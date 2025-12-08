నోరూరించే "అరటి మెంతి" కర్రీ - రొటీన్కు భిన్నంగా అద్దిరిపోతుంది!
- అరటితో ఫ్రై మాత్రమే కాదు, ఇలా సూపర్ రెసిపీ చేయొచ్చు - పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు
Published : December 8, 2025 at 3:59 PM IST
Arati Methi curry : అరటి కర్రీ అనగానే అందరూ ఆలూ ఫ్రైమాదిరిగా ఉండే రెసిపీ అనుకుంటారు. మెజారిటీ జనం పచ్చి అరటికాయతో ఇదే తరహా రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. ఫర్ ఏ ఛేంజ్ ఇప్పుడు మనం ఓ కొత్త రెసిపీ ప్రిపేర్ చేద్దాం. అదే.. అరటి మెంతి కర్రీ. ఈ రెసిపీ రొటీన్కు భిన్నంగా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.
పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. మెంతిలోని స్పెషల్ ఫ్లేవర్స్ ఈ రెసిపీకి అదనపు రుచిని అందిస్తాయి. మరి, ఇలాంటి కర్రీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- 2 పచ్చి అరటికాయలు
- 2 కట్టలు మెంతికూర
- తగినంత ఉప్పు
- 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె
- 1 స్పూన్ నెయ్యి
- ఒకటిన్నర స్పూన్ కారం
- ముప్పావు స్పూన్ పసుపు
- రెండున్నర స్పూన్ల అల్లం మిర్చి పేస్ట్
- 1 స్పూన్ ధనియాలు పొడి
- 1 స్పూన్ జీలకర్ర పొడి
- చారెడు నువ్వుల పొడి (వేయించినది)
టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "మూంగ్లెట్" - ఆమ్లెట్ను మించిన రుచి - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్గా పర్ఫెక్ట్!
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ వెలిగించి, గిన్నెపెట్టి, అందులో కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని అరటికాయలను ఉడికించుకోవాలి. (పొట్టుతోనే ఉడికించాలి.)
- ఉడికిన తర్వాత పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో తాలింపుకోసం ఆయిల్ పోసుకోవాలి
- వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు వేసుకోవాలి. ఆవాలు చిట్లుతున్నప్పుడు కాస్త పసుపు వేసుకోవాలి
- ముందుగానే శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతికూరను వేసుకోవాలి
- ఈ సమయంలో స్టౌ సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. మెంతిఆకు చక్కగా మెత్తబడే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసి కారం వేకుకోవాలి. ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి.
- మరికాసేపు ఉడికించిన తర్వాత అల్లం మిర్చి పేస్టు వేసుకోవాలి.
- ఈ రెసిపీలో వెల్లుల్లి వేసేది లేదు. అందుకే అల్లం, మిర్చీ కలిపి పేస్టు చేసుకోవాలి.
- ఈ పేస్టు వేసిన తర్వాత పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకోవాలి. నువ్వులు కూడా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఒక నిమిషం తర్వాత ఇందులో ఉడికించి కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న అరటి ముక్కలు వేసుకోవాలి. నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి.
- స్టౌ సిమ్లో పెట్టుకొని మధ్యమధ్యలో మిక్స్ చేస్తూ నాలుగైదు నిమిషాలు ఉంచి దించేస్తే సరి.
- అద్దిరిపోయే అరటికాయ మెంతికూర కర్రీ సిద్ధమైపోతుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
పుల్లగా, కారంగా "టమాటా గోంగూర పచ్చడి" - ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది!