అయోధ్య ఆలయంలో "సీఈవో" పోస్టు - అర్హతలు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో తెలుసా?
- విరాళాల దుర్వినియోగం నేపథ్యంలో సీఈవోను నియమించేందుకు శ్రీరామజన్మభూమి తీర్థ్ క్షేత్ర ట్రస్ట్ నిర్ణయం - అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ!
Published : July 14, 2026 at 2:03 PM IST
Ayodhya Temple CEO Application in Telugu: ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ప్రఖ్యాత అయోధ్య రామ మందిరం విరాళాల దుర్వినియోగం ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే శ్రీరామజన్మభూమి తీర్థ్ క్షేత్ర ట్రస్ట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆలయ పాలన, ఆర్థిక నిర్వహణను కట్టుదిట్టం చేసేందుకు తొలి ముఖ్య కార్యనిర్వాహణాధికారి(సీఈవో) నియామకం చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తూ ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటన చేసింది. మరి ఈ పోస్టుకు ఎవరు అర్హులు? సహా పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
అభ్యర్థులకు ఉండాల్సిన అర్హతలు:
- గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కనీసం బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారు అర్హులు. హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ప్రావీణ్యం ఉండాలి.
- ఈ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వారి వయసు సుమారు 50 నుంచి 70 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
- ఏదైనా పెద్ద ప్రభుత్వ సంస్థ, విభాగం లేదా కంపెనీ నిర్వహణలో కనీసం 20 ఏళ్ల పని అనుభవం ఉండాలి. ముఖ్యంగా జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఫైనాన్స్, అకౌంట్స్, మానవ వనరులు(HR), ప్రజా సంబంధాలు, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, భద్రత, న్యాయ వ్యవహారాల వంటి అంశాలను పర్యవేక్షించిన అనుభవం ఉండాలి.
- కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో మూడేళ్ల పదవీ కాలానికి సీఈవోను నియమిస్తారు. పనితీరు ఆధారంగా పదవీని పొడిగిస్తారు. జీతం, అలవెన్స్లు పరస్పరం చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
- దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థి కచ్చితంగా హిందువై ఉండాలి. శ్రీరాముడి భక్తుడిగా ఉంటూ, వైష్ణవ సంప్రదాయానికి చెందినవారికి ప్రాధాన్యం దక్కుతుంది.
- ఈ పోస్టుకు అప్లై చేసేందుకు జులై 18, 2026 సాయంత్రం 4 గంటల వరకు అవకాశం ఉంటుంది.
- ఎలా అప్లై చేయాలంటే - ట్రస్ట్ పేర్కొన్న అర్హతలు ఉన్న అభ్యర్థులు దరఖాస్తును searchcommittee.srjbt@gmail.com కు మెయిల్ చేయాలి.
श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र (न्यास) श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए योग्य जनों से आवेदन आमंत्रित करता है— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) July 13, 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: शनिवार १८ जुलाई २०२६; सायं ४ बजे
Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra (Trust) invites applications from eligible… pic.twitter.com/PHa0MbT5kY
సీఈవో బాధ్యతలు :
- ట్రస్ట్ సీఈవో నేరుగా ప్రధాన కార్యదర్శికి నివేదిస్తారు. సంస్థ అత్యున్నత కార్యనిర్వాహక అధికారిగా వ్యవహరిస్తూ, చట్టబద్ధమైన, పరిపాలనా, ఆర్థిక విధులను పర్యవేక్షించాలి.
- సంస్థ లక్ష్యాలకు తగినట్లుగా కార్యాచరణ వ్యవస్థలు, విధానాలు, పద్ధతులను అభివృద్ధి చేయాలి.
- ట్రస్ట్ సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని బలోపేతం చేయడంతో పాటు ట్రస్ట్ మొత్తం నిర్వహణకు సీఈవో నే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.
- ఆర్థిక లావాదేవీలు, అకౌంటింగ్ వ్యవస్థలు, సంస్థాగత సమాచారంలో పారదర్శకత, జవాబు దారీతనం, సామర్థ్యాన్ని ప్రోత్సహించే బాధ్యత సీఈవోకు ఉంటుంది.
- ఈ బాధ్యతలతోపాటు అవసరమైన సమయాల్లో స్థానిక, రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ, సంస్థ భద్రతా వ్యవస్థను కూడా పర్యవేక్షించాలి.
- అన్ని మతపర ఆచారాలు, పూజలు, పండుగలు, వేడుకలను సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా జరిగేలా చూసే బాధ్యత సీఈవోకు ఉంటుంది.
- ఆలయాన్ని సందర్శించే యాత్రికులు, భక్తుల భద్రత, సౌకర్యాలకు ఎలాంటి లోటు లేకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది.
- సంస్థను సందర్శించే విశిష్ట అతిథులు, సాధువుల కోసం ఏర్పాట్లు చూడాలి. మరిన్ని బాధ్యతలు కూడా నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.
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