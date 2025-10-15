ETV Bharat / offbeat

గోధుమపిండితో నోరూరించే "లడ్డూలు" - పండక్కి సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

లడ్డూలను ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Atta Laddu
Atta Laddu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 5:01 PM IST

Atta Laddu Prepare : లడ్డూలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి నోటికి రుచిగా, మెత్తగా ఉంటాయి. వీటిని శనగపిండి లేదా రవ్వతో చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి వీటిని గోధుమపిండితో చేశారంటే సూపర్​గా వస్తాయి. అంతే కాకుండా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయేలా ఉంటాయి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పపుడు లేదా రాబోయే దీపావళికి లేదా చిన్నచిన్న వేడుకల్లో ఈ విధంగా చేసి వారిని సర్​ప్రైజ్​ చేయండి. కేవలం నిమిషాల్లోనే తయారయ్యే ఈ స్వీట్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దామా?

Wheat Laddu
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • నెయ్యి - 2 టీ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బాదం పలుకులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పంచదార - ముప్పావు కప్పు
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
Wheat Laddu
బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు గోధుమపిండి, చిటికెడు ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పిండిని పొడిపొడిగా కలపాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత గోధుమపిండి మిశ్రమాన్ని చిన్నచిన్న ముద్దలుగా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
Wheat Laddu
యాలకుల పొడి (Getty Images)
  • ఇదే నూనెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బాదం పలుకులు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సీజార్​లో ముప్పావు కప్పు పంచదార వేసి ఒకసారి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత గోధుమపిండి మిశ్రమాన్ని వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం దీనిని గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి బాగా కలపాలి.
  • గోధుమపిండి మిశ్రమం వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
Wheat Laddu
పంచదార (Getty Images)
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ గోధుమపిండి లడ్డూలు రెడీ అయినట్లే!
  • ఆ తర్వాత వీటిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో నిల్వ చేసుకోవాలి.
Wheat Laddu
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి!

