్టాలి
- తర్వాత అందులోనే శనగపిండి, కొబ్బరి తురుము, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కారం, ఉప్పు, పసుపు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- సరిగా కలపకపోతే ఉండలు కడుతుంది. కాబట్టి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఉడికించిన పక్కన పెట్టుకున్న కూరగాయ ముక్కలో వేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఆ గిన్నెను స్టౌమీద పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి
- మిశ్రమం మొత్తం కాస్త చిక్కగా అయిన తర్వాత స్టౌ సిమ్లో పెట్టుకోవాలి
- ఆ తర్వాత మరో ఐదారు నిమిషాలు కుక్ చేస్కున్న తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి దించేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు తాలింపు చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టౌమీద కడాయి పెట్టి ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి
- జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి చిట్లిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకొని చిటపటలాడనివ్వాలి.
- తర్వాత ఇంగువ కూడా వేసి, మజ్జిగ పులుసు మిక్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఘుమఘుమలాడే రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది.
- ఎలాంటి తామసిక పదార్థాలు లేకుండా తయారవుతుంది. అయ్యప్పస్వాములు ఈ సాత్విక ఆహారాన్ని ఇష్టంగా ఆరగించవచ్చు.