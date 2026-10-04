దేశవ్యాప్తంగా పండుగలే! - నేపాల్, బంగ్లాదేశ్లో 'దసరా' ఎలా జరుపుతారో తెలుసా?
కళలు, సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలకు నెలవు భారతదేశం - ఉత్సవాలు ఏ రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉంటాయంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 12:28 PM IST
Dussehra in Other States 2026 : శరదృతువులో వచ్చే ఆశ్వయుజ మాసం దేవీ ఉపాసనకు, విజయసంకల్పానికి, ఐశ్వర్యప్రాప్తికి విశిష్టమైన పవిత్ర నెల. ఈ మాసంలో శరన్నవరాత్రులు, దుర్గాష్టమి, మహానవమి, విజయదశమి శక్తి, విద్య, ధైర్యం, విజయసిద్ధులకు సంకేతాలు. శరద్ పౌర్ణమి నాడు శ్రీమహాలక్ష్మీ ఆరాధన, చంద్రారాధనకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ సమయంలో దేశ వ్యాప్తంగా ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తుంటారు. వివిధ రాష్ట్రాలు, ప్రాంతాల ప్రజలు జరుపుకొనే ఈ పండుగల్లో స్థానిక సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబిస్తాయి. ఇక ఇదే సమయంలో నేపాల్, బంగ్లాదేశ్లోనూ ఉత్సవాలు జరుగుతుంటాయి.
పశ్చిమ బెంగాల్ (దుర్గా పూజ): బెంగాలీలు దేవీ పక్షం ప్రారంభమయ్యే మహాలయ మాసం నుంచి 10 రోజుల పాటు దుర్గాదేవిని పూజిస్తారు. ఈ వేడుక వైభవమైన కళాత్మక బహిరంగ పండాల్లతో పాటు, బోనేడి బారిస్, రాజ్బారిస్ అని పిలుచుకునే శతాబ్దాల నాటి కుటుంబ ఎస్టేట్లలో జరుగుతుంది.
ఒడిశా (గోసాని జాతర): ఇది గంగా రాజవంశం పాలనలో 11వ శతాబ్దం నాటి పురాతన, విశిష్టమైన దుర్గా పూజ వేడుక. పవిత్ర పట్టణమైన పూరీలో ప్రతి సంవత్సరం ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తారు. దుర్గాదేవి, ఆమె సహచర దేవతల మట్టి విగ్రహాలను ప్రత్యేకమైన స్థానిక శిల్పకళతో అత్యంత శ్రద్ధగా రూపొందిస్తారు. సంప్రదాయ యుద్ధ కళలు, సంగీతం మధ్య ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు.
గుజరాత్ (నవరాత్రి, గర్బా): నవరాత్రుల్లో ప్రజలు రంగురంగుల, అద్దాల సంప్రదాయ దుస్తులను ధరిస్తారు. మధ్యలో ప్రతిష్ఠించిన మట్టి కుండ (గర్బో) లేదా దీపం చుట్టూ సమన్వయంతో ఏకతాటిపై నృత్యం చేస్తారు. లయబద్ధమైన గర్బా, దండియా రాస్ ద్వారా దైవిక స్త్రీ శక్తిని వేడుకగా జరుపుకుంటారు.
హిమాచల్ ప్రదేశ్ (కుల్లు దసరా): కుల్లు దసరా సందర్భంగా వందలాది స్థానిక గ్రామ దేవతలను సుదూర పర్వత దేవాలయాల నుంచి తీసుకొస్తారు. అద్భుతంగా అలంకరించిన పల్లకీలు, బూరలు, డప్పు చప్పుళ్లు, మేళతాళాలమ మధ్య చారిత్రాత్మక దల్పూర్ మైదాన్లో శ్రీ రఘునాథునికి సామూహిక నివాళులర్పించడానికి తీసుకువస్తారు. ఇది విశ్వాసం, జానపద సంగీతం, సామూహిక బంధాలకు ప్రతీకగా వారం రోజుల పాటు జరిగే వేడుక.
కర్ణాటక (మైసూరు దసరా, గొంబే హబ్బ) : 4శతాబ్దాల పురాతన రాజరిక సంప్రదాయం ఉట్టిపడే మైసూరు ప్యాలెస్లో 10 రోజుల పాటు దసరామహోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. దాదాపు లక్ష దీపాలతో మైసూరు ప్యాలెస్ అలంకరిస్తారు. చాముండేశ్వరి అమ్మవారి విగ్రహంతో కూడిన బంగారు అంబారీని మోసుకెళ్లే ప్రసిద్ధ జంబో సవారి ఏనుగుల ఊరేగింపు ఉంటుంది.
గొంబే హబ్బ : స్థానిక సంప్రదాయమైన గొంబే హబ్బ (బొమ్మల పండుగ)ను నిర్వహిస్తారు. గొంబే హబ్బను దీపాలు, పువ్వులతో అలంకరించిన పవిత్రమైన 3, 5, 7, లేదా 9 బేసి సంఖ్య గల మెట్లపై బొమ్మలను (బొంబే) అంచెలంచెలుగా కళాత్మకంగా ప్రదర్శిస్తారు. ఇది సంపద, సౌఖ్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. పట్టాడ గొంబే అనే పవిత్రమైన చెక్క రాజరిక జంట ఉంటుంది. పై అంతస్తులలో దేవతలు, మధ్యలో రాజకుటుంబీకులు, దిగువన రోజువారీ మానవ జీవితం ప్రతిబింబించే బొమ్మలు ఉంటాయి. ఇరుగుపొరుగు వారు ఒకరి ఇళ్లకు ఒకరు వెళ్లి మిఠాయిలు, బహుమతులు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు.
మహారాష్ట్ర (ఘటస్థాపన, ఆప్తా ఆకులు): ఈ పండుగ నవరాత్రులలో మొదటి రోజున ఘటస్థాపనతో ప్రారంభమవుతుంది. సృష్టి, జీవితం, శ్రేయస్సుకు ప్రతీకగా నిలిచే తొమ్మిది పవిత్ర ధాన్యాలను మట్టి కుండలో (కలశం) నాటుతారు. దసరా నాడు కుటుంబాలు కలిసి పనిముట్లు, పుస్తకాలు, వాహనాలను పూజించడంతో ముగుస్తుంది. ఆ తర్వాత సద్భావన, సామరస్యాన్ని పెంపొందించడానికి బంగారం ప్రతీకాత్మక కానుకగా సువాసన కలిగిన ఆప్తా చెట్టు ఆకులను ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు.
కేరళ (విజయదశమి విద్యాభ్యాసం): కేరళ విద్యాభ్యాసం శరద్ నవరాత్రుల చివరి రోజైన విజయదశమి రోజున జరుగుతుంది. పండుగ తొలి రోజులు దుర్గాలక్ష్మి దేవిని పూజిస్తారు. చివరి రోజులు జ్ఞాన, వివేక దేవత అయిన సరస్వతీ దేవిని గౌరవించే వేడుకగా మారుతాయి. కేరళలో ఈ ఆధ్యాత్మిక స్ఫూర్తి విద్యాభ్యాసం ద్వారా జీవం పోసుకుంటుంది. ఇది ఒక పవిత్రమైన దీక్షా కార్యక్రమం. పసిపిల్లలు పచ్చి బియ్యం మీద అక్షరాలు రాయడం ద్వారా తమ విద్యాభ్యాసంలోకి తొలి అడుగులు వేస్తారు.
రాజస్థాన్ (మార్వార్ ఉత్సవం) : మార్వార్ ఉత్సవం ఇక్కడ ప్రత్యేకం. చారిత్రాత్మక నగరమైన జోధ్పూర్లో 2026 అక్టోబర్ 24, 25 తేదీల్లో జరిగే ఈ ఉత్సవంలో జానపద సంగీతం, సంప్రదాయ నృత్యం, రాజరిక ఆచారాలు ఉట్టిపడతాయి. వాస్తవానికి మాండ్ ఉత్సవంగా పిలుచుకునే ఈ వేడుక రాజస్థాన్ పాలకుల, యోధుల జీవనశైలి, శౌర్యం, సాంస్కృతిక వారసత్వానికి అంకితం.
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ (తవాంగ్ ఉత్సవం) : తవాంగ్ ఉత్సవం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ నిర్వహిస్తుంది. మనోహరమైన తవాంగ్ ప్రాంతంలో జరిగే ఈ ఉత్సవం మోన్పా ప్రజల ప్రత్యేక సంప్రదాయాలు, ఆచారాలకు ఒక ప్రదర్శన వేదిక.
మిజోరాం (ఆంథూరియం ఉత్సవం) : మిజోరాం నడిబొడ్డున ప్రకృతి సౌందర్యం వికసించే ప్రాంతంలో నిర్వహించే 'ఆంథూరియం ఉత్సవం' చూపరులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది. ఐజ్వాల్ దగ్గర్లోని అందమైన రీక్ పర్వత నేపథ్యంతో ఈ వార్షిక ఉత్సవం జరుగుతుంది. ఆంథూరియం పువ్వుల అందం సాంస్కృతిక వైభవాన్ని చాటిచెబుతుంది.
తెలంగాణ (బతుకమ్మ) : పితృఅమావాస్య రోజున 'ఎంగిలి పువ్వు'తో మొదలై తొమ్మిది రోజుల పాటు జరుగుతుంది. మహిళలు కాలానుగుణంగా పూచే పూలతో ప్రత్యేకమైన అమరికలను (బతుకమ్మలను) తయారు చేస్తారు. మహిళల బృందాలు వాటి చుట్టూ చేరి పాటలు పాడుతూ, నృత్యం చేస్తూ వేడుకలు జరుపుకుంటారు. అక్టోబర్ 18న 'సద్దుల బతుకమ్మ'తో ఈ ఉత్సవం ఘనంగా ముగుస్తుంది.
ఉత్తర భారత రాష్ట్రాలు (కర్వా చౌత్) : హిందూ వివాహిత మహిళలు జరుపుకునే ప్రసిద్ధ భారతీయ పండుగ 'కర్వా చౌత్'. ఇది శరద్ పూర్ణిమ లేదా విజయదశమి తర్వాత వచ్చే పౌర్ణమి రాత్రికి దగ్గరగా వస్తుంది. భర్తల దీర్ఘాయువు కోసం ప్రార్థిస్తూ రోజంతా ఉపవాసం ఉంటారు. సాయంత్రం చంద్రుడిని చూసేంత వరకు మహిళలు కఠిన ఉపవాసం ఉంటారు. ఇది భార్యాభర్తల మధ్య బంధం మరింత పెంచుతుంది.
నేపాల్ (దసరా, కుమారి పూజ): అత్యంత సుదీర్ఘంగా 15 రోజుల పాటు శరద్ నవరాత్రుల మాదిరిగానే పండుగ జరుపుకొంటారు. ఇది స్త్రీ శక్తిని గౌరవించే ఉత్సవం. దుర్గాదేవికి భారీ జంతుబలులు లేదా నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు. కిశోర బాలికలను దేవతగా భావించి పూజిస్తారు. విజయదశమి నాడు పెద్దలు కుటుంబ సభ్యుల నుదుటిపై తిలకం (పెరుగు, కుంకుమ, బియ్యం పిండి) జామరను పెట్టి ఆశీర్వాదాలు అందిస్తారు.
బంగ్లాదేశ్ (శరదృతు దుర్గోత్సవం): పశ్చిమ బెంగాల్తో గాఢమైన సాంస్కృతిక కొనసాగింపును పంచుకుంటూ బంగ్లాదేశ్లో వేలాది మండపాల్లో దుర్గా పూజను అత్యంత వైభవంగా నిర్వపిస్తారు. షష్ఠి నుంచి విజయదశమి వరకు జరిగే ఈ వేడుకలలో అద్భుతమైన కళాత్మక విగ్రహాలు, సంప్రదాయ ధునుచి నృత్యాలు, దశమి నాడు ఎంతో భావోద్వేగభరితమైన సింధూర్ ఖేలా వేడుకలు హిందూ సమాజాన్ని ఏకం చేస్తాయి.
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