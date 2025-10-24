ETV Bharat / offbeat

అరటికాయలతో "పిండి మిరియం" - వేడివేడి అన్నంలో తింటే ఆ మజానే వేరు!

ఘుమఘుమలాడే ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Andhra Style Pindi Miriyam
Andhra Style Pindi Miriyam (Getty Images)
Andhra Style Pindi Miriyam : ఇండ్లలో వివిధ రకాల కర్రీలు చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ ఒకే స్టైల్లో కూరలు తిన్నా బోర్​ అనిపిస్తుంది. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త కర్రీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే పిండి మిరియం. ఓసారి ఇలా చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి టేస్టీటేసీ ఈ కర్రీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రోడ్​సైడ్ బండ్లపై "టమోటా, కొబ్బరి చట్నీ" ఇలాగే చేస్తారు! - మీరూ ఓసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి!

Pindi Miriyam
అరటికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరటికాయలు - 2
  • కందిపప్పు - 1 కప్పు
  • ఆయిల్ - 5 టీ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • ధనియాలు - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • ఇంగువ పొడి - అర టీ స్పూన్
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • శనగపిండి - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • చింతపండు - కొంచెం
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Pindi Miriyam
కందిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు అరటికాయలను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ముక్కలను ఉప్పు కలిపిన నీళ్లలో వేయాలి.
  • అదేవిధంగా ఓ కప్పులో కొంచెం చింతపండు, నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో ఒక కప్పు కందిపప్పు, మూడున్నర కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న అరటికాయ ముక్కలు వేసి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
Pindi Miriyam
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని మూడు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు, 8 ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులో ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ల ధనియాలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్​ ఇంగువ పొడి, రెండు టీ స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి పొడి వేసి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • పప్పుల మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ శనగపిండి, కొద్దిగా ఉప్పు, కొన్ని నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Pindi Miriyam
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో ఉడికించి పెట్టుకున్న పప్పు అరటికాయ ముక్కల మిశ్రమాన్ని వేయాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పొడి, నానబెట్టుకున్న చింతపండు రసాన్ని పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఆరు నిమిషాల తర్వాత చివరన కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Pindi Miriyam
శనగపప్పు (Getty Images)
  • ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే పిండి మిరియం సిద్ధమైనట్లే!
  • ఈ రెసిపీని వేడివేడి అన్నంలో వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

"ములక్కాడ కర్రీ" ఇలా చేసి చూడండి - అన్నం, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!

గుమ్మడి గింజలతో "కారం పొడి" - ఇలాంటి పొడులతో అద్భుతమైన రుచి!

