"స్మార్ట్ బైక్స్" వస్తున్నాయ్! - పడిపోకుండా, పట్టు జారిపోకుండా కొత్త టెక్నాలజీ!
ద్విచక్ర వాహన విపణిలోకి స్మార్ట్ బైక్స్, స్కూటర్లు - వినియోగదారులు ఇష్టపడే ఫీచర్లతో!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:32 AM IST
ELECTRIC BIKE FEATURES : ఒకప్పుడు కార్లకే పరిమితమైన ఆధునిక ఫీచర్లు, సాంకేతికత ఇప్పుడు ద్విచక్ర వాహనాల్లోనూ అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. కార్లతో పోటీగా అత్యాధునిక హంగులు, దీటైన సౌకర్యాలతో పలు కంపెనీలు విపణిలోకి ప్రవేశపెడుతున్నాయి. అనలాగ్ మీటర్ స్థానంలో డిజిటల్ రాగా, తాజాగా టచ్ స్క్రీన్ వివిధ రంగుల్లో మెరుస్తోంది. వేగం, పెట్రోల్, బ్యాటరీ చార్జింగ్, గడియారం, మొబైల్ కాల్స్ వివరాలూ చూసుకోవచ్చు. అంతేకాదు! మ్యూజిక్, యూట్యూబ్ వీడియోలనూ ప్లే చేసుకునే సదుపాయం వచ్చింది. వైఫై, బ్లూ టూత్ కనెక్ట్ కావచ్చు. ట్రిప్ వివరాలనూ సెట్ చేసుకోవచ్చు. నచ్చిన ఫొటోతో స్క్రీన్, వాల్ పేపర్ కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. నడిపే వారి ఎత్తుకు అనుగుణంగా స్క్రీన్ సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. వర్షం వచ్చినా దెబ్బతినకుండా వాటర్ ప్రూఫ్ సాంకేతికత, యాంటీగ్లేర్ కోటింగ్ డిస్ప్లే! ఇలా మరెన్నో సాంకేతికతలతో ద్విచక్ర వాహనాలు రోడ్లపై పరుగులు తీస్తున్నాయి.
కార్లలో ఉండే యాంటీ లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్(ఏబీఎస్) సాంకేతికత ఇప్పుడు ద్విచక్ర వాహనాల్లోనూ వచ్చింది. ఇది వాహనదారుల భద్రతకు ఎంతో కీలకం తడి రోడ్డు. ఇసుక, బురద ప్రాంతాలు, మలుపు తిరిగే సమయంలో బ్రేక్ వేస్తే వాహనం అదుపు తప్పకుండా స్థిరత్వాన్ని కోల్పోకుండా చూస్తుంది.
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ఈ ఫీచర్ ఉన్న వాహనాల్లో బ్రేక్ వేసిన వెంటనే చక్రానికి అమర్చిన స్పీడ్ సెన్సార్లు వీల్ లాక్ కాబోతోందని గుర్తిచి ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ యూనిట్ కు సమాచారం అందిస్తాయి. ఈ సిస్టమ్ సెకనుకు అనేక సార్లు బ్రేక్ ప్రెజర్ను వదులుతూ, వేస్తూ లాక్ రాకుండా నిరోధిస్తూ వాహనం స్కిడ్ కాకుండా చూస్తుంది.
ఆధునిక బైకుల్లో ఉండే కార్నరింగ్ ఏబీఎస్ ఫీచర్ బైక్ వంగి ఉన్న కోణం లెక్కిస్తూ మలుపుల్లో బ్రేక్ చేసినా టైర్లు లాక్ అవకుండా, బైక్ జారిపో కుండా కాపాడతాయి.
టైర్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ (టీపీఎంఎస్)
టైర్ వాల్వ్లకు వైర్ లెస్ సెన్సార్లు ఉంటాయి. ఇవి టైర్లలో ఒత్తిడి, ఉష్ణోగ్రతలను రియల్ టైంలో పర్యవేక్షిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్పై చూపిస్తాయి. ప్రయాణ సమయంలో గాలి తగ్గితే టైర్ ప్రెషర్ మానిటర్ ద్వారా నింపవచ్చు. ఇవి వాహనంతో రాకపోయినా, విడిగానూ అమర్చుకోవచ్చు.
ముఖ్యమైన ఫీచర్లు
- జియో ఫెన్సింగ్: ప్రయాణ సమయంలో పరిధి మించితే సెల్ఫోన్కి అలర్ట్ వస్తుంది. యాంటీ థెఫ్ట్ (చోరీకి గురికాకుండా) మరో సాంకేతికత కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
- ఆటో హోల్డ్: కొండల పైకి ఎక్కే సమయంలో వెనక్కి జారకుండా ఆపేస్తుంది.
- ఫాల్ సేప్: వాహనం కిందపడితే విద్యుత్తు సరఫరాను వెంటనే ఆపేస్తుంది.
- క్రూయిజ్ కంట్రోల్, యాక్సిలరేటర్ తిప్పకుండానే స్థిరమైన వేగంతో వాహనం ప్రయాణిస్తుంది.
- రేవరీ మోడ్: బైక్ వెనక్కి నెట్టాల్సిన పని లేకుండా బటన్ నొక్కితే చాలు వెనక్కి వెళ్తుంది.
- బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అయిపోయినా బూట్ ఓపెన్ చేసుకుని అందులోని వస్తువులు తీసుకోవచ్చు.
- సైడ్ స్టాండ్ ఇంజెన్ కట్ ఆఫ్ సైడ్ స్టాండ్ తీయకుండా ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేయడం కుదరదు.
- మొబైల్ యాప్ ద్వారా లైవ్ లొకేషన్ షేర్ చేసుకోవచ్చు. వాహనాన్ని ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఇన్బిల్ట్ నావిగేషన్తో రూట్ మ్యాప్ ఆన్ చేసుకుని వెళ్లవచ్చు.
- ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే ఫీచర్లతో స్మార్ట్ఫోన్ను స్క్రీన్ కు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
- డ్యాష్ కామ్ను మొబైల్ యాప్కు అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు.
- వాహనాన్ని స్మార్ట్ వాచ్కు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. తాళంచెవి ఉపయోగించకుండానే వాహనాన్ని ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు.
- రాత్రి, పగలు మోడ్ దానంతటదే మారేలా అమర్చుకోవచ్చు. బైక్ కంపెనీలు విడుదల చేసే సాఫ్ట్ వేర్, కొత్త ఫీచర్లు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతాయి.
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