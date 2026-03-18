పండగ వేళ పసందైన "అరటికాయ వడలు" - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
రెగ్యులర్ స్నాక్స్ను మించిన టేస్ట్ - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు!
Published : March 18, 2026 at 12:18 PM IST
Aratikaya Vada Recipe : తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది పండగ వేళ మనందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది షడ్రుచుల ఉగాది పచ్చడి. దీంతో పాటు బొబ్బట్లు, పులిహోర, గారెలు వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు చాలా మంది. అయితే, కొత్త ఏడాదిని స్వాగతించే శుభవేళ మీకోసం ఒక వెరైటీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, టేస్టీ టేస్టీ "అరటికాయ వడలు". వీటినే "గారెలు" అని కూడా అంటారు. నార్మల్గా చేసుకునే గారెల కంటే కూడా ఇవి మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే, ఈ వడల తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో బిగినర్స్ కూడా అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పైగా, నూనె కూడా అంతగా పీల్చుకోవు! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ అరటికాయ మసాలా వడలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నాలుగు - అరటికాయలు
- ఒకటిన్నర కప్పులు - శనగపప్పు
- ఒకటిన్నర కప్పులు - పెసరపప్పు
- ఏడెనిమిది - పచ్చిమిర్చి
- అల్లం ముక్కలు - 8 నుంచి 10
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- రెండు చెంచాలు - జీలకర్ర
- అర కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
- వేయించేందుకు సరిపడా - నూనె
తయారీ విధానం :
- ఈ స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో శనగపప్పు, పెసరపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి రెండు నుంచి మూడు గంటల పాటు నాననివ్వాలి.
- అవి నానేలోపు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో తాజా అరటికాయలను తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అరటికాయలు ఉడికేలోపు కొత్తిమీర తరుగు, అల్లం ముక్కలను సిద్ధం చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన అరటికాయలను చల్లారిన తర్వాత చెక్కు తీసి ఒక గిన్నెలో వేసి ముద్దలా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం బాగా నానిన శనగపప్పు-పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని వాటర్ వంపేసి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- అలాగే, అందులో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని గట్టిగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అంటే, ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ లూజుగా ఉండకుండా గారెలకు కావాల్సిన విధంగా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా పప్పు మిశ్రమాన్ని గ్రైండ్ చేసుకున్నాక దాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో ఉడికించి మాష్ చేసుకున్న అరటికాయ ముద్దతో పాటు ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న సన్నని కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గారెలు లేదా చిన్న చిన్న వడల్లా వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడినన్ని వేసుకున్నాక కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అవి ఎర్రగా వేగి క్రిస్పీగా మారాయనుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్లోకి తీసుకుని అర నిమిషం పాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త రుచిలో కరకరలాడే "అరటికాయ వడలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ పండగ వేళ రెగ్యులర్ చేసుకునే గారెలకు బదులుగా వెరైటీగా ఈ బనానా వడలు ట్రై చేయండి. కరకరలాడుతూ కమ్మగా ఉండే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
