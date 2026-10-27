మీ ఇంట్లో 'అటాచ్డ్ బాత్రూమ్' ఉందా? - ఈ రహస్యమైన 'ఉప్పు' చిట్కా గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!
అటాచ్డ్ బాత్రూమ్తో ఆరోగ్యానికి ముప్పు! - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 3:19 PM IST
Attached Bathroom in Bedroom : ప్రస్తుతం ఇల్లు చిన్నదైనా, పెద్దదైనా ప్రతి బెడ్రూమ్కీ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉండటం అనేది ఒక కనీస అవసరంగా మారిపోయింది. స్థలం కొరత వల్లనో, సౌకర్యం కోసమో ఈ పద్ధతికి మనం బాగా అలవాటు పడ్డాం. కానీ, మన పెద్దలు మాత్రం ఎంత పెద్ద ఇల్లు కట్టినా, బాత్రూమ్లను ఇంటికి దూరంగా నిర్మించేవారు. అప్పట్లో ఇలా కట్టడం వెనుక మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే అనేక శాస్త్రీయ కారణాలు దాగి ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇంతకీ, ఇంటికి దూరంగా వాష్రూమ్ నిర్మించడం వెనుక ఉన్న ఆ కారణాలేంటి? ఉప్పును బాత్రూమ్లో ఎందుకు ఉంచాలి? అనే వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
పూర్వపు రోజుల్లో ఇంటికి దూరంగా మరుగుదొడ్లు, స్నానపు గదులను కట్టడం వెనుక అనేక ఆరోగ్య రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంటికి కొద్ది దూరంలో బాత్రూమ్ ఉండటం వల్ల మార్నింగ్ లేవగానే కొంత దూరం నడవటంతో వ్యాయామం అయ్యేది. కానీ, ఇప్పుడు బెడ్ మీద నుంచి దిగగానే పక్కనే వాష్రూమ్ ఉండటం వల్ల ఆ నడక తగ్గిపోయిందంటున్నారు. బెడ్రూమ్ అనేది ప్రశాంతంగా నిద్రపోయే ప్లేస్. అయితే, బెడ్రూమ్లో అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉంటే ఫ్లష్, ట్యాప్ శబ్దాల వల్ల నిద్ర డిస్టర్బ్ అవ్వొచ్చు. పైగా ఎప్పుడూ అది తేమగా ఉంటుంది. ఆ తేమ పడకగది గోడల్లోకి చేరి బూజు పట్టడానికి దారి తీస్తుంది. ఫలితంగా ఆస్తమా, తుమ్ములు వంటి శ్వాసకోశ సమస్యలు, అలర్జీలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
ఆ గాలిని పీల్చడం మంచిది కాదు!
వాష్రూమ్లో హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్, అమోనియా వంటి విషవాయువులు రిలీజ్ అవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ నేరుగా మెదడు, నరాల వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీనివల్ల తలనొప్పి, క్రమంగా జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవడం, మైకం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మీరు డైలీ బాత్రూమ్ను ఎంత నీట్గా ఉంచినప్పటికీ, అక్కడ ఉండే బ్యాక్టీరియా ఈజీగా బెడ్రూమ్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇది గదిలోని గాలిని విషపూరితం చేస్తుంది. ఆ గాలిని పీల్చడం వల్ల ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు త్వరగా అనారోగ్యానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దీనికి తోడు బాత్రూమ్ క్లీన్ చేయడానికి వాడే యాసిడ్లు, డిటర్జెంట్లు, ఫ్లోర్ క్లీనర్ల నుంచి వెలువడే రసాయనాలూ రూమ్ గాలిలో కలిసిపోతాయి. ఆ గాలిని పీల్చడం ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
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ఈ జాగ్రత్తలతో మేలు :
బెడ్రూమ్లో అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉన్నవారు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా ఆయా సమస్యల నుంచి కొంత ఉపశమనం పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ముఖ్యంగా ఫ్లోర్ను ఎప్పుడూ పొడిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. తప్పనిసరిగా ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. స్నానం చేశాక అక్కడి తేమ ఆరిపోయే వరకూ దాన్ని ఆన్లోనే ఉంచాలని చెబుతున్నారు. అలాగే, రూమ్ బయటవైపు కిటికీ ఉండేలా చూసుకోవాలి. తద్వారా సూర్యరశ్మి, గాలి లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా వీలైనంత వరకు ఎప్పుడూ బాత్రూమ్ డోర్ క్లోజ్ చేసే ఉంచుకోవాలంటున్నారు.
ఉప్పుతో అద్భుతమైన ఫలితం!
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంతో పాటు ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా ఉప్పును తీసుకుని దాన్ని ఆ రూమ్లో ఉంచండి. ఎందుకంటే ఉప్పుకి గాలిలోని తేమను పీల్చుకునే గుణం ఉంటుందని గమనించాలి. అందువల్ల రూమ్ త్వరగా డ్రై అవుతుంది. అలాగే, ఫంగస్, బ్యాక్టీరియా పెరగడాన్ని తగ్గిస్తుందంటున్నారు. దానిలోని అధిక గాఢత వల్ల చిన్న చిన్న కీటకాలు, చీమలు ఉప్పు ఉన్న చోటుకి దూరంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఇకపోతే కొన్నిరోజులకు వాడిన ఉప్పు గాలిలోని తేమను పీల్చుకుని నీరుగా లేదా ముద్దగా అవుతుంది. కాబట్టి, వారానికి ఒకసారి ఆ పాత ఉప్పును తీసేసి కొత్త ఉప్పును ఉంచాలని చెబుతున్నారు.
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