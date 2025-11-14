Bihar Election Results 2025

బిర్యానీ, పులావ్ రోటీన్ - ఇలా "మటన్ కబ్సా" చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా!

మటన్​తో సింపుల్​గా చేసుకునే కొత్త రెసిపీ - ఇళ్లంతా ఘుమఘులాడాల్సిందే!

Mutton Kabsa
Mutton Kabsa (Getty Images)
Mutton Kabsa Rice : బిర్యానీ, పులావ్​ను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే మరి మీరెప్పుడైనా మటన్ కబ్సా తిన్నారా? లేదంటే ఈ విధంగా చేసి తింటే సూపర్​ అనాల్సిందే. దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా మటన్ కబ్బా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Mutton Kabsa
మటన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్ - ముప్పావు కేజీ (750 గ్రాములు)
  • బాస్మతి బియ్యం - 2 గ్లాసులు
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • సోంపు - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - అర టీ స్పూన్
  • లవంగాలు - 5
  • యాలకులు - 6
  • జాపత్రి - కొద్దిగా
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 1 కప్పు
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - 4
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • టమోటాలు - 2
  • గరం మసాలా - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
Mutton Kabsa
బాస్మతి బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో రెండు గ్లాసుల బాస్మతి బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • అదేవిధంగా ఇంకో గిన్నెలో 750 గ్రాముల మటన్ వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
Mutton Kabsa
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు మసాలా కోసం మిక్సీజార్​లో అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ సోంపు, అర టీ స్పూన్ ధనియాలు వేయాలి. అలాగే ఐదు లవంగాలు, రెండు యాలకులు, కొద్దిగా జాపత్రి, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో వేసి ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో ఒక కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Mutton Kabsa
టమోటా ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి. అనంతరం కడిగి పెట్టుకున్న మటన్ ముక్కలు యాడ్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడి, టమోటా ప్యూరీ వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నాలుగు గ్లాసుల వాటర్ పోసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 8 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉంచాలి.
Mutton Kabsa
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • 8 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత కుక్కర్​లో ఉన్న మటన్ ముక్కలను ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులోని వాటర్​ను గిన్నెలో పోయాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్​ చేసి గిన్నెలో మటన్ కుక్ చేసుకున్న వాటర్​ను కొలిచి మూడు గ్లాసులు ఇందులో పోయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి, ఉడికించి పెట్టుకున్న మటన్ ముక్కలు, నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం వేయాలి.
  • అలాగే ఐదు పచ్చిమిర్చి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం పుదీనా, అర చెక్క నిమ్మకాయ రసం వేసి కలిపి మూతపెట్టి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఘుమఘుమలాడే మటన్ కబ్సా సిద్ధంగా ఉంటుంది!

