"అరుణాచలం" వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - తక్కువ ధరకే IRCTC టూర్ ప్యాకేజీ!

హైదరాబాద్ టూ అరుణాచలం IRCTC ​టూర్ ప్యాకేజీ - ధర తక్కువ, వీక్షించే పర్యాటక ప్రాంతాలు ఎక్కువ!

Hyderabad to Arunachalam Tour Package
Hyderabad to Arunachalam Tour Package (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 16, 2026 at 2:19 PM IST

3 Min Read
Hyderabad to Arunachalam Tour Package : భారతదేశంలో ఉన్న ప్రముఖ శైవ క్షేత్రాల్లో "అరుణాచలం" ఒకటి. తమిళనాడులో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్నే "తిరువణ్ణామలై" అని కూడా పిలుస్తారు. ఇక్కడ ఉన్న కొండని సాక్షాత్తూ శివలింగంగా భావిస్తారు భక్తులు. అంతేకాకుండా, ఇక్కడ గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తే మోక్షం కలుగుతుందనీ విశ్వసిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి నిత్యం ఎంతో మంది భక్తులు అరుణాచలేశ్వరుడి దర్శనానికి వెళ్తుంటారు. అయితే, కొంతమంది మాత్రం ఆర్థిక కారణాల వల్ల వెళ్లలేకపోతుంటారు. అలాంటి వారికి ఐఆర్​సీటీసీ ఒక అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. తక్కువ ధరకే అరుణాచలేశ్వరుడి దర్శనంతోపాటు మరికొన్ని పర్యాటక ప్రాంతాలను వీక్షించే సువర్ణావకాశం కల్పిస్తోంది. మరి, ఆ ప్యాకేజీ ఏంటి? ధరల వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఐఆర్​సీటీసీ టూరిజం "అరుణాచల మోక్ష యాత్ర"(Arunachalam Moksha Yatra) పేరుతో ఈ టూర్​ను ఆపరేట్ చేస్తోంది. 4 రాత్రుళ్లు, 5 పగళ్లుగా సాగే ఈ టూర్ ప్యాకేజీ ప్రతి శుక్రవారం అందుబాటులో ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి ట్రైన్​లో జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా అరుణాచలంతో పాటు పుదుచ్చేరి, కాంచీపురం వంటి దర్శనీయ ప్రాంతాలను వీక్షించొచ్చు. ప్రయాణానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

టూర్ కొనసాగనుందిలా :

  • డే 1 : మొదటిరోజు హైదరాబాద్​లోని కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సాయంత్రం 5 గంటలకు కాచిగూడ పుదుచ్చేరి ఎక్స్​ప్రెస్​(ట్రైన్​ నెం 17653) బయలుదేరుతుంది. ఓవర్​నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
  • డే 2 : రెండో రోజు ఉదయం 11:05 గంటలకు పుదుచ్చేరి స్టేషన్ రీచ్ అవుతారు. అక్కడి నుంచి పికప్ చేసుకుని హోటల్​కి తీసుకెళ్తారు. చెక్ ఇన్ అయ్యాక ఫ్రెషప్ అయ్యి కొన్ని ప్రాంతాల సందర్శనకు వెళ్తారు. Auroville, అరబిందో ఆశ్రమం, ప్యారడైజ్ బీచ్​ను విజిట్ చేస్తారు. తర్వాత తిరిగి హోటల్​కు చేరుకుని ఆ నైట్ అక్కడే స్టే చేస్తారు.
  • డే 3 : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి తిరువణ్ణామలైకు స్టార్ట్ అవుతారు. అక్కడికి వెళ్లాక హోటల్​లో చెక్ ఇన్​ అయ్యి ఫ్రెషప్​ అవుతారు. ఆ తర్వాత అరుణాచల ఆలయాన్ని సందర్శించి స్వామిని దర్శనం చేసుకుంటారు. ఆ రాత్రికి తిరువణ్ణామలైలోనే బస చేస్తారు.
  • డే 4 : ఉదయం హోటల్​లో బ్రేక్​ఫాస్ట్ అనంతరం 120 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కాంచీపురంకు స్టార్ట్ అవుతారు. అక్కడ కామాక్షి అమ్మన్ దేవాలయం, ఏకాంబరేశ్వర్​ టెంపుల్​ను విజిట్ చేస్తారు. అనంతరం 30 కిలోమీటర్ల దూరంలోని అరక్కోణం చేరుకుంటారు. సాయంత్రం 6.05 గంటలకు హైదరాబాద్​కు​ తిరుగు ప్రయాణమవుతారు. ఓవర్​నైట్ జర్నీ ఉంటుంది.
  • డే 5 : ఐదో రోజు ఉదయం 07:50 గంటలకు ట్రైన్ కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకుంటుంది. దాంతో టూర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.

IRCTC సూపర్​ ఆఫర్​ - తక్కువ ధరకే కర్నాటక టూర్​ - 5 రోజులు ఫుల్​ ఎంజాయ్​!

ధరల వివరాలిలా :

  • కంఫర్ట్​(3AC) : ట్విన్​ షేరింగ్​కు రూ.19,130, ట్రిపుల్​ షేరింగ్​ రూ.14,740 చెల్లించాలి. అదే, 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్​ బెడ్​ అయితే రూ.10,700, విత్​ అవుట్​ బెడ్ అయితే రూ.8,060 పే చేయాలి.
  • స్టాండర్డ్​(SL) : డబుల్​ షేరింగ్​ రూ.17,060, ట్రిపుల్​ షేరింగ్​కు రూ.12,670 పే చేయాలి. అదే, 5 నుంచి 11 ఏళ్ల పిల్లలకు విత్​ బెడ్​ అయితే రూ.8,630, విత్​ అవుట్​ అయితే రూ.5,980 చెల్లించాలి.

ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే :

  • హోటల్ సౌకర్యం
  • ట్రైన్​ టికెట్లు
  • ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
  • మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ ఉంటుంది.

ప్యాకేజీలో ఇవి ఉండవు :

  • ఆలయాల్లో దర్శన టికెట్లు
  • ట్రైన్​లో ఆహార పదార్థాలు
  • లంచ్, డిన్నర్
  • టూర్ గైడ్
  • ఇతర వ్యక్తిగత ఖర్చులు

ప్రస్తుతం ఈ టూర్​ ప్యాకేజీ హైదరాబాద్ నుంచి ఫిబ్రవరి 27 తేదీ నాడు అందుబాటులో ఉంది.

ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టికెట్స్ బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

ఏదైనా టూర్ ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? - మన దగ్గరలోని ఈ టూరిస్ట్​ స్పాట్స్​పై లుక్కేయండి

