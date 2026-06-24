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19ఏళ్లకే నెలకు కోటి! - కొవిడ్ నేర్పిన జీవిత పాఠంతో పైపైకి!

టాప్​మేట్ కో ఫౌండర్ దినేశ్ సింగ్ ట్వీట్ - నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటున్న పోస్ట్!

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ayush_singh_ai_course (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 11:56 AM IST

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Ayush singh ai course : కొవిడ్ సమయంలో యావత్ ప్రపంచం క్షణమొక యుగంలా గడిపింది. కానీ, ఇదే సమయంలో చాలా మంది తమ జీవితాలకు సరైన పునాది వేసుకున్నారు. ఓ యువకుడు కష్టాలకు ఎదురీది ఇవాళ నెలకు కోటి సంపాదిస్తున్నాడు. ఏఐ కోర్సుల విక్రయం ద్వారా కోటీశ్వరుడైపోయాడు. ఈ విషయాన్ని ప్రముఖ సంస్థ 'టాప్ మేట్' సహ వ్యవస్థాపకుడు దినేశ్ సింగ్ ట్వీట్ ద్వారా పంచుకున్నారు.

"అతను ఐఐటియన్ కాదు, ఎంఐటీ గ్రాడ్యుయేట్ కాదు, సంపన్న కుటుంబంలో పుట్టలేదు. 13 ఏళ్ల వయసులో కోవిడ్ సమయంలో, అతని కుటుంబం ఆర్థిక సంక్షోభంలో పడింది. అతని వద్ద ఉన్నదల్లా పాతబడిపోయిన కోర్సులు, సరిగ్గా పనిచేయని ఇంటర్నెట్, ఒక ల్యాప్‌టాప్, అన్నింటికీ మించి కుతూహలం మాత్రమే! అతడే ఆయుష్ సింగ్" అని ఆయుష్ ప్రయాణాన్ని వెల్లడించారు.

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ఆయుష్ సింగ్ తన 13ఏళ్ల వయస్సులో కొవిడ్ సమయంలో మిషన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత విదేశాల్లోని స్టార్టప్‌లతో కలిసి పనిచేస్తూ మరో ఏడాదిలోనే ఏఐ కోర్సు రూపొందించాడు. దీనిని మసాచుసెట్స్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (MIT) సిఫార్సు చేయడంతో ఆయుష్ ప్రతిభ ప్రపంచానికి తెలిసిపోయింది. అని దినేశ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.

ప్రాజెక్టు తొలినాళ్లలో ఆశించిన ఆదాయం రాకపోయినా తన నైపుణ్యాలను ప్యాకేజీలుగా మార్చి విక్రయించడం ద్వారా సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడని తెలిపారు. ఆయుష్ టాప్‌మేట్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ప్రీమియం AI కోహార్ట్‌లను నడుపుతున్నాడని వెల్లడించారు.

కోవిడ్ లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో ఆయుష్ సింగ్ కుటుంబం తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంది. చదువుకు సైతం ఆటంకం కలగడంతో అతడు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వెతుక్కున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతని స్వయంకృషి ఏఐ ప్రయాణానికి పునాది వేసింది.

సాధారణంగా డిగ్రీ హోల్డర్ల ఆధిపత్యంలో ఉండే రంగంలో 14ఏళ్ల వయస్సులోనే ఏఐ కోర్సును రూపొందించడం విశేషం. యుక్తవయస్సు చివరి నాటికి ఆంటెర్న్ (AI-కేంద్రీకృత సంస్థ)ను స్థాపించి, సెకండ్ బ్రెయిన్ ల్యాబ్స్‌కు సహ-వ్యవస్థాపకుడిగా నిలిచారు. సింగ్ రూపొందించిన ఏఐ కోర్సులు రూ25వేల నుంచి రూ.50 వేల వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ టాప్‌మేట్ ద్వారా నే విక్రయిస్తున్నారు.

టెక్ రంగంలో విజయం సాధించడానికి నైపుణ్యం తప్ప సర్టిఫికెట్లు అవసరం లేదని సింగ్ ప్రయాణం నిరూపిస్తోంది. అతను IIT/IIM డిగ్రీలు లేకుండానే MIT నుంచి వృత్తిపరమైన గుర్తింపు, వ్యవస్థాపకతను సాధించాడు. ఇదే కోణంలో అధికారిక కంప్యూటర్ సైన్స్ డిగ్రీలు అవసరమయ్యే AI ఉద్యోగాలను పొందడంలో ఆయుష్ రూపొందించిన కోర్సులు ఉపయోగపడడం విశేషం.

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