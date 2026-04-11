కరకరలాడే "అరటికాయ పకోడి" - అద్దిరిపోయే టేస్ట్!
- ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తినే పకోడి - పిల్లలు ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తారు!
Arati kaya pakodi (ETV Abhiruchi)
Published : April 11, 2026 at 5:02 PM IST
Arati kaya pakodi : పచ్చి అరటికాయతో కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అందరికీ తెలుసు. కానీ పకోడి కూడా చేసుకోవడం కొందరికే తెలుసు. సాయంత్రం పూట టీతోపాటు తీసుకునే ఒక అద్భుతమైన స్నాక్ ఇది. అరటికాయతో చేసే ఈ పకోడి చాలా క్రంచీగా, టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? దీనికోసం ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- పచ్చి అరటికాయలు - 2 పెద్దవి
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- బియ్యం పిండి - టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- కారం - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- వాము - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అరటికాయల మీద ఉన్న తొక్క తీసేయాలి. మరీ, లోపలి వరకు తీసేయాల్సిన పనిలేదు. పైన ఉన్న గ్రీన్ కలర్ తోలును తీసేస్తే సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత సన్నగా తురుముకోవాలి. మరీ సన్నగా వద్దు, కాస్త లావుగానే ఉండేలా పెద్ద సైజు హోల్స్తో తురుముకోవాలి.
- తురుముకున్న తర్వాత ముక్కలను వెంటనే ఉప్పు కలిపిన నీళ్లలో వేయాలి. లేదంటే అవి నల్లగా మారిపోతాయి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పు గిన్నె తీసుకొని, అందులో శనగపిండి, బియ్యం పిండి వేసుకోవాలి. అందులోనే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, ఉప్పు, కారం, వాము, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. నీళ్లు పోయకుండానే ఈ పొడి పిండిని మసాలాలన్నీ కలిసేలా కలపాలి.
- తర్వాత నీళ్లలో వేసిన అరటికాయ ముక్కలను వడకట్టి ఈ పిండిలో వేయాలి. ఈ ముక్కలకు పిండి బాగా పట్టించాలి. అవసరమైతేనే కొద్దిగా నీళ్లు చిలకరించాలి.
- పిండిని బజ్జీల కోసం చేసినట్టుగా జారుడుగా కాకుండా, పకోడి పిండిలా గట్టిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. పిండి ముక్కలకు గట్టిగా అంటుకుని ఉంటేనే పకోడి కరకరలాడుతుంది.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి, అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. బాగా వేడెక్కిన తర్వాత, స్టౌ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి. ఇప్పుడు పిండితో కలిపి పెట్టుకున్న అరటికాయ తురుమును కొద్ది కొద్దిగా విడివిడిగా నూనెలో వేయాలి.
- వేసిన తర్వాత వెంటనే పకోడీలను కదిలించకూడదు. ఒక నిమిషం తర్వాత అటూ ఇటూ తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి చక్కగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ లోకి మారి, క్రిస్పీగా తయారయ్యే వరకు వేయించి టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
టిప్స్ :
- బియ్యం పిండికి బదులుగా కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా వాడుకోవచ్చు. పిండి కలిపేటప్పుడు అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ వేడి ఆయిల్ వేస్తే పకోడీలు నూనె తక్కువగా పీలుస్తాయి.
- పకోడీలు బయటకు తీసిన తర్వాత, వేడి మీద ఉన్నప్పుడే పైన కొద్దిగా చాట్ మసాలా చల్లుకోవాలి. దీనివల్ల బయట దొరికే స్నాక్స్ లాంటి టేస్ట్ వస్తుంది.
- అరటికాయ పకోడిని ఇలా చేస్తే లోపల సాఫ్ట్గా, పైన క్రంచీగా ఉంటాయి. వేడిగా చాయ్ లేదా తాగుతూ వీటిని తీసుకుంటే కాంబినేషన్ అదిరిపోతుంది!
- మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి, ఇంట్లో వాళ్లందరికీ కచ్చితంగా నచ్చుతుంది.