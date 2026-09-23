'అరుణాచలం కొండ'పై ఏం జరుగుతోంది? - పై నుంచి అడుగు భాగం వరకు స్కానింగ్!
కొండచరియలు విరిగిపడకుండా ప్రత్యేక ప్రాజెక్టు - పనులకు సిద్ధమవుతున్న ‘గ్రీన్ తమిళనాడు మిషన్’
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 12:16 PM IST
Arunachalam konda : ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం అరుణాచలంలో కొండల ప్రత్యేక ఏమిటి? పై నుంచి అడుగు భాగం వరకు నిర్మాణం ఎలా ఉంది? అనే విషయమై స్కానర్లను వాడి లోపలి పరిస్థితుల్ని అంచనా వేయడంతో పాటు ఉపగ్రహ చిత్రాల్నీ మ్యాపింగ్ చేసింది తమిళనాడు ప్రభుత్వం. భారీ వర్షాలకు కొండలపై నీరు, ఆ తర్వాత కొండల లోపల జరిగే ప్రక్రియపై అధ్యయనం చేసింది. కొండల పరిరక్షణకు 'గ్రీన్ తమిళనాడు మిషన్' ప్రత్యేక ప్రణాళికలు చేపట్టి తిరువణ్ణామలైతో పాటు తూర్పుకనుమల్లో ఉన్న 9 జిల్లాల్లో పనులు చేపడుతోంది.
2024 డిసెంబర్ 1న ఫెంగల్ తుపాను ధాటికి తిరువణ్ణామలైలో కొండచరియలు పెద్దఎత్తున విరిగిపడ్డాయి. బండరాళ్లు, మట్టి దిగువన ఉన్న ఇళ్లపై వచ్చి పడడంతో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఏడుగురు మట్టిలో కూరుకుపోయి మృతి చెందారు. రెండేళ్ల కిందట జరిగిన ఈ ఘటన అప్పట్లోనే రాష్ట్రాన్ని కుదిపేయగా, ప్రభుత్వం సైతం ప్రభుత్వం ఉలిక్కిపడింది. తరచూ కొండచరియలు విరిగిపడుతున్న నేపథ్యంలో రక్షణకు ఏం చేయాలనే కోణంలో మేధోమథనం చేపట్టింది.
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భక్తుల రక్షణకు చర్యలు
తిరువణ్ణామలైలో కొండచరియలు విరిగి పడడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీరియస్గా ఆలోచిస్తోంది. అరుణాచలేశ్వరాలయానికి దేశవిదేశాల నుంచి పెద్దఎత్తున భక్తులు వస్తున్న నేపథ్యంలో వారి రక్షణకు చర్యలు చేపట్టింది. ఇక్కడి ఆధ్యాత్మికపరమైన కొండల్ని విపత్తుల రహితంగా మార్చాలని నిర్ణయించి ప్రత్యేక ప్రాజెక్టుగా తీసుకునేందుకు 'గ్రీన్ తమిళనాడు మిషన్' చేపట్టింది. తిరువణ్ణామలైలో ప్రమాదాలు జరుగుతున్న అన్నామలైయార్ కొండ పరిస్థితి, నిర్మాణాన్ని అంచనా వేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన ప్రత్యేక బృందం పరిశోధించింది. కొండ నమూనాల్ని సేకరించి ల్యాబొరేటరీల్లో పరీక్షించిన అనంతరం ఈ కొండల పరిస్థితిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లోతైన నివేదిక అందించింది. ఈ నేపథ్యంలో పరిస్థితుల్ని చక్కదిద్దేలా ప్రత్యేక ప్రాజెక్టును చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
మరికొన్ని పర్వతాల్లో
ప్రమాదకరంగా మారిన ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడే పరిస్థితుల్ని నివారించడానికి గ్రీన్ తమిళనాడు మిషన్ ప్రత్యేక ప్రణాళికలు చేస్తోంది. తిరువణ్ణామలైతో పాటు తూర్పుకనుమల్లో ఉన్న 9 జిల్లాల్లో అక్కడి సహజ పరిస్థితుల్ని వృద్ధి చేసేందుకు పనులు చేపడుతోంది. తద్వారా గిరిజనులకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరగనున్నాయి.
పరిశోధనలు ఇలా
కొండల్ని విపత్తుల రహితంగా మార్చేందుకు గ్రీన్ తమిళనాడు మిషన్ ప్రత్యేక ప్రణాళికల్ని సిద్ధం చేసింది. కొండచరియలు విరిగిపడే అవకాశాలున్న 962 హెక్టార్ల ప్రాంతాన్ని తన పరిధిలోకి తీసుకుని కొండ పైభాగం నుంచి అడుగు దాకా వివిధరకాల డ్రోన్ల సాయంతో స్కానర్లను వాడి లోపలి పరిస్థితుల్ని అంచనా వేసింది. ఉపగ్రహ చిత్రాల్నీ మ్యాపింగ్ చేసి భారీ వర్షాలకు కొండలపై చేరే నీరు, ఆ తర్వాత కొండల లోపల జరిగే ప్రక్రియపై అధ్యయనం చేసింది.
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