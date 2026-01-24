ETV Bharat / offbeat

వంట గదిలో అగ్ని ప్రమాదాలకు - AIతో చెక్ పెట్టండి!

- ఫైర్ యాక్సిడెంట్లను నివారించేందుకు ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పరికరాలు - వీటిని అందుబాటులో ఉంచుకుంటే ఎంతో మేలు!

AI tools for fire safety
AI tools for fire safety (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 11:13 AM IST

AI tools for fire safety : ఇళ్లలో చోటు చేసుకునే అగ్నిప్రమాదాల్లో దాదాపు 50 శాతంకన్నా ఎక్కువగా వంటగదిలోనే సంభవిస్తున్నాయట! నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో రికార్డులు ఈ విషయాన్ని చెబుతున్నాయి. మరి, దీనికి కారణం ఏంటి అన్నప్పుడు మూడు విషయాలు ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయి. అందులో ఒకటి సిలిండర్ నుంచి గ్యాస్ లీకేజీ, ఇంకా వంటను స్టౌమీద వదిలేసి వేరే పనుల్లో పడిపోవడం, మూడోది షార్ట్ సర్క్యూట్. ఈ ప్రమాదాలను అడ్డుకునేందుకే AI రంగంలోకి దిగింది. ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్, స్మార్ట్​ సెన్సర్​ ద్వారా పని చేసే పరికరాలను ఉపయోగించి ఫైర్ యాక్సిడెంట్లను అడ్డుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ వస్తువులు మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయి కూడా! మరి, అవేంటి? ఎలా పని చేస్తాయి? వంటి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఏఐ పవర్డ్‌ సెన్సర్ :

సెన్సర్​ వ్యవస్థ గురించి, ఆ పరికరాల గురించి మనకు తెలిసిందే. అయితే AI నుంచి మరింత అడ్వాన్స్డ్​ సెన్సర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇవి, ఇప్పటికే ఉన్న సెన్సర్లకంటే చాలా వేగంగా ప్రమాదాలను ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. వంట గదిలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హీట్, పొగ, గ్యాస్‌లీకేజీ, మంటను ముందుగానే గుర్తిస్తాయి. మనల్ని అలర్ట్ చేస్తాయి. ఇందుకోసం అత్యంత ఆధునికమైన సెన్సర్లతో పరికరాలను తయారు చేస్తున్నారు. వీటిని బ్లూటూత్‌ లేదా వైఫై ద్వారా మొబైల్‌ యాప్స్​తో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో రియల్‌టైమ్‌ నోటిఫికేషన్‌ పంపిస్తూ అలర్ట్ చేస్తాయి

ఫైర్‌ సప్రెషన్‌ సిస్టమ్స్‌ :

ఇళ్లలో గ్యాస్​ స్టౌను తక్కువ సమయమే ఉపయోగిస్తారు. రోజులో రెండు సార్లకు మించి కుకింగ్​ చేయడం అరుదు. కానీ, హోటల్స్ వంటి కమర్షియల్​ కిచెన్​లలో రోజంతా గ్యాస్​ స్టౌ వెలుగుతూనే ఉంటుంది. ఇలాంటి చోట ప్రమాదాలు జరగకుండా చూసేందుకు ఎన్నో ఫైర్‌ సప్రెషన్‌ వస్తువులు మార్కెట్‌లో ఉన్నాయి. కిచెన్ లో హీట్​ పెరిగినా, మంటలు ఎక్కువైనా వెంటనే ఇవే స్వయంగా అడ్డుకుంటాయి. ఇందుకోసం ఫోమ్, వెట్‌ కెమికల్, క్లీనింగ్ ఏజెంట్‌, వాటర్‌ మిస్ట్‌ వంటి వాటిని రిలీజ్ చేస్తాయి. అలా కేవలం 30 సెకన్లలోపే మంటలను ఆర్పేసే కెపాసిటీ వీటిలో ఉంటుంది.

మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • కిచెన్​లో స్టవ్‌ ఎల్లప్పుడూ సిలిండర్​ కన్నా ఎత్తుగా ఉన్న ప్లాట్‌ఫాం మీదనే పెట్టాలి. నేలపై పెట్టకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
  • కిచెన్​లో మండే స్వభావం ఉన్న ఇతర వస్తువులు ఉంచకూడదు
  • త్వరగా అగ్ని ప్రభావానికి గురయ్యే పరదాలు, దుస్తులు, క్యాలెండర్ వంటి పేపరు సామాగ్రి స్టవ్‌ సమీపంలో లేకుండా చూడాలి
  • కర్రీ వండుతున్నప్పుడు ఆయిల్ ఎక్కువగా వేడి చేస్తే త్వరగా మంట చెలరేగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీనివల్ల అగ్ని ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఎక్కువ.
  • ఒకవేళ ఆయిల్ ఉన్న గిన్నెలో మంటలు చెలరేగితే వెంటనే మూతతో కవర్ చేసి, స్టౌ ఆఫ్ చేసేయాలి
  • వంట గదిలో కరెంట్​తో నడిచే వస్తువులు ఉపయోగించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాటిని వదిలేసి వేరే పనులు చేసుకుంటూ ఉండకూడదు
  • చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో ఇంకా అలర్ట్​గా ఉండాలి. వారిని కిచెన్​లోకి రాకుండా చూసుకోవాలి. లైటర్, అగ్గిపెట్టె వారి చేతికి అందకుండా చూసుకోవాలి
  • మైక్రో ఓవెన్‌ పిల్లలు వాడకుండా చూడాలి. పెద్దల సమక్షంలోనే వారిని ఆపరేట్ చేయనివ్వాలి. పూర్తిగా తెలిసిన తర్వాతే వారికి అనుమతివ్వాలి
  • స్టవ్‌ పైన ఆయిల్‌ మరకలు లేకుండా చూసుకోవాలి. ఫైర్‌ ఎక్స్‌టింగిషర్లను సమీపంలో ఉంచుకోవాలి
  • ఈ సూచనలు పాటిస్తే అగ్ని ప్రమాదాలను చాలా వరకు నివారించవచ్చు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

