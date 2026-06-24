ఈ "అటామిక్" అలవాట్లు - అణు బాంబు అంత పవర్ఫుల్!
- మీ జీవితంలో తప్పకుండా భాగం చేసుకోవాలంటున్న నిపుణులు - చిన్న ప్రారంభాలే.. భారీస్థాయి ఫలితాలకు కారణాలవుతాయని సూచన
Published : June 24, 2026 at 11:27 AM IST
Success Tips : అణుబాంబు ఎంత పవర్ ఫుల్లో మనకు తెలిసిందే. అలాంటి బాంబు అత్యంత సూక్ష్మమైన అణువులతో తయారవుతుంది. ఒక చిన్న అణువు మరొక అణువును ప్రేరేపించడం వల్ల వాటి మధ్య జరిగే 'చైన్ రియాక్షన్'తో క్షణాల వ్యవధిలో ఊహకందని భారీ విస్ఫోటనం జరిగిపోతుంది.
సరిగ్గా.. అటామిక్ అలవాట్లు కూడా ఇదే తరహా ఫలితాన్ని ఇస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మనం చేసే ప్రతీ చిన్న పని ఒక సూక్ష్మమైన అణువు లాంటిదే. రోజువారీగా మనం చేసే చిన్నచిన్న పనులు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయి, ఒకరోజు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే భారీస్థాయి ఫలితాలు కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు. అద్భుతమైన విజయాలను అందిస్తాయని సూచిస్తున్నారు.
మనం ప్రతిరోజూ నిద్ర లేచిన దగ్గర్నుంచి రాత్రి పడుకునే దాకా ఎన్నెన్నో పనులు చేస్తాం. ఇందులో జీవితాన్ని బాగు చేసుకునే పనులకూ చోటు ఇవ్వాలని అనుకుంటాం. కానీ చాలా మంది ఇవ్వలేకపోతుంటారు. కొద్దిమంది ఘనంగా మొదలు పెట్టినా, మూణ్నాళ్ల ముచ్చటగా ముగిస్తారు. వాకింగ్ చేయడం, పుస్తకం చదవడం వంటివి ఎన్నో ఈ లిస్టులో ఉంటాయి. మీరు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితినే ఫేస్ చేస్తుంటేగనక.. ఈ సమస్యకు అద్భుతమైన పరిష్కారం తీసుకొచ్చాం. అదే "అటామిక్ అలవాటు". మరి, అది ఏంటి? ఎలా చేయాలి? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
చిన్న ప్రారంభం :
ఒకేసారి పెద్ద పెద్ద టార్గెట్లు పెట్టుకోవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అతి చిన్నగా ప్రారంభించాలని సూచిస్తున్నారు. కొత్త అలవాటు ఏదైనా సరే, దాన్ని మొదలు పెట్టేటప్పుడు అది మనకు చాలా ఈజీ అనిపించేలా ఉండాలట. ఉదాహరణకు, మీరు ప్రతిరోజూ వర్కవుట్లు లేదా వాకింగ్ చేయాలనుకుంటే మొదటి రోజే భారీ బరువులు ఎత్తడం చేయొద్దు. కిలోమీటర్ల కొద్దీ నడవడం చేయకూడదు. కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల దూరం నడకతోనే స్టార్ట్ చేయాలట.
పుస్తకాలు చదివే విషయంలోనూ ఇదే సూత్రం వర్తిస్తుంది. ఎంతో మంది పుస్తకాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కానీ, అవి షెల్ఫ్లోనే మూల్గుతుంటాయి. కనీసం వాటి ముఖం చూసిన పాపాన పోరు! పుస్తకం సైజును చూడగానే, ఇది చదవడం మన వల్ల అవుతుందా? అని ముట్టుకోవడమే ఆపేస్తారట. కాబట్టి.. పుస్తకం గురించి ఆలోచించకూడదని, కేవలం పేజీని మాత్రమే చూడాలని చెబుతున్నారు. రాత్రి పడుకునే ముందు రోజు కేవలం 1 పేజీని మాత్రమే చదివి ముగించాలని సూచిస్తున్నారు. ఒక్క పేజీనే కాబట్టి, మనసు పెద్దగా మొరాయించదని చెబుతున్నారు. అలా.. ఒక రోజు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే, ఎన్నో పుస్తకాలు చదివేసి ఉంటారని చెబుతున్నారరు.
క్రమశిక్షణ, స్థిరత్వం :
ఈ అటామిక్ అలవాట్ల వల్ల కలిగే మరో ప్రయోజనం ఏమంటే.. క్రమశిక్షణ, స్థిరత్వం అలవాటు అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజుకు ఒకే పేజీ చదవడానికి ఇబ్బంది పడకపోవడం వల్ల, కంటిన్యూ చేస్తారు. దీనివల్ల కొంత కాలానికి ఆ పని స్థిరంగా సాగుతుండడాన్ని మీరు గుర్తిస్తారు. అలా డిసిప్లెయిన్ కూడా అలవడుతుంది. ఈ విధానానికి మెదడు అలవాటు పడిపోయి ఉంటుంది. ఇలా ఇతర పనులను కూడా క్రమబద్ధంగా పూర్తిచేసే జీవన విధానం మీకు అలవాటు అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మానసిక ప్రశాంతత కోసం ధ్యానం కూడా అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇది అత్యవసరం. కానీ, ఎంతో మంది చేయాలనుకుని చేయలేకపోతున్నారు. ఇలాంటి వారు అటామిక్ జాబితాలో ధ్యానాన్ని కూడా చేర్చండి. రోజూ ఒకే టైమ్ లో కేవలం 3 నిమిషాలు మాత్రమే కళ్లు మూసుకుని దీర్ఘ శ్వాస తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. చాలా తక్కువ సమయం కాబట్టి.. నో చెప్పడానికి బ్రెయిన్కు రీజన్ ఉండదు. ఇలా రోజూ ఒకే టైమ్కు చేయడం వల్ల మనసు అలవాటు పడిపోతుంది. క్రమంగా ఒక యోగిలా మీరు ధ్యానం చేయడాన్ని మీరే గమనిస్తారు.
అర్థమైంది కదా! అటామిక్ అలవాట్లు ఎంత పవర్ ఫుల్ ఫలితాన్ని ఇస్తాయో? అందుకే మీరు అటామిక్ హ్యాబిట్స్ లిస్టు ప్రిపేర్ చేయండి. చాలా చాలా తక్కువ స్థాయి నుంచి మొదలు పెట్టండి. అద్వితీయమైన ఫలితాలు సాధించండి. ఆల్ ది బెస్ట్.
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