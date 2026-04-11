"మీ ఇల్లు బంగారం గానూ"! - బ్యాంకుల కంటే మన దగ్గరే గోల్డ్ ఎక్కువ!
టాప్ 10 కేంద్ర బ్యాంకులూ దిగదుడుపే - స్థిర, చరాస్తుల కంటే బంగారం కొనుగోళ్లపై మక్కువే కారణం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 4:55 PM IST
Indian House Hold Hold : ఏడు వారాల నగలు, హారాలు, ఉంగరాలు ఇలా భారతీయులు ఇంట్లో దాచుకున్న బంగారం ప్రపంచంలోనే అత్యధికం అని మీకు తెలుసా! మనదేశంలోని గృహస్థుల వద్ద వివిధ రకాల ఆభరణాల రూపంలో ఉన్న బంగారం ప్రపంచంలోనే అత్యధికమని పరిశ్రమల సంఘం "అసోచామ్" వెల్లడించింది. అంతే కాదు! ఈ బంగారంలో కొంత ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు వినియోగిస్తే 2047 నాటికి దేశ జీడీపీకి లక్షల కోట్ల డాలర్ల మేర అదనంగా చేరుతుందని అంచనా వేసింది.
గృహస్థులు వ్యక్తిగతంగా దాచుకున్న బంగారాన్ని ఉత్పత్తి, మౌలిక వసతులు, వ్యవసాయ రంగాల బలోపేతానికి ఉపయోగించడం ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్ఠత, ఉద్యోగాల కల్పనకూ దోహద పడుతుందని అసోచామ్ పేర్కొంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంతో పాటు ఈ ఏడాదిలో పెరిగిన ధరల వల్ల, మన దేశంలో వ్యక్తిగతంగా దాచుకున్న బంగారం నిల్వల విలువ అమాంతం పెరిగింది. ప్రపంచంలో ఎక్కువ పుత్తడి కలిగి ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో మనదేశానికి అగ్రస్థానం లభించేందుకు ఇది కారణమవుతోందని వివరించింది. ఈ లెక్కన ప్రపంచదేశాల్లో బంగారం నిల్వలు అధికంగా కలిగి ఉన్న 10 కేంద్ర బ్యాంకుల కంటే దేశీయుల వద్ద నిల్వ ఉన్న బంగారమే అత్యధికం అనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది.
టాప్ 10 దేశాల కేంద్ర బ్యాంకుల వద్ద బంగారం నిల్వలు
మొత్తం - 24,399.51 టన్నులు
డబ్ల్యూజీసీ ప్రకారం
మనదేశంలో నివాసితుల వద్ద 25 వేల నుంచి 34వేల టన్నుల బంగారం ఉందనే అంచనాలున్నాయి. ఈ ఏడాది బంగారం ధరలు పెరిగిన నేపథ్యంలో వాటి విలువ 5 లక్షల కోట్ల డాలర్ల (రూ.465 లక్షల కోట్ల)కు మించిందని విశ్లేషణా సంస్థలు పేర్కొంటున్నాయి. ధరలు పెరుగుతున్న క్రమంలో ఆస్తుల నుంచి బంగారాన్ని కొని నిల్వ ఉంచుకునే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది.
బంగారం వినియోగంలోకి తీసుకురావాలంటే ఇలా చేయాలి
ఈ ఏడాదిలో బంగారం నిల్వలు అధికంగా ఉన్న 10 దేశాల కేంద్రబ్యాంకుల వద్ద ఉన్న అధికారిక నిల్వల మొత్తం 24,399.51 టన్నులు మాత్రమే అని ప్రపంచ స్వర్ణమండలి (WGC) నివేదిక వెల్లడిస్తోంది. కాగా, ఇది మనదేశంలో ఇళ్లలో ఉన్న కనిష్ఠ అంచనా 25వేల టన్నుల కంటే తక్కువ కావడం విశేషం. గరిష్ఠ అంచనా అయిన 34వేల టన్నుల బంగారంతో పోలిస్తే అత్యల్పం.
ఏటా 2శాతం బంగారం కార్యకలాపాలకు వచ్చినా!
ఇప్పటి నుంచి అయినా దేశీయుల వద్ద నిల్వ ఉన్న బంగారంలో ఏటా 2 శాతాన్ని ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు వినియోగించినా మరో 20 ఏళ్లలో అంటే 2047 నాటికి 40శాతం ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది. ఇలా సమకూరే నిధులతో జీడీపీకి అదనంగా 7.5 లక్షల కోట్ల డాలర్లు (సుమారు రూ.697.5 లక్షల కోట్లు) జతచేయొచ్చని అంచనా. అప్పటికి జీడీపీ 34 లక్షల కోట్ల డాలర్లుగా అవుతుందని, బంగారం వల్ల సమకూరే మొత్తంతో కలిపి 41.5 లక్షల కోట్ల డాలర్ల (సుమారు రూ.3850.5 లక్షల కోట్ల)కు చేరుతుందని అసోచామ్ విశ్లేషించింది. అంతే కాదు భారతీయుల వద్ద నిల్వ ఉన్న బంగారం విలువ, ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల వార్షిక జీడీపీ కంటే అధికం అని పేర్కొంది.
