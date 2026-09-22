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"10 లక్షల దిగుబడి - రూ.25 కోట్ల టర్నోవర్​" - ఈ 'రోజా పూల గ్రామం' గురించి తెలుసా?

-ఏటా రూ. 25 కోట్ల టర్నోవర్​తో గులాబీ పూలకు కేరాఫ్​ అడ్రస్​గా అస్తగావ్​ - శిర్డీలోని సాయిబాబా ఆలయం నుంచి కేవలం 12 కిలోమీటర్ల దూరం మాత్రమే!

Astagaon Rose Revolution
Astagaon Rose Revolution (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 12:23 PM IST

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Astagaon Rose Revolution: ఎర్రగా, ముద్దుగా ఉండే గులాబీ పూలను చూస్తే ఎక్కడ లేని ప్రశాంతత కలుగుతుంది. ఇక ప్రేమను వ్యక్తపరచాలన్నా, జడలో అందంగా ఇమిడిపోవాలన్నా, పరమాత్ముడిని పూజించాలన్నా ఈ పూలు తప్పనిసరి. అందుకే ఆకర్షించే అందంతో, మైమరిపించే సువాసనతో పూలలో రారాణిగా విరాజిల్లుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఓ గ్రామంలోని రైతులంతా దాదాపు వెయ్యి ఎకరాల పైనే గులాబీలను సాగు చేస్తున్నారు. రోజుకు పది లక్షల పూల దిగుబడితో ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు రూ.25 కోట్ల టర్నోవర్‌ సాధిస్తూ... "రోజా పూల గ్రామం"గా ప్రసిద్ధిచెందింది. మరి ఆ ఊరుకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

సాధారణంగా రెండు గులాబీ మొక్కలను పక్కపక్కన చూస్తేనే మనసు పులకరించిపోతుంది. అలాంటిది వేల ఎకరాల్లో విస్తరించి, ఎక్కడ చూసినా ఎర్రతివాచీ పరిచినట్లుగా ఉండే గులాబీ తోటలను చూస్తే మనసుకు కలిగే ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు.​ మహారాష్ట్రలోని అహిల్యానగర్‌ జిల్లాకు చెందిన అస్తగావ్‌ గ్రామం కూడా ఈ కోవకు చెందినదే. శిర్డీలోని సాయిబాబా ఆలయం నుంచి కేవలం 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఈ ఊరు. అన్ని ఊర్లలానే ఇక్కడి రైతులు కూడా మొదట్లో గోధుమలు, జొన్నలు వంటి పంటలే పండించేవారు. అయితే ఎంత కష్టపడ్డా లాభాలు వచ్చేవి కావు. దీంతో నష్టాలు భరించలేక కొద్దిమంది రైతులు ఉపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకూ వలస వెళ్లేవారు. ఇదిలా ఉండగా శిర్డీలోని సాయిబాబా ఆలయానికి ప్రతిరోజు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వేల సంఖ్యలో భక్తులు వస్తుండడం.. అక్కడ పూలకు మంచి గిరాకీ ఉండడాన్ని గమనించిన అస్తగావ్‌ రైతులు కొందరు, ఆ పూలను తామే ఎందుకు సాగు చేయకూడదని ఆలోచించారు.

Astagaon Rose Revolution
Astagaon Rose Revolution (Getty Images)

రోజుకు పదిలక్షల దిగుబడి!: సాగు చేయాలని భావించినా.. ఏ పూలను ఎంచుకోవాలి? ఎలా సాగు చేయాలి? అనే ఆలోచనలో ఉండగా.. ఆ జిల్లాలో ఒక రోజు వ్యవసాయ ప్రదర్శన జరిగింది. అది తమకు మంచి అవకాశమని ఎంతో ఉత్సాహంతో అక్కడికెళ్లిన రైతులకు తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దిగుబడి పొందే "డివైన్‌" రకం ఎర్ర గులాబీ గురించి తెలుసుకున్నారు. వివరాలు తెలుసుకోవడంతోపాటు గ్రామానికి తీసుకొచ్చి అందరికీ ఆ మొక్క గురించి వివరించారు. అయితే పూలసాగు గురించి అప్పటివరకూ తెలియని మిగతా రైతులు ఈ విషయాన్ని ముందుగా నమ్మలేదు. కొందరైతే పూలతో లాభాలేంటి అన్నట్లు హేళన చేశారు కూడా. అయినా, కొద్దిమంది వాటిని లెక్కచేయక గులాబీ సాగును ప్రారంభించారు.

అలా సాగు చేసిన మొదటి ఏడాదే మంచి లాభాలు వచ్చాయి. దీంతో మిగతా రైతులు కూడా గులాబీ సాగు వైపు దృష్టి సారించారు. ఇక అప్పటినుంచీ వాళ్లు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు. సాగును క్రమంగా విస్తరిస్తూ... ప్రస్తుతం అస్తగావ్‌ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని దాదాపు 1,200 ఎకరాల్లో గులాబీలే సాగు చేస్తున్నారు. ఇక 365 రోజులూ రోజుకు పది లక్షల గులాబీల దాకా ఇక్కడ పూస్తాయి. ఒకప్పుడు వలసలు వెళ్లినవారు తిరిగి రావడమే కాకుండా.. చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలూ పనుల కోసం ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ఈ సాగుతో రైతులు ఎకరానికి రెండు నుంచి మూడు లక్షల రూపాయల వరకూ ఆదాయం కూడా పొందుతున్నారు.

శిర్డీకే 20శాతం పూలు: అస్తగావ్‌లో సాగయ్యే గులాబీలకు దేశవ్యాప్తంగా మంచి మార్కెట్‌ ఉంది. సాగు చేసే పూలలో 20 శాతం శిర్డీ ఆలయానికి ఇవ్వగా, మిగిలిన 80శాతం మొత్తాన్ని వివిధ రాష్ట్రాలకూ, ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని అమరావతి, మహారాష్ట్రలోని ముంబయి, నాగ్‌పూర్, విదర్భ, గుజరాత్‌లోని సూరత్, అహ్మదాబాద్, మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇందౌర్, భోపాల్‌తో పాటు కర్ణాటకలోని బెంగళూరు పూల మార్కెట్లలో వీటిని సప్లై చేస్తారు. ఇలా ఈ గ్రామం గులాబీల సాగుతోనే ప్రతి సంవత్సరం రూ.25 కోట్ల టర్నోవర్‌ సాధిస్తుండడం గమనార్హం. "గులాబీ పంట మాకు దైవ ప్రసాదం వంటిది. శిర్డీలో సాయిబాబాకు సమర్పించే ప్రత్యేక పూలమాలలను తయారు చేయడానికి మా గ్రామం నుంచే గులాబీలను తీసుకెళ్తారు’ అని చెబుతాడు అస్తగావ్‌కు చెందిన రైతు ప్రకాశ్‌ రసెల్‌.

యువతకు ఉపాధి: పూలను అమ్మడంతోనే కాకుండా మొక్కల పెంపకంతోనూ స్థానికులు ఉపాధి పొందుతున్నారు. "డివైన్‌" రకానికి బాగా డిమాండు ఉండడంతో ఈ గ్రామంలో ‘ఐ-బడ్డింగ్‌ పద్ధతిలో గులాబీ మొక్కలను అంటుకడుతున్నారట. సుమారు 250 మంది యువకులు ‘ఐ-బడ్డింగ్‌పైన ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకున్నారు. గ్రామంలోనే 150కిపైగా నర్సరీలను నిర్వహిస్తూ.. గులాబీ మొక్కలను వివిధ రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి చేస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు.

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