అసలైన "ఆవకాయ బిర్యానీ" - ఘుమఘుమలకే నోట్లో నీళ్లు ఊరిపోతాయ్!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 23, 2026 at 4:11 PM IST

Avakaya Biryani : బిర్యానీ అనగానే అందరికీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ గుర్తొస్తుంది. మరికొందరికి మటన్ ఫ్లేవర్ మదిలో మెదులుతుంది. తెలియకుండానే నోట్లో నీళ్లు ఊరుతాయి. ఎప్పుడెప్పుడు రుచి చూద్దామా అనే కోరిక కలుగుతుంది. కానీ, నాన్ వెజ్​ కాకుండా తెలుగువారికి ఎంతో ఇష్టమైన ఆవకాయతో బిర్యానీ తయారు చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? ఈ ఆలోచనే డిఫరెంట్​గా ఉంది కదూ! అవును, టేస్ట్ కూడా అంతకు మించి అన్నట్టుగా ఉంటుంది. మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బాస్మతి రైస్ - 1 కేజీ
  • బిర్యానీ ఆకు - రెండు
  • లవంగాలు - ఐదారు
  • యాలకులు - నాలుగైదు
  • దాల్చిన చెక్క - రెండు ఇంచులు
  • పచ్చి మిర్చీ - ఐదారు
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - కప్పు
  • ఉల్లిగడ్డలు (ప్రత్యేకంగా) - ఐదారు
  • పుదీనా - ఒక కట్ట
  • కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
  • పసుపు - ఒక స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు - 2 స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
  • ఆవకాయ పచ్చడి - అర కప్పు
  • వెన్నపూస - అర కప్పు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టౌ మీద ఎసరు పెట్టి, మరిగిన తర్వాత అందులో బాస్మతి రైస్ వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి. మూడొంతులు ఉడికిన తర్వాత బిర్యానీలో వేయాల్సి ఉంటుంది.
  • ఈ లోపు మరో స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టి, అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత ఒక బిర్యానీ ఆకు వేసుకోవాలి. దీంతోపాటుగానే లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క వేసుకోవాలి
  • రెండుగా చీల్చుకున్న పచ్చి మిర్చీ, నిలువుగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి
  • కాసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత అందులో పుదీనా, కొత్తిమీర ఆకులు వేసుకోవాలి. ఒక స్పూన్ పసుపు, ఉప్పు కూడా వేసి, ఉల్లిపాయలు దోరగా వేగే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత రెండు వైపులా కట్ చేసి, పొట్టు తీసేసిన ఉల్లిపాయలను అలాగే వేసేయాలి. అంటే ఉల్లిగడ్డను కేవలం పొట్టు తీసి యథావిధిగా వేసేయాలి.
  • వీటిని కాసేపు అటూ ఇటూ కలుపుకున్న తర్వాత అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి. పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు కలుపుకోవాలి
  • కాసేపు తర్వాత మామిడికాయ పచ్చడి (ఆవకాయ) వేసుకొని మొత్తం కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కాస్త జీలకర్ర కూడా వేసుకోవాలి
  • ఈ లోగా రైస్ ఉడికిపోయి ఉంటుంది. మూడొంతులు ఉడికిన బియ్యాన్ని ఇందులో వేసేయాలి
  • తర్వాత రైస్​ అన్నివైపులా వెన్నపూస ముద్దలను వేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత గోధుమ పిండిని తడుపుకొని ముద్దగా చేసుకొని, బిర్యానీలోని ఆవిరి బయటకు పోకుండా గిన్నె అంచుపైన గుండ్రంగా చుట్టాలి. దానిపైన మూత బెట్టి బరువు పెట్టుకోవాలి.
  • ఇలా పది నిమిషాల పాటు సన్నని మంట మీద ఉడికిస్తే సరి, అద్దిరిపోయే ఆవకాయ బిర్యానీ సిద్ధమైపోతుంది.
  • ఎంతో టేస్టీగా, చాలా వెరైటీగా ఉండే ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు.

