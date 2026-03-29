ETV Bharat / offbeat

సరికొత్త రుచితో "అరటికాయ వేపుడు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ - టేస్ట్​ సూపరంతే!

అరటికాయతో సూపర్ టేస్టీ కర్రీ - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Banana Fry
Banana Fry (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Raw Banana Fry in Telugu : అరటికాయతో ఎక్కువగా బజ్జీలు, స్నాక్​ వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తారు. లేదంటే కర్రీ, ఫ్రై చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కొత్తగా వేపుడు ఇలా చేశారంటే చాలా క్రిస్పీగా వస్తుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో చాలా సింపుల్​గా తయారు చేయొచ్చు. మరి ఈ సింపుల్ టేస్టీ అరటికాయ కర్రీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Banana Fry
అరటికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరటికాయలు - 2
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • పుట్నాలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 10 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
Banana Fry
జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో సరిపడా నీళ్లు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత చేతులకు నూనె రాసి రెండు అరటికాయలను తీసుకొని పొట్టు తీయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మీడియం సైజులో క్యూబ్స్​గా కట్ చేసి పసుపు కలిపిన నీళ్లలో వేయాలి. కొద్దిసేపటి తర్వాత అరటికాయ ముక్కలోంచి వాటర్ తీసేసి ఓ గిన్నెలో వేయాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో నీళ్లు పోసి స్టాండ్ పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అరటికాయ ముక్కలు వేసిన గిన్నెను స్టాండ్​పై పెట్టి ఆపైన మూతపెట్టాలి. అనంతరం మంటను హైఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం అరటికాయ ముక్కలను ప్లేట్​లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
Banana Fry
కారం (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీజార్​లో మూడు ఎండుమిర్చి, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పుట్నాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 10 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు ఎండుమిర్చి, ఆరు దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయాలి. అలాగే చిటికెడు ఇంగువ, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొంచెం కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
Banana Fry
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం వేగాక ఉడికించిన అరటికాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 20 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • ఇరవై నిమిషాల తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, గ్రైండ్ చేసుకున్న పుట్నాలపొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం ఏడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే అరటికాయ వేపుడు మీ ముందుంటుంది!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.

TAGGED:

RAW BANANA FRY MAKING IN TELUGU
అరటికాయ వేపుడు తయారీ విధానం
BANANA FRY RECIPE PROCESS
ARATIKAYA FRY PREPARE
ARATIKAYA VEPUDU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.