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ఇక ఏఐ కాదు, AGI - ఏం చేస్తుందో తెలుసా?

- అప్​ గ్రేడ్​ అయిపోతున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్! - Astra మోడల్‌ ఆవిష్కరణలో AGI నామస్మరణ! - ఓపెన్​ ఏఐ ప్రెసిడెంట్ మాటల అర్థం అదేనా?!

Artificial General Intelligence
Artificial General Intelligence (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2026 at 4:59 PM IST

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"ఢిల్లీకి మూడు రోజుల టూర్ వెళ్తున్నాను. అద్దిరిపోయే ట్రిప్ ప్లాన్ చేసి ఇవ్వు" అని చెబితే.. మనం చూడాల్సిన ప్రదేశాలు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు వంటి జాబితా అందిస్తుంది నార్మల్ ఏఐ.

కానీ.. అదే AI పైన చెప్పిన వివరాలతోపాటు ఇంకా మన టూర్ కు ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది? ఫ్లైట్ లో వెళ్తే మంచిదా? లేదంటే ట్రైన్ జర్నీ మంచిదా? అనేది స్వయంగా డిసైడ్ చేసి, ఫ్లైట్​ టికెట్ ధర ఎప్పుడు తక్కువగా ఉందో, ఏ సమయంలో బుక్ చేస్తే మంచిదో కూడా అదే నిర్ణయిస్తే.. అది AGI (Artificial General Intelligence) అవుతుంది. "మీరు వెళ్లే మూడు రోజుల్లో అక్కడ వాతావరణం సరిగా ఉండే అవకాశం లేదు, కాబట్టి మీ షెడ్యూల్ ను మార్చేస్తున్నాను" అని కూడా AGI చెప్పేయగలదు. ఏఐలో తదుపరి యుగం ఇదే! అంతేకాదు, ఇది ఆల్రెడీ లాంచ్ అయిపోయిందనేదే సర్వత్రా కొనసాగుతున్న చర్చ!

అంతకు మించి :

సాధారణ AIకి ఏం చేయాలో మనం క్లియర్ గా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఆ విషయాన్ని దానికి అర్థమైన విధంగా ప్రాసెస్ చేసి, మనకు సమాధానం ఇస్తుంది. మళ్లీ దానికి అనుబంధంగా ఏం కావాలో మనం మరో ప్రశ్న ఇస్తే దానికి ఆన్సర్ ఇస్తుంది. కానీ AGI మన తరఫున ఆలోచిస్తూ, మన సమస్యలను అర్థం చేసుకొని, వాటిని పరిష్కరించడం కోసం కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటుంది. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మన తరపున నిర్ణయాలు తీసుకొని, అవసరమైన పనులను స్వయంగా పూర్తి చేస్తుంది. అంటే.. ఒక్కో విషయాన్ని బిట్లు బిట్లుగా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక టార్గెట్ ఇస్తే, దాన్ని సాధించడానికి కావాల్సిన దారిని అదే నిర్ణయించుకుంటుంది. పని కంప్లీట్ చేసేస్తుంది.

ఆస్ట్రా అదేనా!

Open AI ప్రెసిడెంట్ గ్రెగ్ బ్రాక్‌మన్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో ఇప్పుడు AGI గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ నడుస్తోంది. కొద్దిరోజుల క్రితం GPT-6 Astra మోడల్‌ను విడుదల చేస్తూ.. "AGI యుగానికి స్వాగతం" అని బ్రాక్‌మన్ వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో Astra నిజంగా AGIనా? అనే ప్రశ్న మొదలైంది. Astra కేవలం ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పే చాట్‌బాట్‌ మాత్రమే కాదని, స్వయంగా పనులను మేనేజ్ చేయగలదని ఓపెన్‌ఏఐ చెబుతోంది. మనిషి దానికి టార్గెట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత నిరంతరం అప్డేట్ లో ఉంటూ సూచనలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతున్నారు.

ఆల్రెడీ మొదలు పెట్టిందా!

Astra తన అద్భుతమైన పని విధానాన్ని ఆల్రెడీ మొదలు పెట్టిందని ఓపెన్ ఏఐ చెబుతోంది. పలు కఠినమైన పరీక్షల్లో సక్సెస్ అయ్యిందని తెలిపింది. కొన్ని సంవత్సరాలుగా మనుషులు పరిష్కరించలేకపోయిన క్లిష్టమైన గణిత సమస్యలను Astra సాల్వ్ చేసింది బ్రాక్‌మన్ వెల్లడించారు.

పెరుగుతున్న ఆందోళన!

ఏఐ పనితీరు ఓవైపు ఆశ్చర్యపరుస్తున్నప్పటికీ, అదే స్థాయిలో ఆందోళన కూడా కలిగిస్తోంది. టెస్ట్ చేస్తున్న సమయంలో మనిషి చెప్పకుండానే Google Chromeలోని కొన్ని లోపాలను గుర్తించినట్లు సంస్థ తెలిపింది. Astra అత్యంత సురక్షితమైన మోడల్ అని ఓపెన్‌ఏఐ చెబుతున్నప్పటికీ.. స్వయంగా ఆ సంస్థ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త జాకబ్ పచోకీ చేసిన హెచ్చరిక మరింత ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. "ఏఐ సామర్థ్యం పెరిగినంత మాత్రాన అది మరింత సురక్షితంగా మారదు." అని ఆయన అన్నారు. మోడల్స్ మరింత శక్తివంతమయ్యే కొద్దీ వాటి ప్రవర్తనను అర్థం చేసుకోవడం, పర్యవేక్షించడం కూడా కష్టమవుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు.

Astra మోడల్ నిజంగా AGI అవుతుందా లేదా అనేది త్వరలో తేలిపోతుంది. కానీ ఒక విషయం మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది కేవలం మన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పే సాధనం నుంచి.. మన లక్ష్యాలను అర్థం చేసుకుని, ఆలోచించి, నిర్ణయాలు తీసుకుని, మన కోసం పనులను స్వయంగా పూర్తి చేసే డిజిటల్ ఏజెంట్‌గా మారబోతోంది. మరి, భవిష్యత్తులో ఇది ఇంకా ఏ స్థాయికి చేరుతుందో చూడాల్సి ఉంది.

TAGGED:

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AI
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ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE

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