"ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్సులు" - ముందస్తు బుకింగ్​పై 10-25శాతం రాయితీ!

తిరుపతి-పళని, కాకినాడ-గంగావతి ప్రత్యేక సర్వీసులు - వాట్సాప్​లోనూ బుకింగ్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 9:22 AM IST

APSRTC Special Buses : ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ (ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్ పోర్టు కార్పొరేషన్) తిరుపతి నుంచి పళని, కాకినాడ నుంచి గంగావతి వరకు ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులు నడిపిస్తోంది. ఈ స్పెషల్ సర్వీసులు ప్రతి రోజూ అందుబాటులో ఉంటాయని వెల్లడించింది. బస్సుల్లో రానుపోను ముందుగా బుక్ చేసుకుంటే 10శాతం డిస్కౌంట్ కూడా ప్రకటించింది. అదే విధంగా వృద్ధులకు 25శాతం రాయితీ ఉంటుందని తెలిపింది. వాట్సాప్ ద్వారా టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకునే అవకాశాన్నీ కల్పించడం విశేషం.

ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ (APS RTC) తిరుపతి నుంచి పళనికి ప్రత్యేక బస్సులు నడిపిస్తోంది. తమిళనాడులోని దిండిగల్ జిల్లాలో పళని సుబ్రహ్మణ్యస్వామి క్షేత్రం ఉంది. నవపాషాణ మురుగన్ విగ్రహం ఇక్కడే కొలువుదీరింది. స్వామి వారు దండాయుధపాణి రూపంలో బాల సన్యాసిగా ఇక్కడ దర్శనమిస్తారు. ఈ ప్రత్యేక బస్సులు తిరుపతి నుంచి చిత్తూరు, పలమనేరు, కుప్పం, కృష్ణగిరి, ధర్మపురి, మెట్టూరు, ఈరోడ్ మీదుగా పళని చేరుకుంటాయి.

  • తిరుపతి టు పళని బస్సు (సర్వీస్ నంబర్ 50006) ప్రతి రోజు రాత్రి 8.30గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
  • పళని టు తిరుపతి బస్సు (సర్వీస్ నంబర్ 50007) ప్రతి రోజు రాత్రి 8.00గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
  • రిజర్వేషన్ కోసం www.apsrtconline.in వెబ్​సైట్ సందర్శించవచ్చు.
కాకినాడ - గంగావతి

కాకినాడ - గంగావతి (కర్ణాటక) సూపర్ లగ్జరీ బస్సు ప్రతి రోజూ నడుపుతోంది. కర్ణాటకలోని గంగావతి ప్రాంతం హంపికి అతి సమీపంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ పేరెన్నికగన్న చెన్న బసవ స్వామి ఆలయం ఉంది. ఈ బస్సులు ద్రాక్షారామం, రామచంద్రాపురం, మండపేట, రావులపాలెం, తణుకు, విజయవాడ, గుంటూరు, దోర్నాల, కర్నూలు, అయిజ, రాయచూర్, మాన్వి, సింధనూర్ మీదుగా గంగావతి చేరుకుంటాయి.

  • కాకినాడ టు గంగావతి బస్సు (సర్వీస్ నంబర్ 2853) ప్రతి రోజు ఉదయం 9.30గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
  • గంగావతి టు కాకినాడ బస్సు (సర్వీస్ నంబర్ 2854) ప్రతి రోజు ఉదయం 11.30గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
  • రిజర్వేషన్ కోసం www.apsrtconline.in వెబ్​సైట్ సందర్శించవచ్చు.
  • మొబైల్ నంబర్ 95523 00009 వాట్సాప్ ద్వారా కూడా బుకింగ్స్ చేసుకోవచ్చు.

ఎక్స్​క్లూజివ్ ఆఫర్స్ :

  • రానుపోను టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకున్న వారికి 10శాతం రాయితీ కల్పిస్తోంది. ఈ రాయితీ రెండు వైపులా వర్తిస్తుంది.
  • సీనియర్ సిటిజన్లకు టిక్కెట్లపై 25శాతం డిస్కౌంట్ ఉంటుందని ఆర్టీసీ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు వయస్సు ధ్రువీకరణ పత్రాలు ఆధార్ చూపించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.

