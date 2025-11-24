ETV Bharat / offbeat

నెల్లూరు స్పెషల్ "అరటికాయ బఠానీ మసాలా కర్రీ" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ కాంబో!

అరటికాయతో సూపర్ టేస్టీ కర్రీ - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Raw Banana Peas Masala Curry : అరటికాయను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా నెల్లూరు స్పెషల్ అరటికాయ బఠానీ మసాలా కర్రీ ట్రై చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Aratikaya Batani Masala Curry
అరటికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరటికాయలు - 3
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • టమోటా - 1
  • బఠానీలు - అర కప్పు
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • గరం మసాలా - పావు టీ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
  • పుదీనా - కొంచెం
Aratikaya Batani Masala Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మూడు అరటికాయలను తీసుకొని రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు అరటికాయ ముక్కలు వేసి మరి మెత్తగా కాకుండా ఉడికించాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో అర కప్పు బఠానీలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి.
Aratikaya Batani Masala Curry
జీలకర్ర, ఆవాలు, పసుపు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఆనియన్స్ మెత్తబడేవరకు వేయించాలి.
Aratikaya Batani Masala Curry
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ మెత్తబడిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత అర కప్పు ఉడికించిన బఠానీలు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
  • అనంతరం ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నీరు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి.
Aratikaya Batani Masala Curry
బఠానీలు (Getty Images)
  • ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత ఉడికించిన పెట్టుకున్న అరటికాయ ముక్కలు వేయాలి. ఆపైన కొత్తిమీర తరుగు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా, కొంచెం నిమ్మరసం, కొద్దిగా పుదీనా ఆకులు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే అరటికాయ బఠానీ మసాలా కర్రీ మీ ముందుంటుంది!

