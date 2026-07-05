"ల్యాప్టాప్" వాడుతున్నారా? - ఇలా క్లీన్ చేస్తే ల్యాపీ దెబ్బతినే ఛాన్స్!
ల్యాప్టాప్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఈ పొరపాట్లు చేస్తున్నారా? - అయితే, జాగ్రత్త పడాలంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 10:29 AM IST
Best Tips for Laptop Cleaning : నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో 'ల్యాప్టాప్' అనేది సర్వసాధారణమైన గ్యాడ్జెట్గా మారిపోయింది. విద్యార్థుల నుంచి ఉద్యోగుల వరకు వీటితో తీరిక లేకుండా గడుపుతున్నారు. అయితే, నార్మల్గా కంప్యూటర్లను ఫాస్ట్గా ఉంచాలని వైరస్లను గుర్తించటం వాటిని తొలగించడం, తరచుగా రిఫ్రెష్ చేయడం వంటివి చేస్తుంటాం. కానీ, ల్యాప్టాప్ క్లీనింగ్ విషయంలో మాత్రం నిర్లక్ష్యంగా ఉంటుంటాం. అంతేకాదు, ల్యాపీని యూజ్ చేసే క్రమంలో తెలిసో, తెలియకో కొన్ని పొరపాట్లు కూడా చేస్తుంటాం. అది ల్యాపీ పనితీరును దెబ్బతీస్తుందని చెబుతున్నారు గ్యాడ్జెట్ నిపుణులు. కాబట్టి, ల్యాప్టాప్లను ఎప్పటికప్పుడు ఫిజికల్గా క్లీన్ చేయడమే కాకుండా ఈ పొరపాట్లు చేయకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు. మరి, ఇంతకీ ల్యాప్టాప్ను పనితీరుపై ప్రభావం చూపే ఆ పొరపాట్లు ఏంటి? వాటిని ఎలా సరిదిద్దుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆ టవల్స్ వాడొద్దు!
మనలో చాలా మందికి రోజూ ల్యాప్టాప్ మొత్తాన్ని శుభ్రం చేసినా, చేయకపోయినా స్క్రీన్ మాత్రం తుడిచే అలవాటు ఉంటుంది. అలా తుడిచేటప్పుడు కొంతమంది కిచెన్ టవల్స్, పేపర్ న్యాప్కిన్స్ వంటివి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు. వాస్తవానికి ఇవి కాస్త గరుకుగా ఉండడం వల్ల స్కీన్పై సన్నని గీతలు ఏర్పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే ఇలా జరగకూడదంటే అలాంటి టవల్స్కు బదులుగా మైక్రోఫైబర్ క్లాత్తో ల్యాపీ స్క్రీన్ను శుభ్రం చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు
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బ్రష్ వాడుతున్నారా?
ల్యాప్టాప్ కీబోర్డు సందుల్లో దుమ్ము ఎక్కువగా చేరుతుంటుంది. అప్పుడు చాలా మంది దాన్ని తొలగించడానికి హెయిర్బ్రష్, టూత్బ్రష్ వంటి గరుకైన బ్రిసిల్స్తో కూడిన బ్రష్ ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే బ్రష్తో క్లీన్ చేయడం వల్ల కీబోర్డ్ కీస్ అటూ ఇటూ కదులుతూ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సే ఎక్కువట! పైగా వదులుగా కూడా మారుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ఇలాంటి బ్రష్కి బదులుగా సాఫ్ట్గా ఉండే మేకప్ బ్రష్ లేదా సన్నటి పాయింట్ ఉన్న పెయింట్ బ్రష్ వంటివి యూజ్ చేస్తే కీబోర్డ్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా దుమ్మును వదిలించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దానిని శుభ్రపరిచేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒక బట్ట ముక్క తీసుకుని దానిని కొంత ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్తో తడిపి జాగ్రత్తగా తుడవడం చేయాలి. ఒకవేళ మీ ల్యాప్టాప్ టచ్స్క్రీన్ అయితే ఈ రసాయనాన్ని ఎట్టిపరిస్థితుల్లో యూజ్ చేయొద్దని గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ విధంగా క్లీన్ చేయటం వల్ల మీ స్క్రీన్పై ఎటువంటి దుమ్మూధూళి నిలవదంటున్నారు.
వాటితో శుభ్రం చేయద్దు!
ల్యాప్టాప్ క్లీనింగ్ కోసం చాలా మంది కిటికీ అద్దాలు, TV స్క్రీన్.. వంటివి క్లీన్ చేసే లిక్విడ్స్నే ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే వీటిలోని కెమికల్స్ వల్ల ల్యాపీ స్క్రీన్ కోటింగ్ దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి అలాంటి వాటికి బదులుగా ల్యాపీ కోసం ప్రత్యేకంగా దొరికే క్లీనింగ్ లిక్విడ్స్ వాడడం మంచిదంటున్నారు. అది కూడా డైరెక్ట్గా కాకుండా మైక్రోఫైబర్ క్లాత్పై స్ప్రే చేసి, దాంతో ల్యాపీని క్లీన్ చేయడం బెటర్ అని సూచిస్తున్నారు.
అలాగే, ల్యాప్టాప్ శుభ్రం చేస్తున్న ప్రతిసారీ విద్యుత్ కనెక్షన్ లేకుండా చూసుకోవాలి. అది కూడా వాడిన వెంటనే కాకుండా ఉపయోగించే ముందు, అంటే వేడెక్కక ముందు శుభ్రం చేయడం ఉత్తమం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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