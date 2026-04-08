రేపటితో ముగియనున్న మూల్యాంకనం - "ఇంటర్మీడియట్ ఫరీక్షల ఫలితాలు" ఎపుడో తెలుసా?

ఫలితాల వెల్లడికి ఇంటర్మీడియట్ విద్యామండలి ఏర్పాట్లు - వారం రోజుల్లోనే పదోతరగతి సైతం!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 3:05 PM IST

Intermediate Results 2026 AP Date : ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల మూల్యాంకనం పూర్తి కావచ్చిన నేపథ్యంలో త్వరలోనే ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. ఇంటర్ సహా పదో తరగతి పబ్లిక్‌ పరీక్షల ఫలితాలను ఏప్రిల్‌ నెలలోనే విడుదల చేయనున్నారు. పది రోజుల తేడాతో ఇవి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

'ఇండియన్​ ఆర్మీ'లో ఉద్యోగాలు - మొదటి నెల నుంచే రూ.30 వేల జీతం

ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల విడుదలకు సమయం ఆసన్నమైంది. ఇప్పటికే మూల్యాంకనం పూర్తికావచ్చిన నేపథ్యంలో ఫలితాలు విడుదల చేయడానికి ఇంటర్మీడియట్‌ విద్యా మండలి కసరత్తు చేస్తోంది. ఇంటర్మీడియట్‌ పరీక్షలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఫిబ్రవరి 23 నుంచి మార్చి 25 వరకు నిర్వహించారు. మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలు 23నుంచి మార్చి 24 వరకు, ద్వితీయ సంవత్సరం పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 24 నుంచి మార్చి 25 వరకు నిర్వహించగా దాదాపు 10లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు.

ప్రస్తుతం జవాబు పత్రాల మూల్యాంకన ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇది ఏప్రిల్ 9వ తేదీన ముగియనుంది. ఆ తర్వాత కూర్పు, కంప్యూటరైజింగ్ తదితర ప్రక్రియలు ఉంటాయి. దీంతో ఫలితాల విడుదలకు ఐదారు రోజుల సమయం తీసుకునే అవకాశాలున్నాయి. అంటే ఏప్రిల్ 15లోగా ఫలితాలు విడుదలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. పదో తరగతి పబ్లిక్‌ పరీక్షల ఫలితాలను సైతం ఏప్రిల్‌ నెలలోనే విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. వారం రోజుల తేడాతో రెండింటి ఫలితాలు విడుదలయ్యే అవకాశాలున్నాయి.

మొదట గ్రూపులోని 5 సబ్జెక్టుల ఫలితాలు

ఇంటర్మీడియట్‌ ఫస్టియర్ పబ్లిక్‌ పరీక్షల ఫలితాల్లో విద్యార్థులు ఎంచుకున్న అదనపు సబ్జెక్టు ఫలితాలను విడిగా ఇవ్వనున్నారు. మొదట గ్రూపులోని ఐదు సబ్జెక్టుల ఫలితాలు ప్రకటించిన తర్వాత అదనంగా ఎంపిక చేసుకున్న ఆరో సబ్జెక్టు ఫలితాన్ని వెబ్‌సైట్‌లో పెట్టడం, లేదా నేరుగా కళాశాలకు పంపిస్తారు. ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఇంటర్మీడియట్‌లో సంస్కరణలు వచ్చాయి. ఇందులో భాగంగా కొందరు విద్యార్థులు గ్రూపు సబ్జెక్టులతో పాటు అదనంగా ఆరో సబ్జెక్టును ఎంపిక చేసుకున్నారు. ఎంపీసీ విద్యార్థులు బయాలజీ(జీవ శాస్త్రం), బైపీసీ విద్యార్థులు మ్యాథ్స్, ఇతర సబ్జెక్టులను ఎంపిక చేసుకున్నారు. వాస్తవానికి ఐదు సబ్జెక్టుల ఫలితాలనే ఇంటర్ బోర్డు ప్రామాణికంగా తీసుకుంటుంది. ఈ మేరకు పరీక్షల ఫలితాలను ఈ నెల 16 నుంచి 19లోపు విడుదల చేయాలని ఇంటర్మీడియట్‌ విద్యా మండలి భావిస్తోంది.

ఆ రెండింట్లో ఏది రాసినా మార్కులు

పదో తరగతి పబ్లిక్‌ పరీక్షల్లో ఇంగ్లిష్ సబ్జెక్టు 17వ ప్రశ్నకు "బీఏడీసీఈ" లేదా "ఏడీబీసీఈ"ల్లో ఏది రాసినా మార్కులు ఇవ్వాలని బోర్డు నిర్ణయించింది. ఇంటర్ పరీక్షలు విడుదలైన వారం రోజుల్లో ఎస్​ఎస్​సీ ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి.

నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - "IRFC" నోటిఫికేషన్‌ విడుదల - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

ఇంటర్‌తోనే లా కోర్సు - లాయర్ నుంచి కార్పొరేట్ జాబ్స్ వరకు!

