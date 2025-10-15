గోధుమపిండితో నోరూరించే "లడ్డూలు" - పండక్కి సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
లడ్డూలను ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : October 15, 2025 at 5:01 PM IST
Atta Laddu Prepare : లడ్డూలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి నోటికి రుచిగా, మెత్తగా ఉంటాయి. వీటిని శనగపిండి లేదా రవ్వతో చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి వీటిని గోధుమపిండితో చేశారంటే సూపర్గా వస్తాయి. అంతే కాకుండా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయేలా ఉంటాయి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పపుడు లేదా రాబోయే దీపావళికి లేదా చిన్నచిన్న వేడుకల్లో ఈ విధంగా చేసి వారిని సర్ప్రైజ్ చేయండి. కేవలం నిమిషాల్లోనే తయారయ్యే ఈ స్వీట్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- నెయ్యి - 2 టీ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బాదం పలుకులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పంచదార - ముప్పావు కప్పు
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు గోధుమపిండి, చిటికెడు ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పిండిని పొడిపొడిగా కలపాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత గోధుమపిండి మిశ్రమాన్ని చిన్నచిన్న ముద్దలుగా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బాదం పలుకులు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీజార్లో ముప్పావు కప్పు పంచదార వేసి ఒకసారి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత గోధుమపిండి మిశ్రమాన్ని వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం దీనిని గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి బాగా కలపాలి.
- గోధుమపిండి మిశ్రమం వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ గోధుమపిండి లడ్డూలు రెడీ అయినట్లే!
- ఆ తర్వాత వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో నిల్వ చేసుకోవాలి.
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి!
