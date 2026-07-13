వర్షాకాలంలో ఏసీ, కూలర్ల వాడకం - దేనిని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?
వర్షాకాలం వచ్చిందని కూలర్ పక్కన పెట్టేస్తున్నారా? - ఎలా వాడుకోవాలంటే!ఒ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 3:49 PM IST
AC VS COOLER IN MONSOON SEASON : వర్షాకాలం రాకతో మండే ఎండల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.. కానీ, ఇదే సమయంలో అధిక తేమ, ఉక్కపోత, ఉష్ణోగ్రతలో మార్పుల కారణంగా ఇంటి గదుల లోపల గడపడం కాస్త అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది. అయితే, ఈ సమయంలో వేసవిలో మాదిరిగా ఏసీ, లేదా కూలర్ ఉపయోగిస్తున్నారా? వర్షాకాలంలో అధిక తేమ, ఉక్కపోత కారణంగా, ఎయిర్ కూలర్ల కంటే ఎయిర్ కండిషనర్లు (ఏసీలు) ఎక్కువ సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఏసీలు గదిలోని గాలిని చల్లబరచడమే కాకుండా, అదనపు తేమను కూడా తొలగిస్తాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, కూలర్లు నీటిని ఆవిరి చేయడం ద్వారా పనిచేస్తాయి. దీనివల్ల వర్షాకాలంలో గాలిలో ఇప్పటికే ఉన్న తేమ మరింత పెరిగి, గది ఉక్కపోతగా, అసౌకర్యంగా మారుతుంది.
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మీకు సైనస్ సమస్యలు, మైగ్రేన్లు, జలుబు లేదా దగ్గు వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే, ఎయిర్ కండిషనర్ను ఉపయోగించవద్దని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు, ఎందుకంటే అది మీ పరిస్థితిని మరింత తీవ్రతరం చేయవచ్చు. వాటర్ పంప్ ఆఫ్ చేసి కూలర్ను వాడుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అంటే మీరు దానిని కేవలం ఫ్యాన్ మోడ్లో మాత్రమే నడపాలి. కూలర్ను ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు, తేమ బయటకు పోవడానికి, స్వచ్ఛమైన గాలి లోపలికి రావడానికి కిటికీని లేదా తలుపును కొద్దిగా తెరిచి ఉంచాలని చెప్తున్నారు.
ఏసీని ఎలా ఉపయోగించాలంటే
వర్షాకాలంలో ఏసీని 'డ్రై మోడ్'లో నడపాలి. ఈ మోడ్ గది ఉష్ణోగ్రతను గణనీయంగా తగ్గించకుండా గాలిలోని అదనపు తేమను, చెమ్మను గ్రహిస్తుంది, తద్వారా విద్యుత్ను ఆదా అవుతుంది. అంతేకాకుండా, ఈ కాలంలో బయటి ఉష్ణోగ్రతలో హెచ్చుతగ్గులు ఉండవు కాబట్టి, ఉష్ణోగ్రతను 25°C నుంచి 26°C మధ్య ఉంచడం ఉత్తమం. వర్షాకాలంలో ఫంగస్, బ్యాక్టీరియా పెరిగే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్నందున, మీ ఏసీ ఫిల్టర్ను క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయాలి.
కొంతమంది వర్షాకాలంలోనూ ఏసీలను 16°C నుంచి 18°C మధ్య నడిపిస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల గది చల్లబడినప్పటికీ, కొన్ని ప్రతికూలతలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల కంప్రెసర్పై అధిక ఒత్తిడి పడి, విద్యుత్ వినియోగం పెరుగుతుంది. భారతదేశంలో, ఏసీలను ఎల్లప్పుడూ 24°C నుంచి 26°C మధ్య నడపాలని బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ సిఫార్సు చేస్తోంది. దీనివల్ల మెరుగైన కూలింగ్, ఏసీ ఎక్కువ కాలం మన్నిక ఉంటుంది.
ఎయిర్ కండీషనర్ను 24°C వద్ద నడపడం వల్ల విద్యుత్ గణనీయంగా ఆదా అవుతుందని నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు. ఏసీ ఉష్ణోగ్రతను కేవలం ఒక డిగ్రీ పెంచడం వల్ల విద్యుత్ వినియోగం 6 శాతం తగ్గుతుందని వారు చెబుతున్నారు. అందువల్ల, ఏసీని 24°C వద్ద సెట్ చేయడం అంటే మీరు విద్యుత్ వినియోగాన్ని 18 శాతం తగ్గిస్తున్నారని అర్థం. ఏసీ ఉష్ణోగ్రతను 24°C కంటే తక్కువగా ఉంచడం వల్ల శ్వాస సమస్యలు, కొన్ని సందర్భాల్లో చర్మ సమస్యల వంటి ప్రతికూల ఆరోగ్య ప్రభావాలు కనిపిస్తాయి.
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