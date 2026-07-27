"పౌర్ణమి వచ్చేసింది" అక్కడ అరుణాచలం, ఇక్కడ సింహాచలం - సిద్ధమైన 32కిలోమీటర్ల "గిరిప్రదక్షిణ"!
అరుణాచలంలో 14కిలో మీటర్లు, సింహాచలంలో 32కి.మీ. - భారీ ఏర్పాట్లు చేసిన యంత్రాంగం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 10:09 AM IST
Giri Pradakshina : అరుణాచలంలో గిరి ప్రదక్షిణ 14 కిలోమీటర్లు కాగా, పూర్తి చేయడానికి దాదాపు 3 నుంచి 4గంటలకు పైగా సమయం పడుతుంది. అదే విధంగా సింహాచలంలోనూ గిరి ప్రదక్షిణకు భక్తులు ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తుంటారు. ఇపుడు ఆ సమయం రానే వచ్చింది. ఆషాఢ పౌర్ణమి పురస్కరించుకుని అద్భుత ఆధ్యాత్మిక యాత్రకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఈ నెల 28 మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2గంటలకు సింహాచలం తొలిపావంచా నుంచి గిరి ప్రదక్షిణ ప్రారంభమై తిరిగి అక్కడే ముగుస్తుంది.
గిరి ప్రదక్షిణ మార్గం ఇలా
- కొండ చుట్టూ దూరం : 32 కిలోమీటర్లు
- కొబ్బరికాయలు కొట్టే స్టాండ్లు : 120
- మరుగుదొడ్లు : 596
- తాగునీరు అందుబాటులో ఉండే ప్రదేశాలు : 28
- తొలి పావంచా వద్ద క్యూలైన్లు : 50
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గిరి ప్రదక్షిణ మార్గం విషయంలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వివిధ రకాల ప్రచారాలు జోరందుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులు ఆందోళనకు గురికాకుండా దేవస్థానం అధికారులు అధికారికంగా ఈ మార్గాన్ని ప్రకటించారు.
భక్తులు ముందుగా తొలిపావంచా వద్ద కొబ్బరికాయ కొట్టి బయల్దేరుతారు. పాత అడివివరం మీదుగా బీఆర్టీఎస్ రహదారిలో హనుమంతువాక కూడలికి చేరుకోవాలి. అక్కడి నుంచి విశాలాక్షినగర్, జోడుగుళ్లపాలెం, అప్పూఘర్, ఎంవీపీ డబుల్ రోడ్డు మీదుగా అడుగుగులు వేస్తూ వెంకోజీపాలెం, ఇసుకతోట, హెచ్బీకాలనీ, సీతమ్మధార, అల్లూరి విగ్రహం వరకు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి బాలయ్యశాస్త్రి లేఅవుట్, పోర్టు స్టేడియం, కంచరపాలెం, డీఎల్బీ క్వార్టర్లు, మాధవధార, మురళీనగర్, ఆర్ అండ్ బీ ఆఫీస్, ఎన్ఎస్టీఎల్ మీదుగా గోపాలపట్నం దరి కుమారికల్యాణ మండపం వద్దకు చేరుకోవాలి. ప్రహ్లాదపురం, శ్రీనివాస్నగర్, పాత గోశాల మీదుగా తిరిగి తొలిపావంచా వద్దకు చేరుకుని కొబ్బరికాయ కొట్టడంతో యాత్ర పరిపూర్ణం అవుతుంది.
- బీచ్లో అందుబాటులోకి తెచ్చిన మరుగుదొడ్లు
- కంట్రోల్ రూంలు : 7
- (తొలిపావంచా, పాత అడివివరం, హనుమంతువాక కూడలి, అప్పూఘర్, మాధవధార, ఎన్ఎస్టీఎల్ గేటు, పాత గోశాల కూడలి)
- ఉచిత వైద్య శిబిరాలు : 31
- అంబులెన్సులు : 22
- అప్పూఘర్ వద్ద గజ ఈతగాళ్లు : 90
- పర్యవేక్షించే ఉన్నతాధికారులు: 100
- రెవెన్యూ, జీవీఎంసీ, దేవస్థానం అధికారులు: 500
- పోలీసులు : 5,000
- వాలంటీర్లు : 1750
- పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది : 2,000
- సచివాలయ సిబ్బంది : 200
- సెక్యూరిటీగార్డులు : 270
- తాగునీరు పంపిణీ సిబ్బంది: 200
- 28న 50వేల మంది, 29న 80వేల మంది భక్తులు సింహగిరిపై స్వామి వారిని దర్శించుకుంటారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
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