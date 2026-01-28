పాతకాలం నాటి "చామదుంప గోంగూర పులుసు" - నోటికి పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా ఉంటుంది!
చామదుంప, గోంగూర కాంబినేషన్లో కర్రీ - ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 2:50 PM IST
Chamagadda Gongura Pulusu : చామదుంప, గోంగూరతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. మరి ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి ఓసారి పాతకాలం నాటి చామదుంప గోంగూర పులుసు చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడుతుంది. అంతేకాకుండా జిగురు లేకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఇది నోటికి పుల్ల పుల్లగా, కారం కారంగా ఉండి వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది! పిల్లలకు కూడా ఈ రెసిపీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి తయారు చేస్తుంటూనే నోరూరిపోయే ఈ గోంగూర పులుసుని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర - 2 కట్టలు
- చామదుంపలు - ఒక కప్పు
- ఎండుమిర్చి - 5
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- నూనె - సరిపడా
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- పచ్చిమిర్చి - 7
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలక్రర మెంతుల పొడి - రెండు స్పూన్లు
- బెల్లం తురుము - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 2 కట్టల గోంగూరను తీసుకొని ఆకులను తుంచి గిన్నెలో వేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి.
- అదేవిధంగా గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చింతపండు రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు చామదుంపలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. ఇవి ఉడికాక పొట్టుతీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఐదు ఎండుమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇవి వేగాక పది పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. వెల్లుల్లి ఫ్రై అయిన అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ మగ్గిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్, తరిగి ఉంచిన గోంగూర వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత ఉడికించిన చామదుంపలు, తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, రెండు స్పూన్ల జీలకర్ర మెంతుల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం తురుము యాడ్ చేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- పది నిమిషాల అనంతరం చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే చామదుంప గోంగూర పులుసు సిద్ధంగా ఉంటుంది!
