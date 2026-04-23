అసలైన "ఆవకాయ బిర్యానీ" - ఘుమఘుమలకే నోట్లో నీళ్లు ఊరిపోతాయ్!
Avakaya Biryani (ETV Bharat)
Published : April 23, 2026 at 4:11 PM IST
Avakaya Biryani : బిర్యానీ అనగానే అందరికీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ గుర్తొస్తుంది. మరికొందరికి మటన్ ఫ్లేవర్ మదిలో మెదులుతుంది. తెలియకుండానే నోట్లో నీళ్లు ఊరుతాయి. ఎప్పుడెప్పుడు రుచి చూద్దామా అనే కోరిక కలుగుతుంది. కానీ, నాన్ వెజ్ కాకుండా తెలుగువారికి ఎంతో ఇష్టమైన ఆవకాయతో బిర్యానీ తయారు చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? ఈ ఆలోచనే డిఫరెంట్గా ఉంది కదూ! అవును, టేస్ట్ కూడా అంతకు మించి అన్నట్టుగా ఉంటుంది. మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాస్మతి రైస్ - 1 కేజీ
- బిర్యానీ ఆకు - రెండు
- లవంగాలు - ఐదారు
- యాలకులు - నాలుగైదు
- దాల్చిన చెక్క - రెండు ఇంచులు
- పచ్చి మిర్చీ - ఐదారు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - కప్పు
- ఉల్లిగడ్డలు (ప్రత్యేకంగా) - ఐదారు
- పుదీనా - ఒక కట్ట
- కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
- పసుపు - ఒక స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు - 2 స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- ఆవకాయ పచ్చడి - అర కప్పు
- వెన్నపూస - అర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ మీద ఎసరు పెట్టి, మరిగిన తర్వాత అందులో బాస్మతి రైస్ వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి. మూడొంతులు ఉడికిన తర్వాత బిర్యానీలో వేయాల్సి ఉంటుంది.
- ఈ లోపు మరో స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టి, అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత ఒక బిర్యానీ ఆకు వేసుకోవాలి. దీంతోపాటుగానే లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క వేసుకోవాలి
- రెండుగా చీల్చుకున్న పచ్చి మిర్చీ, నిలువుగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి
- కాసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత అందులో పుదీనా, కొత్తిమీర ఆకులు వేసుకోవాలి. ఒక స్పూన్ పసుపు, ఉప్పు కూడా వేసి, ఉల్లిపాయలు దోరగా వేగే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత రెండు వైపులా కట్ చేసి, పొట్టు తీసేసిన ఉల్లిపాయలను అలాగే వేసేయాలి. అంటే ఉల్లిగడ్డను కేవలం పొట్టు తీసి యథావిధిగా వేసేయాలి.
- వీటిని కాసేపు అటూ ఇటూ కలుపుకున్న తర్వాత అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి. పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు కలుపుకోవాలి
- కాసేపు తర్వాత మామిడికాయ పచ్చడి (ఆవకాయ) వేసుకొని మొత్తం కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కాస్త జీలకర్ర కూడా వేసుకోవాలి
- ఈ లోగా రైస్ ఉడికిపోయి ఉంటుంది. మూడొంతులు ఉడికిన బియ్యాన్ని ఇందులో వేసేయాలి
- తర్వాత రైస్ అన్నివైపులా వెన్నపూస ముద్దలను వేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత గోధుమ పిండిని తడుపుకొని ముద్దగా చేసుకొని, బిర్యానీలోని ఆవిరి బయటకు పోకుండా గిన్నె అంచుపైన గుండ్రంగా చుట్టాలి. దానిపైన మూత బెట్టి బరువు పెట్టుకోవాలి.
- ఇలా పది నిమిషాల పాటు సన్నని మంట మీద ఉడికిస్తే సరి, అద్దిరిపోయే ఆవకాయ బిర్యానీ సిద్ధమైపోతుంది.
- ఎంతో టేస్టీగా, చాలా వెరైటీగా ఉండే ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు.