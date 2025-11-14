బిర్యానీ, పులావ్ రోటీన్ - ఇలా "మటన్ కబ్సా" చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా!
మటన్తో సింపుల్గా చేసుకునే కొత్త రెసిపీ - ఇళ్లంతా ఘుమఘులాడాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 3:52 PM IST
Mutton Kabsa Rice : బిర్యానీ, పులావ్ను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే మరి మీరెప్పుడైనా మటన్ కబ్సా తిన్నారా? లేదంటే ఈ విధంగా చేసి తింటే సూపర్ అనాల్సిందే. దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా మటన్ కబ్బా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - ముప్పావు కేజీ (750 గ్రాములు)
- బాస్మతి బియ్యం - 2 గ్లాసులు
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- సోంపు - అర టీ స్పూన్
- ధనియాలు - అర టీ స్పూన్
- లవంగాలు - 5
- యాలకులు - 6
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 1 కప్పు
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- దాల్చినచెక్క - 4
- ఉల్లిపాయలు - 2
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- గరం మసాలా - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 5
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పుదీనా - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో రెండు గ్లాసుల బాస్మతి బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అదేవిధంగా ఇంకో గిన్నెలో 750 గ్రాముల మటన్ వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు మసాలా కోసం మిక్సీజార్లో అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ సోంపు, అర టీ స్పూన్ ధనియాలు వేయాలి. అలాగే ఐదు లవంగాలు, రెండు యాలకులు, కొద్దిగా జాపత్రి, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో వేసి ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో ఒక కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి. అనంతరం కడిగి పెట్టుకున్న మటన్ ముక్కలు యాడ్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడి, టమోటా ప్యూరీ వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నాలుగు గ్లాసుల వాటర్ పోసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 8 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉంచాలి.
- 8 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత కుక్కర్లో ఉన్న మటన్ ముక్కలను ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులోని వాటర్ను గిన్నెలో పోయాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో మటన్ కుక్ చేసుకున్న వాటర్ను కొలిచి మూడు గ్లాసులు ఇందులో పోయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి, ఉడికించి పెట్టుకున్న మటన్ ముక్కలు, నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం వేయాలి.
- అలాగే ఐదు పచ్చిమిర్చి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం పుదీనా, అర చెక్క నిమ్మకాయ రసం వేసి కలిపి మూతపెట్టి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఘుమఘుమలాడే మటన్ కబ్సా సిద్ధంగా ఉంటుంది!
