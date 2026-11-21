ఆటోమేటెడ్ హెల్మెట్ శానిటైజేషన్ - రూ.49కే 'హెల్మిఫై' అందుబాటులోకి తెచ్చిన స్నేహితులు!
నాలుగు దశల్లో క్లీనింగ్ - 4 నిమిషాల్లోనే తిరిగి ధరించేలా టెక్నాలజీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:33 AM IST
Helmet Cleaning : రోజూ ప్రయాణించే కారు, బైక్ క్లీన్గా ఉంచుకుంటాం. కానీ, హెల్మెట్ క్లీనింగ్ విషయంలో చూపే నిర్లక్ష్యం జుత్తు సమస్యలకు దారి తీస్తుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మైసూరుకు చెందిన ఇద్దరు స్నేహితులు హెల్మెట్ క్లీనింగ్ స్టార్టప్ ఆవిష్కరించారు. వికిల్ తలూరు నంజుండస్వామి, సుముఖ్ అరుణ్ కుమార్ రూ.49-99 మధ్య ధర కలిగిన 'హెల్మిఫై' అనే ఆటోమేటెడ్ హెల్మెట్ డీప్-క్లీనింగ్, శానిటైజేషన్ సర్వీస్ ప్రారంభించారు. 2026 ఆగస్టులో స్థాపించిన ఈ స్టార్టప్ కేవలం నాలుగు నుంచి ఆరు నిమిషాల్లోనే నాలుగు దశల్లో హెల్మెట్ క్లీనింగ్ పూర్తి చేస్తుంది. తద్వారా చుండ్రు, జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టినట్లయ్యింది.
యూవీ శానిటైజర్లు, గార్మెంట్ స్టీమర్లు
వికిల్, సుముఖ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. 2019లో మైసూరులోని విద్యా వికాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి పట్టభద్రులయ్యారు. సుముఖ్ యూనిఅబ్రాడ్, డొనేట్కార్ట్ వంటి సంస్థలలో పనిచేస్తూ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, క్రౌడ్ఫండింగ్లో తన కెరీర్ను నిర్మించుకోగా, వికిల్ లీసెస్టర్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ, ఆ తర్వాత ఎయిర్బస్, యాక్సెంచర్, యూకే ఫిన్టెక్ సంస్థలో డెవ్ఆప్స్ ఇంజినీర్గా పనిచేశారు. ఈ ఇద్దరూ తమ కాలేజీ రోజుల్లో హెల్మెట్ పరిశుభ్రత కోసం పడిన కష్టాలను గుర్తుచేసుకుంటూ యూవీ శానిటైజర్లు, గార్మెంట్ స్టీమర్లను ఉపయోగిస్తూ ఆటోమేటెడ్ పరిష్కారాన్ని రూపొందించారు.
ఏఐ సహకారంతో హార్డ్వేర్ రూపకల్పన
2026 జనవరిలో హెల్మిఫై ప్రోటోటైప్ను అభివృద్ధి చేయడం ప్రారంభించారు. డిజైన్ ఆర్కిటెక్చర్, సాంకేతిక నిర్దేశాలపై చాట్జీపీటీ, క్లాడ్ వంటి జనరేటివ్ ఏఐ సాధనాలను ఉపయోగించారు. భద్రత విషయంలో సురక్షితమైన యూవీ తరంగదైర్ఘ్యాల గురించి తమకు తెలిసిన వైద్యులను సంప్రదించి నిర్ధారించుకున్నారు. శానిటైజింగ్ ఏజెంట్లను కేవలం హెల్మెట్ బయటి భాగంలోనే కాకుండా, దాని లోపలి ప్యాడింగ్లోకి కూడా లోతుగా పంపించడం ఒక ప్రధాన ఇంజినీరింగ్ సవాలుగా ఉండేది. ఈ మేరకు ఆవిరి, ఓజోన్ కోసం నాజిల్ ఆధారిత డెలివరీ సిస్టమ్లతో పాటుగా, అడుగు భాగంలో ప్రత్యేకంగా అమర్చిన UV-C మాడ్యూల్ను నిర్మించడంలో విజయవంతమయ్యారు.
డ్యూయల్-బే మెషీన్
రెండు హెల్మెట్లను ఒకేసారి శుభ్రపరచడంతో పాటు సమయాన్ని ఆదా చేయడానికి డ్యూయల్-బే కాన్ఫిగరేషన్తో హెల్మిఫై మెషీన్ రూపొందించారు. ఈ యంత్రం ప్రతి హెల్మెట్ను నాలుగు దశల్లో శుభ్రపరుస్తుంది.
UV-C కాంతి చికిత్స : ఉపరితల సూక్ష్మజీవులను నిర్వీర్యం చేయడానికి, 270-నానోమీటర్ల క్రిమిసంహారక UV-C కాంతిని లోపలికి పంపుతుంది.
ఓజోన్ క్రిమిసంహారం : బ్యాక్టీరియాను ఆక్సీకరణం చేయడానికి, దుర్వాసన తొలగించడానికి, అంతర్గత నాజిల్ల ద్వారా గంటకు సుమారు 30 mg చొప్పున ఓజోన్ను విడుదల చేస్తుంది.
అధిక-ఉష్ణోగ్రత ఆవిరితో శుభ్రపరచడం : నిర్మాణ పదార్థాలకు నష్టం కలిగించకుండా, లోపలి ఫోమ్ మరియు ఫ్యాబ్రిక్ను 50–60°C వద్ద ఆవిరితో క్లీన్ చేస్తుంది.
థర్మల్ డ్రైయింగ్ : మిగిలిపోయిన తేమను తొలగించడానికి సుమారు 60°C వద్ద వెచ్చని గాలిని ప్రసరింపజేస్తుంది, తద్వారా హెల్మెట్ పొడిగా మారిపోయి వెంటనే ధరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది.
పెరిగిన ఆదరణ
హెల్మిఫై తన మొదటి ప్రాడక్ట్ 2026 ఆగస్టులో మైసూరులోని నజర్బాద్లో, ఆ తర్వాత రెండో అవుట్లెట్ను ప్రారంభించింది. కేవలం మూడు నెలల్లోనే ఈ స్టార్టప్ 10వేలకు పైగా వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంది. ₹49, ₹79, ₹99 సర్వీస్ శ్రేణులతో డైరెక్ట్-టు-కన్స్యూమర్ మోడల్పై సేవలు అందిస్తుంది.
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