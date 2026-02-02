గోధుమపిండితో కరకరలాడే "బిస్కెట్లు" - పిల్లలైతే ఇష్టంగా తింటారు!

ETV Bharat / offbeat

Wheat Biscuits Recipe in Telugu : పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తినే చిరుతిళ్లలో బిస్కెట్లు ఒకటి! ఈ నేపథ్యంలోనే బయట దుకాణాల్లో ఎక్కువగా వీటిని కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కొందరు ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే ఇవి తయారు చేయడానికి ఎక్కువగా మైదాను వాడతారు. అలా కాకుండా ఓసారి గోధుమపిండితో ఇవి చేశారంటే సూపర్​గా వస్తాయి. ఓవెన్​తో పని లేకుండా ఎవరైనా వీటిని సింపుల్​గా నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. కరకరలాడుతూ మంచి టేస్ట్​గా ఉండే ఈ బిస్కెట్లు పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. ఇక టీలోకి మరింత రుచినిస్తాయి. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేస్తే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి గోధుమపిండితో ఈ సింపుల్ టేస్టీ బిస్కెట్లను ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Wheat Biscuits
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పంచదార - అర కప్పు
  • యాలకులు - 4
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
  • శనగపిండి - ముప్పావు కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బేకింగ్ పౌడర్ - అర టీ స్పూన్
  • బేకింగ్ సోడా - పావు టీ స్పూన్
  • డ్రైఫ్రూట్స్ ముక్కలు - కొన్ని
Wheat Biscuits
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీజార్​లో అర కప్పు పంచదార, నాలుగు యాలకులు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు ఆయిల్ పోసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. అదేవిధంగా కప్పు గోధుమపిండి, ముప్పావు కప్పు శనగపిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ, అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ పోసి కలపాలి. అనంతరం పిండిపై మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
Wheat Biscuits
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • పది నిమిషాల అనంతరం పిండిని చిన్నచిన్న బాల్స్​లాగా చేయాలి. ఇప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కి ఆయిల్ అప్లై చేసి ఒక్కొ బాల్​ను కొద్దిగా లోపలికి వత్తి పైన డ్రై ఫ్రూట్స్ ముక్కలు వేయాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. పది నిమిషాల అనంతరం ఇడ్లీ స్టాండ్​ పెట్టి పైన మూతపెట్టాలి. ఆపైన ఏదైనా బరువు గల వస్తువు పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 25 నిమిషాల పాటు బేక్ చేయాలి.
Wheat Biscuits
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఇరవై ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఇడ్లీ స్టాండ్​ను బయటకు తీసి బిస్కెట్లు చల్లారేంతవరకు అలాగే వదిలేయాలి. ఇవి చల్లారిన తర్వాత బిస్కెట్లను తీసి ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • అంతే గోధుమపిండితో టేస్టీటేస్టీ బిస్కెట్లు తయారైనట్లే!
Wheat Biscuits
యాలకులు (Getty Images)
  • ఈ బిస్కెట్లను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి.
  • మరి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.

