ఇల్లు తుడవడానికి 'లిక్విడ్స్' వాడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ప్రమాదమే!
మీరు వాడే ఫ్లోర్ క్లీనర్ సేఫేనా? - ఈ జాగ్రత్తలు మస్ట్ అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 2:25 PM IST
Floor Cleaning Precautions : మనం రోజంతా గడిపే ఇల్లే మన ఆరోగ్యానికి మొదటి కేరాఫ్ అడ్రస్. కాబట్టి, ఇంటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో నేలను శుభ్రపరచడానికి రకరకాల క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ వాడుతుంటారు. అయితే, వీటిని ఉపయోగించేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. వాటి వినియోగంపై అవగాహన కలిగి ఉండాలంటున్నారు. మరి, ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ విషయంలో తీసుకోవాల్సిన ఆ జాగ్రత్తలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఇల్లు శుభ్రపరిచేటప్పుడు ఫలానా బ్రాండ్ రసాయనం వాడితే, ఫ్లోర్ మెరిసిపోతుందని భావిస్తుంటారు. కానీ, ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ రసాయనాలను ఏ మోతాదులో ఉపయోగించాలనే విషయంపై అవగాహన లేమి, క్లీనర్స్ పేరుతో యాసిడ్స్ వినియోగం, జాగ్రత్తలు పాటించకపోవడంతో చాలా మంది అనారోగ్యాన్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నారని చెబుతున్నారు నిపుణులు. తక్కువ ధరకు వస్తున్నాయని కొన్నిటిని వాడుతూ తీవ్రమైన సమస్యలకు గురవుతున్నారు. కృత్రిమ సువాసనలు వెదజల్లే లిక్విడ్స్, ఉత్పత్తుల అధిక వినియోగం చేటు చేస్తుందని సూచిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా మార్కెట్లో సీసాల్లో నింపి తక్కువ ధరకు విక్రయిస్తున్న రంగురంగుల ఫ్లోర్ క్లీనర్లతో తీవ్రమైన ముప్పు పొంచి ఉందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. వాటి తయారీలో ఉపయోగించే అమ్మోనియా, బ్లీచ్, యాసిడ్లను నిర్దిష్ట ప్రమాణాల వద్ద కలపాల్సి ఉండగా ఇష్టారీతిన మిక్స్ చేయడంతో ముప్పు పొంచి ఉందని సూచిస్తున్నారు. జిడ్డు, మురికి, మరకలు, తుప్పులాంటివి వదలాలంటే తప్పకుండా బ్లీచ్ను వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. లేదా యాసిడ్నైనా యూజ్ చేయాలి. కానీ, స్థానికంగా తయారయ్యే క్లీనర్లలో వాటిని ఎక్కువ మోతాదులో వినియోగిస్తున్నారు.
- ఈ లిక్విడ్స్లో క్వాట్స్ అని పిలిచే అమ్మోనియం మిశ్రమాలు ఉంటాయి. మోతాదుకు మించి గాఢతతో వాడితే చేతుల పైపొర దెబ్బతింటుంది. స్పర్శ తగ్గుతుంది. చర్మం పొడిబారుతుంది. యాసిడ్స్ ఘాటైన వాసన, ఆవిరి వెలువడి కళ్లు, ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
- అంతేకాదు, ఆస్తమా, సైనస్, కళ్లు ఎర్రబారడం, నీరు కారడం, మైగ్రేన్ కూడా రావచ్చట. కృత్రిమ సువాసనలు వెదజల్లే ఉత్పత్తులు, ద్రావణాలు ఎక్కువ కాలం ఉపయోగిస్తే హార్మోన్ల అసమతుల్యత కూడా ఏర్పడవచ్చంటున్నారు.
- యాసిడ్లను నీటితో ఎంత మోతాదులో కలపాలనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయమని గుర్తుంచుకోవాలి. అయితే, స్థానిక మార్కెట్లలో విక్రయించే సీసాలు, డబ్బాలపై వినియోగానికి సంబంధించి సూచన లేవీ ఉండటం లేదు. వీటి తయారీలో ఏ ద్రావణాలు యూజ్ చేస్తున్నారు. వాటిని ఎలా కలిపితే సురక్షితమన్న విషయాలు తప్పనిసరిగా ముద్రించాల్సి ఉండగా పట్టించుకోవడం లేదంటున్నారు.
- మన్నిక గడువు ఎప్పటివరకూ ఉంటుందనేది వీటిపై స్పష్టంగా ఉండట్లేదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. యాసిడ్, అమ్మోనియా కలిస్తే క్లోరిన్ గ్యాస్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమంటున్నారు. తుప్పు, జిడ్డుపై క్లీనర్స్ను పోసినప్పుడు ఘాటైన ఆవిర్లు వస్తాయి. సబ్బులు, షాంపూలు, డ్రై క్లీనర్స్పై పడితే ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
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బేకింగ్, తెల్ల వెనిగర్ :
ఫ్లోర్ క్లీనింగ్కు అలాంటి రసాయనాలకు బదులుగా ఈ నేచురల్ క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ వినియోగించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. క్లీనింగ్కు బేకింగ్ సోడా, తెల్ల వెనిగర్ మిశ్రమం బాగా పనిచేస్తుందంటున్నారు. వెనిగర్ మురికిని వదిలించడంలో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. బేకింగ్ సోడా మరకలను ఈజీగా తొలగిస్తుంది. బాత్రూంలలో ఈ రెండింటి మిశ్రమాన్ని వినియోగించవచ్చని చెబుతున్నారు.
గోరువెచ్చని వాటర్ :
- ఈ నేచురల్ టిప్ కూడా ఫ్లోర్ క్లీనింగ్కు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం గోరువెచ్చని నీటిలో వెనిగర్, కొన్ని చుక్కల టీ ట్రీ ఆయిల్ లేదా లెమన్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ను కలపాలి. ఆపై ఆ మిశ్రమంతో ఇంటిని శుభ్రం చేసుకోవచ్చు. కాస్టిక్ సోప్ లేదా కుంకుడు కాయల రసం జిడ్డు, మురికిపై చాలా బాగా పనిచేస్తుందంటున్నారు.
- మొక్కల నుంచి తయారైన లిక్విడ్లను ఉపయోగించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే, వాటి తయారీలో యాసిడ్, అమ్మోనియా, బ్లీచ్లను వాడలేదు అని ఉన్నవాటిని ఎంచుకోవాలంటున్నారు. ప్రస్తుతం చాలా రకాల హెర్బల్ బ్రాండ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- మూసి ఉన్న బాత్రూమ్స్, చీకటి గదుల్లో వీటి వినియోగం ద్వారా వచ్చే ఆవిర్లు ప్రాణాంతకంగా మారుతాయి. ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ల వినియోగం, కిటీకీలు, తలుపులూ తెరిచి ఉంచడం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
"గాఢత ఉన్న సబ్బులు, లిక్విడ్స్ వినియోగించడంతో చేతి వేళ్ల మధ్య పగుళ్లు ఏర్పడతాయి. కాళ్లపై ఇన్పెక్షన్లు రావొచ్చు. నాణ్యత లేని ద్రావణాలు వినియోగిస్తే సమస్యలు తప్పవు. ఉపయోగించే సమయంలో గాఢత తక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. యాసిడ్స్తో వచ్చే ఆవిర్లతో జలుబు, తుమ్ములు, ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు, ఆలెర్జీలు వస్తాయి. తక్కువ డోస్లో వాడుకోవాలి. హ్యాండ్ బ్లౌజ్లు, మాస్క్ ధరించాలి. పని పూర్తికాగానే మాయిశ్చరైజర్ లేదా నూనె రాసుకోవాలి."- డా.మోహన్లాల్, హెచ్ఓడీ డెర్మటాలజీ, ఎంజీఎం, వరంగల్.
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