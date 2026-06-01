ETV Bharat / offbeat

"అటుకుల చక్కెర పొంగలి" - ఈ కొలతల్లో ట్రై చేశారంటే కమ్మగా ఉంటుంది!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా తయారయ్యే స్వీట్ రెసిపీ - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Atukula Chakkara Pongal
Atukula Chakkara Pongal (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 9:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Atukula Chakkara Pongali : వ్రతాలు, పండుగలు, పూజల సమయాల్లో ఎక్కువ మంది చక్కెర పొంగలి ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. దీనిని వివిధ రకాలుగా తయారు చేస్తారు. మరి మీరెప్పుడైనా అటుకల చక్కెర పొంగలి తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ విధంగా చేస్తే చాలా అద్దిరిపోతుంది. మొదటిసారు చేసేవారైనా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తే పర్ఫెక్ట్​గా వస్తుంది. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ స్వీట్ రెసిపీని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

సమ్మర్​లో ఇలాంటి కర్రీ బాగుంటుంది - 10 నిమిషాల్లో రెడీ అవుతుంది!

Atukula Chakkara Pongal
అటుకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మందపాటి అటుకులు - 2 కప్పులు (500 గ్రాములు)
  • పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
  • బెల్లం తురుము - 2 కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 20
  • కిస్మిస్​ - 20
  • బెల్లం తురుము - 2 కప్పులు
  • పచ్చకర్పూరం - రెండు చిటికెడ్లు
  • నెయ్యి - సరిపడా
Atukula Chakkara Pongal
పెసరపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో అర కప్పు పెసరపప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పెసరపప్పును దోరగా వేయించి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అదేవిధంగా ఓ గిన్నెలో రెండు కప్పుల మందపాటి అటుకులు వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం అటుకులను గట్టిగా పిండి ప్లేట్​లో వేయాలి.
Atukula Chakkara Pongal
బెల్లం (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో వేయించిన పెసరపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో తగినంత నెయ్యి పోయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అర కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి వేయించాలి. పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేగిన తర్వాత 20 జీడిపప్పు పలుకులు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం 20 కిస్మిస్​ వేసి ఫ్రై చేసి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Atukula Chakkara Pongal
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో రెండు కప్పుల బెల్లం తురుము, మూడు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. బెల్లం కరిగి మరుగుతున్నప్పుడు అటుకులు వేసి కలిపి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఐదు నిమిషాల అనంతరం ఉడికించిన పెసరపప్పు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి, రెండు చిటికెడ్ల పచ్చకర్పూరం వేసి మరో నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
Atukula Chakkara Pongal
నెయ్యి (Getty Images)
  • నాలుగు నిమిషాల తర్వాత వేయించిన పచ్చికొబ్బరిజీడిపప్పు మిశ్రమం, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే అటుకుల చక్కెర పొంగలి మీ ముందుంటుంది!
  • మీరు ఈ పొంగలిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే అటుకులు,పెసరపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

హైదరాబాద్ స్పెషల్ "ఖజూర్ స్వీట్" - పైకి క్రంచీగా లోపల సాఫ్ట్​గా - నెల రోజుల పాటు నిల్వ!

నోరూరించే "పాకం కజ్జికాయలు" - నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతాయి!

TAGGED:

ATUKULA CHAKKARA PONGALI IN TELUGU
POHA SWEET PONGAL MAKING PROCESS
అటుకుల చక్కెర పొంగలి తయారీ విధానం
TASTY ATUKULA CHAKKARA PONGALI
ATUKULA CHAKKARA PONGAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.