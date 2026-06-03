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యమునా పుష్కరాలకు ఆర్టీసీ బస్సు రెడీ - 11రోజుల్లో 13 క్షేత్రాలు!

ప్రారంభమైన యమునా పుష్కరాలు - ఆర్టీసీ టూర్ ప్యాకేజీ ఇదే!

yamuna_pushkaralu_2026
yamuna_pushkaralu_2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 12:05 PM IST

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Yamuna Pushkaralu 2026 : ప్రయాగరాజ్​లో జరగనున్న యమునా నది పుష్కరాలకు ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ సూపర్ లగ్జరీ బస్సు బస్సు ఏర్పాటు చేసింది. పవిత్ర పుష్కర స్నానంతో ప్రముఖ క్షేత్రాలను దర్శించుకునేందుకు వీలుగా 2026 జూన్ 5న రాజమహేంద్రవరం డిపో నుంచి బస్సు బయల్దేరనుంది. మొత్తం 11రోజుల యాత్రలో 13 ప్రముఖ క్షేత్రాలను దర్శించుకునే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణలో యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయంతో పాటు కాశీ, అయోధ్య వంటి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకోవచ్చు. ఇదే యాత్ర ద్వారా "ప్రపంచ వింత" తాజ్​మహల్ ను సైతం వీక్షించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు మేనేజర్ వెంకటేశ్వర్​రావు పేర్కొన్నారు. సూపర్ లగ్జరీ బస్సులో పుష్ బ్యాక్ 2+2 సీట్లు, టీవీ సౌకర్యం ఉంటుందని, ఉదయ అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం, రాత్రి అల్పాహారం సౌకర్యం కల్పిస్తున్నట్లు 'ఈటీవీ భారత్'కు తెలిపారు.

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yamuna_pushkaralu_2026
yamuna_pushkaralu_2026 (ETV Bharat)

దర్శనీయ స్థలాలు, క్షేత్రాల వివరాలు

1. యాదగిరి గుట్ట : లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయం

2. ఆగ్రా : తాజ్​ మహల్

3. మధుర : యమునా పుష్కరస్నానం

4. బృందావనం : శ్రీ కృష్ణ దేవాలయం

5. అయోధ్య : శ్రీ రామమందిరం

6. కాశీ : కాశీ విశ్వేశ్వర ఆలయం, విశాలాక్షి శక్తిపీఠం

7. ప్రయాగరాజ్ : త్రివేణి సంగమం పుష్కరస్నానం

8. గయ : : విష్ణుదేవాలయం, శ్రీ మంగళగౌరి శక్తిపీఠం

9. బుద్ధగయ : గౌతమ బుద్ధ ఆలయం

10. జాజ్​పూర్ : గిరిజాదేవి శక్తిపీఠం

11. పూరీ : శ్రీ పూరి జగన్నాథ్ ఆలయం

12. కోణార్క్ : శ్రీ సూర్యదేవాలయం

13. భువనేశ్వర్ : శ్రీ లింగరాజు దేవాలయం

బస్సు యాత్ర రాజమండ్రి నుంచి జూన్ 5న సాయంత్రం ప్రారంభమవుతుంది. మొత్తం 11రోజుల యాత్రలో 13 ప్రముఖ క్షేత్రాలను కవర్ చేస్తారు. టికెట్ ధర రూ.14వేలుగా నిర్ణయించారు. నలుగురి కంటే ఎక్కువ మంది బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆర్టీసీ సిబ్బంది నేరుగా ఇంటికే వచ్చి టికెట్లు అందిస్తారు. టిక్కెట్లు, యాత్రకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం రాజమహేంద్రవరం ఆర్టీసీ డిపో అధికారులను 95023 00189, 9966666544, 98660 45588 సెల్ నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు. తెలంగాణ యాత్రికులకు ఖమ్మం, యాదాద్రిలోనూ బోర్డింగ్ అవకాశం ఉంటుందని మేనేజర్ తెలిపారు.

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YAMUNA PUSHKARALU DATES
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యమునా పుష్కరాలు 2026
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