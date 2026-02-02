గోధుమపిండితో కరకరలాడే "బిస్కెట్లు" - పిల్లలైతే ఇష్టంగా తింటారు!
టేస్టీ, క్రంచీ బిస్కెట్స్ - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 3:52 PM IST
Wheat Biscuits Recipe in Telugu : పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తినే చిరుతిళ్లలో బిస్కెట్లు ఒకటి! ఈ నేపథ్యంలోనే బయట దుకాణాల్లో ఎక్కువగా వీటిని కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కొందరు ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే ఇవి తయారు చేయడానికి ఎక్కువగా మైదాను వాడతారు. అలా కాకుండా ఓసారి గోధుమపిండితో ఇవి చేశారంటే సూపర్గా వస్తాయి. ఓవెన్తో పని లేకుండా ఎవరైనా వీటిని సింపుల్గా నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. కరకరలాడుతూ మంచి టేస్ట్గా ఉండే ఈ బిస్కెట్లు పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. ఇక టీలోకి మరింత రుచినిస్తాయి. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేస్తే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి గోధుమపిండితో ఈ సింపుల్ టేస్టీ బిస్కెట్లను ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పంచదార - అర కప్పు
- యాలకులు - 4
- ఆయిల్ - సరిపడా
- గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
- శనగపిండి - ముప్పావు కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బేకింగ్ పౌడర్ - అర టీ స్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీ స్పూన్
- డ్రైఫ్రూట్స్ ముక్కలు - కొన్ని
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీజార్లో అర కప్పు పంచదార, నాలుగు యాలకులు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు ఆయిల్ పోసి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. అదేవిధంగా కప్పు గోధుమపిండి, ముప్పావు కప్పు శనగపిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ, అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ పోసి కలపాలి. అనంతరం పిండిపై మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- పది నిమిషాల అనంతరం పిండిని చిన్నచిన్న బాల్స్లాగా చేయాలి. ఇప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కి ఆయిల్ అప్లై చేసి ఒక్కొ బాల్ను కొద్దిగా లోపలికి వత్తి పైన డ్రై ఫ్రూట్స్ ముక్కలు వేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. పది నిమిషాల అనంతరం ఇడ్లీ స్టాండ్ పెట్టి పైన మూతపెట్టాలి. ఆపైన ఏదైనా బరువు గల వస్తువు పెట్టాలి.
- ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 25 నిమిషాల పాటు బేక్ చేయాలి.
- ఇరవై ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఇడ్లీ స్టాండ్ను బయటకు తీసి బిస్కెట్లు చల్లారేంతవరకు అలాగే వదిలేయాలి. ఇవి చల్లారిన తర్వాత బిస్కెట్లను తీసి ప్లేట్లో వేయాలి.
- అంతే గోధుమపిండితో టేస్టీటేస్టీ బిస్కెట్లు తయారైనట్లే!
- ఈ బిస్కెట్లను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి.
- మరి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.
