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అయోధ్య ఆలయం​లో "సీఈవో" పోస్టు - అర్హతలు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో తెలుసా?

- విరాళాల దుర్వినియోగం నేపథ్యంలో సీఈవోను నియమించేందుకు శ్రీరామజన్మభూమి తీర్థ్​ క్షేత్ర ట్రస్ట్ నిర్ణయం - అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ!

Ayodhya Temple CEO Application in Telugu
Ayodhya Temple CEO Application in Telugu (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 14, 2026 at 2:03 PM IST

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Ayodhya Temple CEO Application in Telugu: ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని ప్రఖ్యాత అయోధ్య రామ మందిరం విరాళాల దుర్వినియోగం ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే శ్రీరామజన్మభూమి తీర్థ్​ క్షేత్ర ట్రస్ట్​ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆలయ పాలన, ఆర్థిక నిర్వహణను కట్టుదిట్టం చేసేందుకు తొలి ముఖ్య కార్యనిర్వాహణాధికారి(సీఈవో) నియామకం చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తూ ఎక్స్​ వేదికగా ప్రకటన చేసింది. మరి ఈ పోస్టుకు ఎవరు అర్హులు? సహా పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

అభ్యర్థులకు ఉండాల్సిన అర్హతలు:

  • గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కనీసం బ్యాచిలర్‌ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారు అర్హులు. హిందీ, ఇంగ్లీష్​ భాషల్లో ప్రావీణ్యం ఉండాలి.
  • ఈ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వారి వయసు సుమారు 50 నుంచి 70 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
  • ఏదైనా పెద్ద ప్రభుత్వ సంస్థ, విభాగం లేదా కంపెనీ నిర్వహణలో కనీసం 20 ఏళ్ల పని అనుభవం ఉండాలి. ముఖ్యంగా జనరల్​ అడ్మినిస్ట్రేషన్​, ఫైనాన్స్​, అకౌంట్స్​, మానవ వనరులు(HR), ప్రజా సంబంధాలు, ఇన్ఫర్మేషన్​ టెక్నాలజీ, భద్రత, న్యాయ వ్యవహారాల వంటి అంశాలను పర్యవేక్షించిన అనుభవం ఉండాలి.
  • కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో మూడేళ్ల పదవీ కాలానికి సీఈవోను నియమిస్తారు. పనితీరు ఆధారంగా పదవీని పొడిగిస్తారు. జీతం, అలవెన్స్​లు పరస్పరం చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
  • దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థి కచ్చితంగా హిందువై ఉండాలి. శ్రీరాముడి భక్తుడిగా ఉంటూ, వైష్ణవ సంప్రదాయానికి చెందినవారికి ప్రాధాన్యం దక్కుతుంది.
  • ఈ పోస్టుకు అప్లై చేసేందుకు జులై 18, 2026 సాయంత్రం 4 గంటల వరకు అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఎలా అప్లై చేయాలంటే - ట్రస్ట్​ పేర్కొన్న అర్హతలు ఉన్న అభ్యర్థులు దరఖాస్తును searchcommittee.srjbt@gmail.com కు మెయిల్​ చేయాలి.

సీఈవో బాధ్యతలు :

  • ట్రస్ట్​ సీఈవో నేరుగా ప్రధాన కార్యదర్శికి నివేదిస్తారు. సంస్థ అత్యున్నత కార్యనిర్వాహక అధికారిగా వ్యవహరిస్తూ, చట్టబద్ధమైన, పరిపాలనా, ఆర్థిక విధులను పర్యవేక్షించాలి.
  • సంస్థ లక్ష్యాలకు తగినట్లుగా కార్యాచరణ వ్యవస్థలు, విధానాలు, పద్ధతులను అభివృద్ధి చేయాలి.
  • ట్రస్ట్‌ సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని బలోపేతం చేయడంతో పాటు ట్రస్ట్ మొత్తం నిర్వహణకు సీఈవో నే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.
  • ఆర్థిక లావాదేవీలు, అకౌంటింగ్ వ్యవస్థలు, సంస్థాగత సమాచారంలో పారదర్శకత, జవాబు దారీతనం, సామర్థ్యాన్ని ప్రోత్సహించే బాధ్యత సీఈవోకు ఉంటుంది.
  • ఈ బాధ్యతలతోపాటు అవసరమైన సమయాల్లో స్థానిక, రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ, సంస్థ భద్రతా వ్యవస్థను కూడా పర్యవేక్షించాలి.
  • అన్ని మతపర ఆచారాలు, పూజలు, పండుగలు, వేడుకలను సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా జరిగేలా చూసే బాధ్యత సీఈవోకు ఉంటుంది.
  • ఆలయాన్ని సందర్శించే యాత్రికులు, భక్తుల భద్రత, సౌకర్యాలకు ఎలాంటి లోటు లేకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది.
  • సంస్థను సందర్శించే విశిష్ట అతిథులు, సాధువుల కోసం ఏర్పాట్లు చూడాలి. మరిన్ని బాధ్యతలు కూడా నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.

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