నల్లమల అభయారణ్యంలో "చారిత్రక సంపద" - చెంచులు, గిరిజనుల సహకారంతో రంగంలోకి!

నల్లమల టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్​లో దాగిన చారిత్రక సత్యాలు - అధ్యయనానికి అటవీశాఖ 'ఓకే'

Published : June 2, 2026 at 3:40 PM IST

Nallamala : నల్లమలలో అపార పురావస్తు సంపద తరచూ వెలుగుచూస్తోంది. పురాతన ఆలయాలు, రాజుల కాలం నాటి శాసనాలు, లిపికి సంబంధించిన శిల్పాలు అందులో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అడవిలో దాగిన మన చారిత్రక సంపద విశేషాలు వెలికితీయడానికి ఏపీ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ చొరవ, అటవీ అధికారుల అనుమతి మేరకు పురావస్తు అధికారులు అడవిబాటకు సిద్ధమయ్యారు.

అటవీ సంపద మాత్రమే కాకుండా పురావస్తు సంపదకూ నల్లమల కేరాఫ్ అడ్రస్​గా మారింది. పురాతన ఆలయాలు, శాసనాలు, శిల్పాలు అనేకం దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో తరచూ వెలుగుచూస్తున్నాయి. కాకతీయులు, విజయనగర సామ్రాజ్యం నాటి శాసనాలు సంఖ్యలో బయటపడుతుండగా అటవీ ప్రాంతంలో సంచరించే చెంచులు వీటిని గుర్తించి ఎప్పుటికప్పుడు పురావస్తుశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు 40 శాసనాలను గుర్తించగా, మరింత లోతైన పరిశోధనలు చేపట్టాలని పురావస్తు శాఖ నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలో దక్షిణ భారత చరిత్ర, సంస్కృతిని తెలుసుకునేందుకు ఇవి దోహదపడనున్నాయి.

చెంచు గిరిజనుల సహకారంతో

రాయలసీమలోని లంకామల అభయారణ్యం, తెలంగాణలోని గుండారం అటవీ ప్రాంతాల్లో పురావస్తు శాఖ అధికారులు పరిశోధనలు చేపట్టారు. ఇది టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ కావడంతో పరిశోధనలకు ప్రత్యేకంగా అనుమతులు తప్పనిసరి. ఈ నేపథ్యంలో అనుమతులు కోరుతూ లేఖ రాయడంతో రాష్ట్ర అటవీ దళాధిపతి పి.వి.చలపతిరావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అటవీ శాఖ అధికారుల పర్యవేక్షణలో ఈ ప్రక్రియ చేపట్టాలని, ఎలాంటి తవ్వకాలు చేపట్టకూడదని, వస్తువులు తీసుకెళ్లకుండా కేవలం శాసనాల లిపిని కాపీ చేసుకొనే అవకాశం కల్పిస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చారు. పులుల అభయారణ్యం కావడం, మార్గం తెలిసిన చెంచు గిరిజనుల సాయంతో శాసనాలు బయటపడిన ప్రాంతాలకు వెళ్లి అచ్చు సాయంతో కాపీ చేయనున్నారు.

త్వరలోనే సర్వే ప్రారంభం

జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం, భ్రమరాంబిక, మల్లికార్జునులు కొలువుదీరిన ప్రాంతం కావడంతో కాకతీయులు, విజయనగర సామ్రాజ్య కాలంలో రాజులు తరచూ ఇక్కడకు వచ్చేవారు. ఈ మేరకు వారి రాకను, ఆనాటి పరిస్థితులను తెలియజేసేలా 12 - 16వ శతాబ్దాల మధ్య కాలం నాటి తెలుగు శాసనాలు నల్లమలలో ఉన్నాయని భారత పురావస్తు శాఖ శాసనాల విభాగం (మైసూరు) డైరెక్టర్‌ డాక్టర్‌ కె.మునిరత్నంరెడ్డి తెలిపారు.

ఆలయాలు, శాసనాలతో పాటు పలు రకాల శిలలు వెలుగుచూశాయని, జూన్‌లో శాసనాలకు సంబంధించిన సర్వే చేపడతామని పేర్కొన్నారు. పులుల అభయారణ్యంలో సర్వే చేసేందుకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ అవకాశం కల్పించారని, అధ్యయనం చేసిన అనంతరం వాటి చరిత్రను ప్రచురిస్తామని మునిరత్నం రెడ్డి వెల్లడించారు.

