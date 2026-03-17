"అరుణాచలం, రామేశ్వరం" సహా 14 క్షేత్రాల దర్శనం - ఆర్టీసీ బంపర్ ఆఫర్!

రావులపాలెం నుంచి 8రోజుల ఆథ్యాత్మిక యాత్ర - 14 క్షేత్రాల దర్శనం

Published : March 17, 2026 at 12:26 PM IST

RTC TOUR PACKAGE : ఈ వేసవిలో పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనం కోసం ఏపీఎస్ఆర్టీసీ పలు ప్రత్యేక టూర్ ప్యాకేజీలను అందిస్తోంది. తాజాగా రావుల పాలెం డిపో నుంచి 14 పుణ్యక్షేత్రాలకు బడ్జెట్ ధరలో టూర్ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. APSRTC - రావులపాలెం డిపో ఆధ్వర్యంలో 14రోజుల యాత్ర నిర్వహించనున్నట్లు సామాజిక మాధ్యమం 'X'లో పోస్ట్ చేసింది. ఈ మేరకు సూపర్ లగ్జరీ బస్సును కేటాయించింది. తమిళనాడు, కేరళలోని పలు ఆలయాలు ఈ ప్రయాణంలో దర్శించుకోవచ్చు అని రావుల పాలెం ఆర్టీసీ డిపో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఈటీవీ భారత్​కు వెల్లడించారు.

తక్కువ బడ్జెట్ ధరలో దక్షిణ భారతదేశంలోని ముఖ్యమైన ఆలయాలు సందర్శించాలనుకునే వారికి ఇది శుభవార్త అని ఆర్టీసీ ప్రకటిస్తోంది. 8 రోజుల టూర్ ప్యాకేజీలో భాగంగా 14 పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శనం చేయించనున్నట్లు పేర్కొంది. జాబితాలో ప్రముఖ శైవక్షేత్రాలైన అరుణాచలం, రామేశ్వరం ఆలయాలు ఉన్నాయి. కోనసీమ జిల్లాలోని రావులపాలెం డిపో ఆధ్వర్యంలో 14రోజుల ఆధ్యాత్మిక యాత్ర మెుదలవుతుంది. సూపర్ లగ్జరీ బస్సులో, టీవీ సౌకర్యంతో ప్రయాణం ఉంటుంది.

దర్శించుకునే ఆలయాలు

1. కాంచీపురం : శ్రీ కామాక్షిదేవి శక్తి పీఠం (తమిళనాడు)

2. అరుణాచలం : శ్రీ అరుణాచలేశ్వర స్వామి ఆలయం (తమిళనాడు)

3. పళని : శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి (తమిళనాడు)

4. కోయంబత్తూర్ : శ్రీ ఆదియోగి(ఇషా) (తమిళనాడు)

5. గురువాయర్ : శ్రీ కృష్ణ ఆలయం (కేరళ)

6. త్రివేండ్రం : శ్రీ అనంతపద్మనాభ స్వామి (కేరళ)

7. మధురై : శ్రీ మధురమీనాక్షి ఆలయం (తమిళనాడు)

8. శ్రీవిల్లిపుత్తూరు : శ్రీ గోదాదేవి ఆలయం (తమిళనాడు)

9. కుర్తాళం : శ్రీ కుట్రాళేశ్వరుడు శివుడు (తమిళనాడు)

10. టెంకాశి : శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వరుడు (తమిళనాడు)

11. రామేశ్వరం : శ్రీ రామేశ్వర జ్యోతి లింగం (తమిళనాడు)

12. శ్రీరంగం : శ్రీ రంగనాథ ఆలయం (తమిళనాడు)

13. తంజావూరు : శ్రీ బృహదేశ్వర ఆలయం (తమిళనాడు)

14. కుంభకోణం : శ్రీ విష్ణుదేవుడు, నవగ్రహదేవాలయం (తమిళనాడు)

టూర్ ప్యాకేజీ టికెట్ ధరలు

దక్షిణ భారత యాత్ర మార్చి 20న ప్రారంభమై 28వ తేదీన ముగుస్తుంది. తొలి రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రయాణం ప్రారంభం అవుతుంది. మెుత్తం 8 రోజుల టూర్ ప్యాకేజీలో భాగంగా ఉదయం అల్పహరం, మధ్యాహ్నం భోజనం, రాత్రి అల్పాహారం అందిస్తారు. టికెట్ ఛార్జీ రూ.9900.

యాత్రకు సంబంధించిన వివరాలు, టికెట్ల బుకింగ్ కోసం రావులపాలెం డిపో అస్టిసెంట్ మేనేజర్ 7382911871, టీసీహెచ్‌వీబీ రావు 7382912400, ఆర్ఎస్ రావు 7382912398, ఆర్టీసీ ఎంక్వాయిరీ 9959225549 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.

