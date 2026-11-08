తుపాన్ల తీవ్రతకు కారణాలేంటి? - భవిష్యత్తు మరింత ప్రమాదకరమా?
సాగర గర్భంలో పెరుగుతున్న మంట - ముంచుకొస్తున్న భీకర తుపానుల వెనుక అసలు నిజాలివే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 4:08 PM IST
Arnab Cyclone : ఫణి, ఆంఫన్, అసని, హుద్హుద్, మొంథా వంటి భీకర తుపానుల విధ్వంసం ఇంకా కళ్లముందే కదలాడుతోంది. ఆ చేదు జ్ఞాపకాలు మరువకముందే ఇప్పుడు ముంచుకొచ్చిన 'అర్నబ్ తుపాను' తీర ప్రాంతాలను వణికిస్తోంది. ఈదురు గాలులు, భారీ వానలతో ప్రాణ, ఆస్తి, పంట నష్టాన్ని మిగిల్చే ఈ తుపానుల తీవ్రత భవిష్యత్తులో మరింత భీకరంగా ఉంటుందని వాతావరణ పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అసలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తుపానుల తీవ్రత ఇంతలా పెరగడానికి దారితీస్తున్న పరిస్థితులేంటి? వాతావరణంలో వస్తున్న ఈ మార్పులకు కారణాలేంటి? వీటి నుంచి మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకోగలం? వంటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
మనం నిత్యం సరుకులు తీసుకురావడానికి వాడే ప్లాస్టిక్ సంచులు, పాలప్యాకెట్ల దగ్గర నుంచి ఫ్రిడ్జ్లు, ఏసీలు, కార్లు, బైకులు, భారీ ఫ్యాక్టరీల వరకు ప్రతిదీ పర్యావరణాన్ని కలుషితం చేస్తున్నవే. మానవ మనుగడకు ఇవి అవసరమే. కానీ, మన పెచ్చుమీరిన చర్యల వల్ల ఒక్క 2023 ఏడాదిలోనే 5,400 కోట్ల టన్నుల విషవాయువులు గాలిలో కలిసిపోయాయంటే నమ్మగలరా? ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలా వాతావరణంలోకి చేరే కాలుష్యాన్ని, అదనపు వేడిమినీ అత్యధికంగా సముద్రాలే పీల్చుకుంటున్నాయి. దాంతో అవి అసాధారణంగా వేడెక్కిపోతున్నాయని చెబుతున్నారు వాతావరణ పరిశోధకులు.
గిన్నెలో నీళ్లు వేడెక్కితే ఆవిరి వచ్చినట్లే, సముద్రంలోని నీరు దాదాపు 27డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు ఉష్ణోగ్రత దాటినప్పుడు వేడి గాలులు రిలీజ్ అవుతాయి. దానివల్ల ఒకవైపు మేఘాలు, మరోవైపు తుపానులకు దారితీసే అల్పపీడనాలుగా మారుతున్నాయంటున్నారు. ప్రకృతిలో ఇది సహజ ప్రక్రియే. కానీ,1955 తర్వాత పారిశ్రామిక విప్లవం, శిలాజ ఇంధనాల వాడకం విపరీతంగా పెరగడంతో ఈ సమతుల్యత దెబ్బతింది. ఫలితంగా 1955తో పోలిస్తే ప్రస్తుతం సముద్రాలు 4.5రెట్లు వేగంగా వేడెక్కుతున్నాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్లే తరచూ మేఘాలు ఏర్పడి అకాల వర్షాలు కురవడం, భీకర తుపానులు ఏర్పడటం చూస్తున్నామంటున్నారు.
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భవిష్యత్తులో మరింత ప్రమాదకరంగా :
ప్రకృతి అనుకూల మార్గాలను పక్కనపెట్టి, కేవలం పారిశ్రామికాభివృద్ధి, శిలాజ ఇంధనాల వాడకమే ధ్యేయంగా ప్రపంచంలోని చాలా దేశాలు ముందుకు సాగుతున్నాయి. దీని దుష్పరిణామాల వల్ల 1750 నుంచి 2024 మధ్య కాలంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ 53%, మీథేన్ 166%, నైట్రస్ ఆక్సైడ్ 25% చొప్పున వాతావరణంలోకి ఎక్కువగా విడుదలయ్యాయి. ఇప్పటికే స్విట్జర్లాండ్లోని జ్యూరిచ్ ఫెడరల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ శాస్త్రవేత్తలు ఇదే ధోరణి కొనసాగితే, 2075 నాటికి ఈ విషవాయువుల సాంద్రత వాతావరణంలో ఊహించని స్థాయికి చేరే ప్రమాదముందని హెచ్చరించారు. దీని కారణంగా ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతలు 2040-2100 సంవత్సరాల మధ్య 2.5 డిగ్రీల నుంచి 4.4 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు వరకు పెరిగిపోవచ్చనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే, భవిష్యత్తులో మనం చూడబోయే తుపానులు ఇప్పటికన్నా ఎంతో భీకరంగా ఉండొచ్చంటున్నారు.
సాగర జలాలు వేడెక్కడం వల్ల తరచూ అకాల వర్షాలే కాకుండా, తక్కువ వ్యవధిలోనే తుపానులు పుట్టుకొస్తాయి. వీటిలో గంటకు 220 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ స్పీడ్తో బలమైన గాలులు వీచే 'సూపర్ సైక్లోన్లు' కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. చాలా దేశాల్లో వాతావరణ వ్యవస్థలు ముప్పును పసిగట్టి, ప్రజలను హెచ్చరించేలోపే అల్పపీడనాలు అత్యంత వేగంగా తుపానులుగా మారిపోతున్నాయి. దీనివల్ల మత్స్యకారులను, తీరప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడానికి కానీ, సకాలంలో సహాయక చర్యలు చేపట్టడానికి కానీ ఏమాత్రం టైమ్ కూడా దొరకడం లేదు.
మరోవైపు, గత దశాబ్ద కాలంలో(2016-25 మధ్య) సముద్ర మట్టాలు ఏటా సగటున 4.1మిల్లీమీటర్ల చొప్పున పెరుగుతూ వచ్చాయి. ఇదే పరిస్థితి కంటిన్యూ అయితే భవిష్యత్తులోనూ, తీరప్రాంతాల్లో తుపానులు సృష్టించే విధ్వంసం ఊహకందని విధంగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. ప్రధానంగా చిన్నచిన్న దీవులకు భారీ నష్టం తప్పకపోవచ్చంటున్నారు. అంతేకాదు, భవిష్యత్తులో ఉష్ణమండల ప్రాంతాల కంటే ఉత్తర, దక్షిణ ధ్రువాల దగ్గరే తుపానులు ఎక్కువగా వస్తాయని అధ్యయనాలు పేర్కొంటున్నాయి. అంటే, ఇప్పటివరకు తుపానుల ముప్పు లేని ప్రాంతాల్లోనూ ఇవి విరుచుకుపడతాయన్న మాట. ఈ విపత్తును అడ్డుకోవడంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ను గణనీయంగా గ్రహించే 'మడ అడవులు' కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. కాబట్టి, వాటిని కాపాడుకోకపోతే, ఎక్కడికక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు.
మనమేం చేయగలం?
కర్బన ఉద్గారాల వల్ల మానవాళి మనుగడకే ముప్పు పొంచి ఉందని స్పష్టమవుతున్నా, ప్రపంచ దేశాలు మాత్రం ఇంకా నిర్లక్ష్యంగానే వ్యవహరిస్తున్నాయి. వాతావరణ మార్పులను అడ్డుకుంటామని పారిస్ సదస్సులో పెద్ద పెద్ద ప్రతిజ్ఞలు చేసిన దేశాలు, ఆచరణలో మాత్రం ఆ దిశగా సరైన అడుగులు వేయలేదు. తుర్కియేలోని అంతాల్యలో ఈ ఏడాది నవంబరులో జరగనున్న 'కాప్-31' శిఖరాగ్ర సదస్సు అయినా అందుకు నడుంకట్టాలి. అయితే, ఉద్గారాల కట్టడికి కేవలం అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలపైనే ఆధారపడకుండా క్షేత్రస్థాయిలో మనం చేయాల్సిన పనులూ చాలానే ఉన్నాయని చెబుతున్నారు వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు.
- ఇంట్లో విద్యుత్ వాడకాన్ని వీలైనంతగా తగ్గించాలి. సోలార్ వంటి పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల వినియోగానికి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలంటున్నారు.
- పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలకు బదులు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వాడడం మేలు అంటున్నారు. ఏదిఏమైనా వీలైనంత వరకు ప్రజారవాణా వ్యవస్థలనే ఉపయోగించడం, తక్కువ దూరాలకు నడిచి వెళ్లడం మంచిది.
- మార్కెట్ నుంచి సరకులు కొని తేవడానికి వస్త్ర సంచులనే యూజ్ చేయాలి. ఒకసారి వాడిపారేసే ప్లాస్టిక్ సంచులు, స్పూన్లు, డబ్బాల జోలికి వెళ్లొద్దంటున్నారు. ఇతరత్రా ప్లాస్టిక్ వస్తువుల వినియోగాన్ని తగ్గించాలి.
- ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలు పాడైతే వెంటనే మార్చకుండా, రిపేర్ చేయించి వాడుకోవాలి, అప్పటికీ కుదరకపోతేనే కొత్తవి తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- ఒక కిలో దుస్తుల తయారీకి సగటున 17 కిలోల కార్బన్ డయాక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి, అనవసరంగా బట్టలు కొని మూలన పెట్టడం ఏరకంగానూ మంచిది కాదని సూచిస్తున్నారు.
- అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఆహార వృథాను అరికట్టడం ప్రకృతికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని చెబుతున్నారు.
- ఈవిధమైన చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలను ఫాలో అవ్వడం ద్వారా, పూర్వీకులు మనకు అందించిన ప్రకృతిని అంతే సురక్షితంగా భావితరాలకు అప్పగించినవాళ్లమవుతామని సూచిస్తున్నారు వాతావరణ పరిశోధకులు.
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